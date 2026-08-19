/গভীর রাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়ংকর আগুন, কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা, অধিকাংশই বিদেশি?

অয়ন ঘোষাল: তারাপীঠের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই এবার কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন নামে একটি হোটেলে আগুন লাগে। সেই আগুনে এখনওপর্যন্ত ৯ জনের মৃ্ত্যু আশঙ্কা করা হচ্ছে। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়েছেন আরও ৬ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসি বাস্ট করে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিউ মার্কেটের ওই হোটেলে গতকাল রাত দুটো নাগাদ আগুন লাগে। খবর পেয়ে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। হোটেলে বেশ কয়েকজন অতিথি ছিলেন। ৯ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের চারটি ইঞ্জিন হোটেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পুলিশ হোটেলের আশপাশ ঘিরে রেখেছে। হোটেলের মালিকের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হোটেলের ম্যানেজারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে নিউ মার্কেট থানা।
এখনও এ নিয়ে হাসপাতাল কিংবা প্রশাসনের তরফে কিছু অবশ্য জানানো হয়নি। তবে মৃতদের জন্য ৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং এক শিশু রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকও রয়েছেন। তাঁরা চিকিৎসার জন্য কলকাতা এসেছিলেন।
জানা গিয়েছে, এসি থেকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার পর হোটেলের চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ছাদে উঠে পড়েন। তবে তবে, যে ৯ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের ঘুম ভাঙেনি বলে জানা গিয়েছে।
দমকল সূত্রে খবর, রাত পৌনে ২টো নাগাদ এই আগুন লাগে। হোটেলের মধ্যে একাধিক গলি রয়েছে, এর ফলে বেরনো সহজ ছিল না আবাসিকদের পক্ষে। যেহেতু সময়টা ছিল মাঝরাত, সেই কারণে হোটেলের অধিকাংশ আবাসিকই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। এর ফলে আগুন লেগেছে সেটা বুঝে উঠে, সত্বর বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। দমকল কর্মীরা আরও জানাচ্ছেন, হোটেলের ভিতরে ছিল না পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্য়বস্থা। গোটা হোটেল জুড়েই ছিল, সরু সরু গলি। এর ফলে, আগুন লাগার পরেই, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। তালা বন্ধ অবস্থায় ছিল মূল পথ, সেই কারণে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।
পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে আরও জানাচ্ছে, মৃত ৯ জনের অধিকাংশ বাংলাদেশের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্র বলছে, বর্তমানে ভিতরে আর কেউ আটকে নেই।
ওই হোটেলের আগুন নিয়ে দমকল মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে। ওই বিল্ডিংয়ে যতগুলি হোটেল রয়েছে তার একটাই মাত্র সিঁড়ি রয়েছে। আগুনের খবর পেয়েই দমক গিয়ে কমপক্ষে ৮০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। হোটেলের এরকম পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)