Dec 10, 2025, 10:49 PM IST
Debangshu Bhattacharya: 'এ বাংলা ফের মমতার', ছাব্বিশের আগে গান বাঁধলেন দেবাংশু! DJ-র তালে এবার নিজেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  দুয়ারে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। SIR নিয়ে যখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, তখন নতুন গান বাঁধলেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। হুংকার দিলেন, 'যতই করো SIR, এ বাংলা ফের মমতার'। DJ-র তালে তালে গানটি গেয়েছেন তিনি নিজেই।

রাজ্যে এখন SIR চলছে। ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজ শেষ হলেই বিধানসভা ভোট।  স্বাভাবিকভাবেই দেবাংশুর গানে সেই দুটি বিষয় তো রয়েছেই। ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে চমক। গানটি শুরু হচ্ছে  'হ্যালো মোদিজি' শব্দ দিয়ে। এরপর নোটবন্দি, আধার লিঙ্ক, গ্যাসের দাম, বিএসএফ, অনুপ্রবেশ, আমেরিকা, অর্থনীতি, একশ দিনের কাজ, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধর মতো শব্দও ব্যবহার করেছেন দেবাংশু।

দেবাংশুর নতুন গান
---
হ্যালো মোদিজি…
মুসলমানরা ভয় পাচ্ছে, হিন্দু হচ্ছে বোকা
বানিয়ে বোকা ভাবছো তুমি জিতবে ভোটে বোকা?
নোটবন্দি, আধার লিংকে লাইনে দাঁড়ায় মানুষ
আর প্লেনে চেপে বিদেশ ঘোরে মোদি নামের ফানুস
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
গ্যাসের দামে, তেলের ঝাঁজে জ্বলছে জনগণ
তাই তো মোদির নতুন খেলা ব্যস্ত থাকুক মন
নরেন মোদির মুখে শুধু দিদি নামের জপ
আরে গরুর দুধে সোনার মতো রোহিঙ্গাটাও ঢপ
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
বর্ডার থেকে ঢুকছে নাকি অনুপ্রবেশকারী
আরে বর্ডারে তো অমিত শাহের বিএসএফের বাড়ি
আসামেতে বাদ পড়ল সবাই দেখি হিন্দু
বাংলা জুড়েও করবে সেটাই তারকাটা শুভেন্দু
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
বাংলা ভাষা শুনলে যারা বাংলাদেশি খোঁজে
ভোটের সময় ভাষণেতে বাংলা তারাই গোঁজে
বাংলা তাদের পায় না দেখা বিপদে বা কাজে
ভোটের সময় লম্বা দাড়ি রবীন্দ্রনাথ সাজে
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
১০০ দিনের টাকা ঝাড়ে, বাড়ির টাকাও খায়
ভোটে হেরে লেজ গুটিয়ে দিল্লি চলে যায়
হিন্দুপ্রেমী সেজে ঘোরে, হিন্দুখেকো হায়না
জগন্নাথের মন্দিরেতে এদের দেখা যায় না
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ বাঁধায় সমাজটাকে ধসায়
ক্রিকেট বোর্ডের মাথার উপর নিজের ছেলে বসায়
দুর্গাপুজোয় টাকা দিলে দিদিকে দেয় গালি
রামভক্ত সেজে থাকে, আসলে তো জালি
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
সেনা যখন বদলা নিতে অপারেশন করে
আমেরিকার ফোনে দিদি ইঁদুর হয়েই মরে
অর্থনীতির শ্রাদ্ধ করে বাজার জুড়ে আগুন
আচ্ছে দিনের স্বপ্ন মাঝে ঢুকিয়ে দিল বেগুন
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
যুদ্ধে তোদের মুখকে হবে কাঠি ভাঙা রকেট
শুভেন্দু না সুকান্তদা, মিঠুন নাকি লকেট?
দিলীপ দাদা সাইডে এখন সুকান্তদাও বাড়ি
গোটা পার্টি কবজা করে হুব্বা অধিকারী
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
ভারত জুড়ে যেথায় যত চোর, ছ্যাঁচড়া আছে
কুড়িয়ে এনে মাথায় তুলে মোদির পার্টি নাচে
দেখতে ভারী নাদুস নুদুস কিন্তু বোকা সোকা
ভাইপো নামে জাবর কাটে কাঁথির মেজো খোকা
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
ভোট আসলে আবার মোদি ঠাকুরবাড়ি যেও
কবিগুরুর দাড়ি ছিল রোহিঙ্গা কী সে-ও?
বিহারেতে জিততে পারো, বাংলা বিহার নয়
বুটের উপর দাঁড়িয়ে দেখো হাওয়াই চটির জয়
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
জনগণের ভোটে জিতেই করছো তাকে খালি
ভোটার যদি ফেক তাহলে পিএম স্যারও জালি
সহজপাঠের দিব্যি করে বলছে বঙ্গবাসী
এই বাঙালি মটন খাবে, তোরা হবি খাসি
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
পদ্মফুলের ভোট সাগরে ওরাও জলের বিন্দু
এনআরসি-র নোটিস পেল রাজবংশী, হিন্দু
আদিবাসীর জমি কাড়ে নরেন মোদির চ্যালা
এসো সবাই জোটটি বাঁধি আরেকটিবার ঠ্যালা
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
আমার দিদি লক্ষ্মীর ভাঁড়, আমার দিদি রেশন
তোদের মোদি বিরক্তিকর রোজ দু’বেলা ভাষণ
ভারত জুড়ে সব কিনেছিস কিনবি এবার কাকে?
জোড়াফুল ফুটবে এবার অমিত শাহের টাঁকে
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার
নিয়ে আয় তোদের মোদি-শাহকে, ইডি-সিবিআই
একলা প্লেয়ার খেলবে আবার জিতবে দিদিভাই
এই বাংলায় ভালোই আছে ইভ কিংবা অ্যাডাম
স্যার তো ফিরে চলে যাবেন, থেকে যাবেন ম্যাডাম
যতই করো এসআইআর, এ বাংলা ফের মমতার।

এর আগে, একুশের ভোটের আগে  'খেলা হবে' স্লোগানে রাতারাতি খবরে শিরোনামে চলে এসেছিলেন দেবাংশু। স্রেফ ভাইরাল হওয়াই নয়, নির্বাচন জনসভায় 'খেলা হবে' স্লোগান শোনা গিয়েছিল খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মুখে। মঞ্চ থেকে মমতা বলতেন, উপস্থিত জনতার থেকে সমস্বরে জবাব আসত,'হ্যাঁ'। এমনকী, সভা শেষে স্থানীয় তৃণমূলকর্মীকে ফুটবলও উপহার দিতেন নেত্রী।  এবারের গানটিও কী তেমন জনপ্রিয় হবে? এখন সেটাই দেখার।

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

