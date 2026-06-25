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তারাতলাকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে আটকে আরও ৪, আনা হল গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার, বাড়ল মৃতের সংখ্যা

Kolkata Taratala Warehouse Collapse: তারতলার গোডাউন ধ্বংসে যারা জখম হয়েছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড় ভেঙেছে। বেশ কয়েকজনের মাথায় আঘাত রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 25, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:34 AM IST
তারাতলাকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে আটকে আরও ৪, আনা হল গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার, বাড়ল মৃতের সংখ্যা
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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