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তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? 'যতদূর খবর পেলাম...'এবার বিস্ফোরক কাকলি

NCPI MP's returning TMC:  বারাসতের সাংসদের স্পষ্ট বার্তা, 'আমি একটা টুইট করেছি আর এন সি পি আই থেকেও করা হয়েছে, আমরা আগে যেভাবে মানুষের কাজ করতাম সেভাবেই করব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:18 PM IST
তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? 'যতদূর খবর পেলাম...'এবার বিস্ফোরক কাকলি
Image Credit: বিস্ফোরক কাকলি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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