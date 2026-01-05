Dev in SIR: SIR শুনানিতে তলব মেগাস্টার দেবকে! দিতে হবে হাজিরা, চিঠি পেলেন তারকা সাংসদ...
Dev in SIR Breaking: ক্রিকেটার শামি ডাক পেয়েছেন। সোমবার সকাল থেকে শোনা যাচ্ছিল, অভিনেতা দেবও এসআইআর শুনানিতে ডাক পেতে পারেন। সে কথাই সত্য হল। তলব পরিবারের আরও ৩ জন-সহ দেব ডাক পেলেন এসআইআর শুনানিতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শামির পাশাপাশি দেব। ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামির (Mohammed Shami) মতো এসআইআর (Special Intensive Revision) শুনানিতে এবার ডাক পেলেন দেবও (Dev)। তারকা অভিনেতা-কাম-জনপ্রতিনিধি তৃণমূল সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারী তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্যের সঙ্গে শুনানির ডাক পাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। যদিও কবে তাঁদের শুনানিকেন্দ্রে হাজির হয়ে নথিপত্র দেখাতে হবে, সেই দিনক্ষণ জানা যায়নি। এসআইআর শুনানির নোটিস পাওয়ার পর দেব বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...
দেবকে ডাক
২০২৫-এর শেষের দিকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয় SIR তথা বোটার লিস্টের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন। যে প্রক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ছিল প্রতিবাদ, উষ্মা। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল কৌতূহল ও উদ্বেগ। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের যাচাইয়ের কাজকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। ইলেকশন কমিশনের প্রাথমিক খসড়া তালিকায় অনেকের নামই নেই! সেই পরিস্থিতিতে নতুন বছরের শুরুতেই একে একে শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। আর সেই সূত্রেই এবার অভিনেতা-সাংসদ দেবের কাছেও পৌঁছচ্ছে নোটিস।
দেবের অতীত
দেবের আদি বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটালে। সেখানেই তাঁর জন্ম। পরবর্তী সময়ে বাবার কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে গিয়ে থাকতে শুরু করে তাঁর পরিবার। অভিনয়সূত্রে অনেক পরে তিনি কলকাতায় আসেন। তারপর থেকে এ শহরেই পাকাপাকি বসবাস শুরু করেন। টলিউডের মেগাস্টার হওয়ার পাশাপাশি দেব একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। নিজের জন্মস্থান ঘাটাল থেকে তিনবারের সাংসদ দেব। এহেন দেব ওরফে দীপক অধিকারীকে এখন নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে-- এমনই নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। তবে, শুধু দেবকে নয়, তাঁর পরিবারের তিনজনকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই
তবে টালিগঞ্জের ইন্ডাস্ট্রি থেকে দেব একা নন, এর আগে শুনানির নোটিস পেয়েছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্যও। তিনিও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদি বাসিন্দা। পরে কর্মসূত্রে আসেন কলকাতায়। অনির্বাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপের সময়ে ২০০২ সালের কোনও নথি দেননি। তাই তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়। টালিগঞ্জের বাসিন্দা দুই অভিনেতা-দম্পতি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লাবণী সরকারও পেয়েছেন এসআইআর শুনানির নোটিসJ
আরও পড়ুন: Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...
প্রসঙ্গত শামি
এনুমারেশন ফর্মের নীচের অংশ ফিল-আপ না করায় এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)