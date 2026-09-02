Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বাড়ি বাড়ি নজরদারি! ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকলেই... মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ডেঙ্গি নিধন যজ্ঞ

বাড়ি বাড়ি নজরদারি! ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকলেই... মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ডেঙ্গি নিধন যজ্ঞ

Dengue special drive: পুজোর মুখে ডেঙ্গি-আতঙ্ক। দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায় আক্রান্ত ২ হাজার, কলকাতা ৩৫০!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:04 AM IST
বাড়ি বাড়ি নজরদারি! ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকলেই... মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ডেঙ্গি নিধন যজ্ঞ
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ডেঙ্গি নিধন যজ্ঞ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'পুরভোটে মমতা শিবিরকে সাপোর্ট করবে বিজেপি', বিস্ফোরক মদন
2
3
4
5