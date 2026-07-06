/মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার ভয়ংকর জেরা, সিটের ধাক্কায় ভেঙে পড়েন দেবরাজ! করছেন না খাওয়া-দাওয়া

সৌমেন চক্রবর্তী: বিধাননগর পৌরনিগমের নামে ভুয়ো চিঠি পাঠিয়ে তোলাবাজি চলত। একাধিক বেআইনি নির্মাণ সংস্থাকে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হত। এই অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করল বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। মাঝরাতে টানা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই জেরা চলে। সিট সূত্রের খবর, পুলিসের হেফাজতে থাকাকালীন কার্যত ভেঙে পড়েছেন দেবরাজ। তিনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করছেন না।
তদন্তকারীদের দাবি, এই চক্রের কার্যপদ্ধতি ছিল বেশ অভিনব। প্রথমে দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি শহরের বিভিন্ন বেআইনি নির্মাণ খুঁজে বের করত। এরপর বিধাননগর পৌরনিগমের অফিশিয়াল লেটারহেড ব্যবহার করে চিঠি পাঠানো হত। ওই নির্মাণ সংস্থাগুলিকে কাজ বন্ধের ভুয়ো নির্দেশ দেওয়া হত। এই চিঠি পাওয়ার পরপরই আসরে নামত পৌরসভা। সিটের জেরায় জানা গিয়েছে, পৌরসভার এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার এই চক্রে জড়িত ছিলেন। তাঁর যোগসাজশেই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হত। নোটিশ পাঠানোর পর সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে টাকার রফাদফা চলত। সেই 'সেটিং' বা রফা হয়ে গেলেই আবার কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হত।
জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন সিটের আধিকারিকরা দেবরাজকে একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেন। তদন্তকারীরা জানতে চান, নির্মাণটি বেআইনি হলে পরে কীভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হল? কাজ বন্ধের নোটিশের পর তা আবার কোন জাদুবলে চালু হত? তবে কি বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের বিনিময়েই এই বেআইনি কাজ চালু হত?
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দেবরাজ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, এই সমস্ত বিষয় বা ভুয়ো চিঠির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। তাঁকে হেনস্থা করতে এই মামলায় তাঁর নাম মিথ্যা জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে, দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পৌরসভার এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারের নাম সামনে এসেছে। এখন তাঁর দিকেই নজর ঘুরিয়েছে সিট। ওই ইঞ্জিনিয়ারের পরিচয় ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে। এই চক্রে তাঁর ঠিক কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই তোলাবাজি চক্রের জাল আর কতদূর বিস্তৃত, তা জানতে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় বিধাননগর পুলিস কমিশনারেট পক্ষ থেকে সিটের দায়িত্ব আরও বাড়ানো হল। দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় এখনও পর্যন্ত দশটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বাগুআটি থানায়। দশটি অভিযোগের মধ্যে আটটি অভিযোগে এখনও পর্যন্ত পুলিস মামলা দায়ের করেছে। সিটের পক্ষ থেকে এবার শুধু তোলাবাজির মামলা নয়, সবকটি মামলাই দেখবে সিটের আধিকারিকরা। দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে সমস্ত মামলাই গেল সিটের হাতে। প্রয়োজনে সিটের আধিকারিকের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে।
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