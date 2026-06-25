/তারাতলাকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে আটকে আরও ৪, আনা হল গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার, বাড়ল মৃতের সংখ্যা

অয়ন ঘোষাল ও অয়ন শর্মা: তারাতলা গোডাউন ধ্বংসকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন এখনও ৪ জন। তাদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে উদ্ধারকারীদল। আটকে পড়া মানুষজনকে খুঁজতে আনা হয়েছে গ্রাউন্ড পেনিট্রিটিং রেডার। এখনওপর্যন্ত তারাতলাকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। পাশাপাশি ওই ঘটনার জেরে এখনওপর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জনকে।
উদ্ধারের পরপরই যাতে আহতদের চিকিত্সা পরিষেবা দেওয়া যায় তার জন্য ঘটনাস্থলে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। আটকেপড়াদের উদ্ধারে আনা হয়েছে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার। তারাতলা দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিত্সার জন্য এসএসকেএম এর ট্রমা কেয়ারে তৈরি করা হয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল টিম। ওই মেডিক্যাল টিমে রয়েছেন আইটিইউ এক্সপার্ট, জেনারেল সার্জেন, অর্থোপেডিক সার্জেন, প্লাস্টিক সার্জেন, নিউরো মেডিসিন এবং সার্জারি ও ইমারজেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
তারতলার গোডাউন ধ্বংসে যারা জখম হয়েছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড় ভেঙেছে। বেশ কয়েকজনের মাথায় আঘাত রয়েছে। ইন্টারনাল ব্লিডিং শুরু হয়েছে। যার ফলে প্রত্যেকের রক্তচাপ বাড়ছে। দুজনের শারীরিক অবস্থা অতি সংকট জনক যারা জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি রয়েছেন।
এরা হলেন রাজেশ রুইদাস ও বোদান মুন্ডা। রাজেশের মাথায় চোট এবং হাড় ভেঙেছে শরীরের বিভিন্ন অংশের। অন্যদিকে, বোদান মুন্ডারও শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙেছে। দুজনকেই রাখা হয়েছে ট্রমা কেয়ারের রেড জোনে। এখনওপর্যন্ত ২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০ জন চিকিত্সাধীন। ১৫ জন স্টেবল। গুরুতর অবস্থা ৪ জনের।
এদিকে এসএসকেএম সূত্রে তারাতলা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা হলেন, কৃষ্ণ চৌধুরী(৩০), রোহিত চৌধুরী(৪০), রাহুল চৌধুরী( ১৭), চন্দ্রমা চৌধুরী(৬০), পাপ্পু রজক(৪০), আজগর হোসেন(৫৫), সাহিল সর্দার(১৭), ঘি কুমার(১৭), হাসান ইমাম(৪৪)। এদের কারও বাড়ি শ্যামনগরে, কেউ সুন্দরবন, কেউ আবার বিহারের বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, ওই ঘটনায় এখনওপর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হল, গুলজার হোসেন(অনয় ট্রেডারের সপারভাজার), কমল সামন্ত(আয়রন স্টাকচার ফেব্রিকেটর), শম্ভূনাথ বেহরা(ল্যান্ড লিজ দানকারী), দিবাকর ভাণ্ডারী(লেবার কনট্রাকটর), আবদুল হামিদ(ব্রোকার)।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)