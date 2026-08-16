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বাঁকুড়ায় ককরোচ আন্দোলনকারীর বাড়িতে হামলা, বাবার মৃত্যু! কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:  'FIR-এ বিজেপির নাম নেই, দুষ্কৃতী বলেছে। পুলিস আমাকে FIR-র কপি পাঠিয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:08 PM IST
বাঁকুড়ায় ককরোচ আন্দোলনকারীর বাড়িতে হামলা, বাবার মৃত্যু! কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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