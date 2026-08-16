/বাঁকুড়ায় ককরোচ আন্দোলনকারীর বাড়িতে হামলা, বাবার মৃত্যু! কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর কাণ্ড। দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বাড়িতে হামলা? বাবাকে পিটিয়ে খুন? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'পাঁচজনের বিরুদ্ধে FIR করেছিল, সবাই গ্রেফতার হয়েছে। আইনের শাসন আছে তো। দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সরকার কড়া ব্য়বস্থা নেবে'। জানালেন,'FIR-এ বিজেপির নাম নেই, দুষ্কৃতী বলেছে। পুলিস আমাকে FIR-র কপি পাঠিয়েছে'।
বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার করিশুণ্ডা শেখ আব্দুল হাফিজ। পরিবারের দাবি, গত ১৯ জুলাই ককরোচ আন্দোলনে যোগ দিতে দিল্লিতে যান তিনি। পরের দিন অর্থাত্ ২০ জুন রাজীব চক এলাকায় নাকি তাঁকে আটকও করা হয়! সেইসময়ে হাফিজ পুলিসের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্য়াসে মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। ২৭ জুলাই দিল্লি থেকে ফিরে আসেন।
অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পর থেকে হাফিজকে হুমকি দিচ্ছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। এরপর ১৩ অগাস্ট রাতে বাড়িতে ঢুকে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন হাফিজের বাবা শেখ মহম্মদ মাফিক। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকেও। পুলিসের হস্তক্ষেপে গুরুতর জখম অবস্থায় বাবা ও ছেলে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্দাস হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিত্সার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের।
এদিকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাফিজ ও তাঁর বাবার বিজেপি কর্মীরা ফের হামলা চালান বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ১৪ অগাস্ট রাতে কার্যত গৃহবন্দি ছিলেন তাঁরা। ওই রাতে শারীরিক অবস্থা অবনতি হয় শেখ মহম্মদ মাফিকের। পুলিসে সহায়তায় প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্দাস হাসপাতালে। সেখানে থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ। গতকাল স্বাধীনতা দিবসে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের।
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