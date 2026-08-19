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গভীর রাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়ংকর আগুন, কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা, অধিকাংশই বিদেশি?

Kolkata Hotel Fire: এসি থেকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার পর হোটেলের চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ছাদে উঠে পড়েন। তবে তবে, যে ৯ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:16 AM IST
গভীর রাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়ংকর আগুন, কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা, অধিকাংশই বিদেশি?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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