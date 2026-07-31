তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? 'যতদূর খবর পেলাম...'এবার বিস্ফোরক কাকলি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে নৈশভোজে দুই তৃণমূল সৌগত রায় ও শত্রুঘ্ন সিনহা। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। NCPI সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের দাবি, 'যতদুর খবর পেলাম ওনারা কিভাবে বিজেপিতে যেতে পারেন, তাই আলোচনা করছেন'।
কয়েক মাসেই মোহভঙ্গ! NCPI ছেড়ে বিক্ষুদ্ধ সাংসদদের তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি'র এখন জল্পনা তুঙ্গে। কাকলি বলেন, 'এটা ভিত্তিহীন। আমি বলতে চাই,আমি তো দিল্লিতে ছিলাম, দিল্লি থেকে আসছি। সেখানে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে অত্যন্ত বর্ষীয়ান সৌগত রায় ও প্রাক্তন মন্ত্রীও ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা তারা বসে জেপি নাড্ডা সাথে নৈশভোজ খাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন সভাপতি,যতদুর খবর পেলাম আমরা ওনারা কিভাবে বিজেপিতে যেতে পারেন, গোপনে বৈঠকে আলোচনা করছে। সুতরাং এ ধরনের খবর চালাচালির মধ্যে না যাওয়াই ভালো'। স্পষ্ট বার্তা, 'আমি একটা টুইট করেছি আর এন সি পি আই থেকেও করা হয়েছে, আমরা আগে যেভাবে মানুষের কাজ করতাম সেভাবেই করব'।
বীরভূমে টাকা উদ্ধার কাণ্ডে কাকলির মন্তব্য, এক টুলু মন্ডলের কথা বলছেন কেন? ফলাফল ঘোষণার পর আমরা তো প্রতি সপ্তাহে কিছু না কিছু দেখতে পাচ্ছি। বিধান নগরের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছে ৬০ কিলো সোনা বেরিয়েছে, রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে এগুলো একটা প্যারালাল ইকনমি চালানোর মত ব্যবস্থা। একটা রাজ্য সরকারের বাজেটের থেকে বেশি অর্থ এদের কাছে। এটা সার্বিকভাবে তদন্ত হবে। এটা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এজেন্সি দেখে নেবে'।
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