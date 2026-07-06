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মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার ভয়ংকর জেরা, সিটের ধাক্কায় ভেঙে পড়েন দেবরাজ! করছেন না খাওয়া-দাওয়া

Debraj Chakraborty Arrested: দেবরাজ চক্রবর্তীকে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ সিটের। একাধিক বেআইনি নির্মাণ সংস্থার নামে বিধাননগর পৌরনিগমের  নামে অফিসিয়াল চিঠি পাঠানোর হতো কাজ বন্ধের নির্দেশ নিয়ে। এরপরেই কাজ বন্ধের নোটিশ দিতো পৌরসভা।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:19 AM IST
মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার ভয়ংকর জেরা, সিটের ধাক্কায় ভেঙে পড়েন দেবরাজ! করছেন না খাওয়া-দাওয়া
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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