Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ওঁরা বই বিক্রি করতে চায়, খাবার নয়: পুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে বাধা কেন? রাজ্যকে বড় প্রশ্ন হাইকোর্টের

'ওঁরা বই বিক্রি করতে চায়, খাবার নয়': পুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে বাধা কেন? রাজ্যকে বড় প্রশ্ন হাইকোর্টের

Calcutta High Court on CPIM bookstall: পুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে বাধা ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দখলদারির অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা। রাজ্যকে অবস্থান জানানোর নির্দেশ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 13, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 01:33 PM IST
'ওঁরা বই বিক্রি করতে চায়, খাবার নয়': পুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে বাধা কেন? রাজ্যকে বড় প্রশ্ন হাইকোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে
2
3
4
5