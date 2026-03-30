Debasish Kumar Grilled: ভোটের মুখে বড় ধাক্কা, জমি দখল মামলায় ইডি ডেকে পাঠাল তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীকে

Debasish Kumar Grilled: ভোটের মুখে বড় ধাক্কা, জমি দখল মামলায় ইডি ডেকে পাঠাল তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীকে
বিক্রম দাস: ভোটের মুখে ইডি দফতরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। ঘাসফুল শিবিরের রাসবিহারীর প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে তলব করল ইডি। জমি দখল মামলায় দেবাশিসকে তলব করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সোমবার দুপুরে তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের দফতরে পৌঁছে যান।
দিন দুয়েক আগে ইডি-র তরফে একটি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেই তল্লাশি অভিযানে বেশকিছু নথি হাতে আসে ইডির। সেইসব নথি ঘেঁটে ইডির মনে হয়েছে দেবাশিস কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। তার পরই তাঁর ডাক পড়ে ইডি দফতরে।
দেবাশিস কুমারকে তলব নোটিস পাঠানোর সময় বেশকিছু নথি নিয়ে যেতে বলা হয়। সূত্রের খবর সেইসব নথি হাতে নিয়েই ইডি দফতরে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। জানা যাচ্ছে সেই সব নথি খতিয়ে দেখে দেবাশিস কুমারের বয়ান নথিভুক্ত করা হচ্ছে।
জমি দখল মামলায় দেবাশিস কুমারের তলব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ঠিক ভোটের আগে ইডি-সিবিআইকে নামিয়ে জঘন্ন ষড়যন্ত্রের রাজনৈতিক খেলায় নেমেছে বিজেপি। লজ্জা হওয়া উচিত বিজেপির। ভোটে জিততে মানুষের সমর্থন দরকার। যেহেতু জনতার সমর্থন রয়েছে মমতার সঙ্গে তাই এরা মরিয়া হয়ে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে। পেছনে কাজ করছেন অমিত শাহ। উনি ভারতবর্ষের অসুর। কিন্তু এসব করে কিছু লাভ হবে না।
অন্যদিকে, এনিয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, জয়প্রকাশবাবু হয়তো নতুন করে মেঘনাদ বদ কাব্য লিখছেন। ওসব আবেগে ভেসে বলছেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশন তদন্ত হচ্ছে। তাহলে এসব দানব-টানব বলে লাভ কী? সোজা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলা উচিত। ওখানে গিয়ে বলুন আমরা চুরি করেছি তো কী হয়েছে? এসব বলুন না! কিন্তু মানুষ সব জানে। ছাব্বিশের নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন।
