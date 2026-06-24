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নিউটাউনের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার হবেন? আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

High Court Verdict on Debraj Chakraborty: বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও অনৈতিক দিক বা ফৌজদারি অপরাধ লুকিয়ে নেই। একই সঙ্গে তিনি জানান, অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো কোনও তথ্যপ্রমাণ রাজ্যের হাতে নেই। তা সত্ত্বেও, তদন্তের স্বার্থে তাঁর মক্কেলরা পুলিস ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:11 PM IST
নিউটাউনের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার হবেন? আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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