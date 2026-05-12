Topsia Fire: তপসিয়ার বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে মৃত ২, হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ৩ জন

Topsia Fire: তপসিয়ার বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে মৃত ২, হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ৩ জন
Topsia Fire: তোপসিয়ার জি জে খান রোডের টালিখোলা মসজিদের পাশে পাঁচতলা একটি ভবনে আগুন লেগে যায়। প্রবল ধোঁয়া ও আগুনে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের
রণয় তিওয়ারি ও অয়ন শর্মা: তোপসিয়ার এক বহুতলে বিধ্বংসী আগুন। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছেন অন্তত ৩ জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ২ জনের। আহতদের পার্কসার্কাসের চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে তোপসিয়ার জি জে খান রোডের টালিখোলা মসজিদের পাশে পাঁচতলা একটি ভবনে আগুন লেগে যায়। প্রবল ধোঁয়া ও আগুনে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দমকল। আহত ও নিহত যাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের নাম মহম্মদ হাসান(৪০), রাজেশ(৩৫), গৌর মণ্ডল(৩৬), তানভীর(৪১), মহম্মদ ইউসুফ(৪০)। এদের মধ্যে মহম্মদ হাসান ও রাজেশের মৃত্যু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, আগুন থেকে বাঁচতে এরা টয়লেটে ঢুকে পড়েন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। আগুন ও ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যান ২ জন।
এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ টালিখোলা মসজিদের পাশেই ওই বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে যায়। বাড়িটিতে বেশ কয়েকটি সংস্থার ঠিকানা ছিল। ছিলেন বহু শ্রমিকও। চামড়ার সামগ্রী তৈরির কাজ হত ওই ভবনে। বিল্ডিংয়ের একটি ফ্লোরে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। এলাকা ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। ভবনের কোনও তলায় কেউ আটকে রয়েছে কিনা তার জন্য তল্লাশি চালান দমকল কর্মীরা।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কলকাতার আনন্দপুরে এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মারা যান ২৭ জন। তাদের মধ্যে ১৮ জনের দেহাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। ৯ জনের দেহ সনাক্ত করা যায়নি।
