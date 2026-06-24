/নিউটাউনের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার হবেন? আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নিউটাউনের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সির তৃণমূল জমি হস্তান্তর ও বেআইনি সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মামলায় বড় মোড়। অদিতি মুন্সির আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হলেও, তাঁর স্বামী, তৃণমূল যুবনেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত।
এই মামলার শুনানিতে বিরোধী পক্ষের আইনজীবী দেবরাজের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করে রাজ্যে কী পরিমাণ দুর্নীতির হয়েছে তার হিসেব দেন।
নতুন দুর্নীতির ছক?
আদালতে শুনানির সময় রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী দাবি করেন, তদন্তে অভিনব ও সুপরিকল্পিত দুর্নীতির ছবি সামনে আসছে। অভিযোগ, বর্তমান বাজারমূল্যের চেয়ে বিপুল পরিমাণ কম দাম দেখিয়ে একের পর এক সম্পত্তি বা জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এরপর একটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে সামনে রেখে সেই জমিতে প্রোমোটার দিয়ে নতুন আবাসন বা নির্মাণকাজ করানো হত এবং পরবর্তীতে তা চড়া দামে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হত।
রাজ্যের তরফে আদালতে নির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরে জানানো হয়, বাজারচলতি যে জমির মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা, তা কাগজপত্রে মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় হস্তান্তর করা হয়েছিল দেবরাজের কাছে। এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক অসঙ্গতির নেপথ্যে বড় কোনও চক্র কাজ করছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।
পাহাড় থেকে সমতল: বিপুল সম্পত্তির হদিশ
রাজ্য সরকারের আইনজীবীর দাবি অনুযায়ী, দেবরাজ ও অদিতি মুন্সির নামে ইতোমধ্যেই একাধিক সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। তদন্তে এখনও পর্যন্ত:
দেবরাজ চক্রবর্তীর নামে: ১৯টি সম্পত্তি।
অদিতি মুন্সির নামে: ৩টি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।
শুধু সমতলেই নয়, এই সম্পত্তির জাল বিস্তৃত পাহাড়েও। রাজ্যের দাবি, উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াঙে প্রায় ৫ একরের একটি বিশাল সম্পত্তি রয়েছে এই দম্পতির। গত নির্বাচনের ঠিক মুখে সেই দামি সম্পত্তি তাঁদের এক পারিবারিক বন্ধুকে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকায় হস্তান্তর করা হয়।
এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই তদন্তকারীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান বা সাক্ষী রয়েছে বলেও রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়েছে। সরকারি আইনজীবীর আশঙ্কা, তদন্ত যত এগোবে, এই রকম আরও বেনামি ও রহস্যজনক সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যাবে। আর এই কারণেই দেবরাজকে হেফাজতে নিয়ে জেরার প্রয়োজন রয়েছে বলে সওয়াল করে রাজ্য।
দেবরাজের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জনের কী দাবি:
অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রাজ্যের এই সমস্ত অভিযোগ ও যুক্তি খণ্ডন করেন। তিনি আদালতে জানান, যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটির বৈধ আইনি নথিপত্র এবং রেজিস্ট্রি রয়েছে। কোনও ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি কত মূল্যে বিক্রি বা হস্তান্তর করবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ও আইনি এক্তিয়ারভুক্ত।
বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও অনৈতিক দিক বা ফৌজদারি অপরাধ লুকিয়ে নেই। একই সঙ্গে তিনি জানান, অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো কোনও তথ্যপ্রমাণ রাজ্যের হাতে নেই। তা সত্ত্বেও, তদন্তের স্বার্থে তাঁর মক্কেলরা পুলিস ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
আদালতের রায়
উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত অদিতি মুন্সির আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেও, তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর আবেদনটি খারিজ করে দেয়।
দেবরাজের জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায় আইনি মহলের ধারণা, জমি হস্তান্তর মামলার জট খুলতে এবং এই নতুন দুর্নীতির উৎস সন্ধানে রাজ্য পুলিস এবার দেবরাজকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। সব মিলিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
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