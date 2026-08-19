/বাঁচতে বাইরে না ছুটে ভেতরেই ঢুকে যান! কলকাতার হোটেল অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক পরিণতি ১৯ বছরের সন্দীপের

অয়ন ঘোষাল, অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতার হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন নামে একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যেই বেশিরভাগই বাংলাদেশি বলে জানা গিয়েছে। তবে মৃতের তালিকায় এক হোটেল কর্মী, যিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। নিহতের নাম সন্দীপ পাসওয়ান(১৯)। ৬ মাস আগেই এই হোটেলে কাজে যোগদান করেছিলেন সন্দীপ।
সন্দীপের কাকা জানিয়েছেন, 'কাজ করার জন্যই ভাইপোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। হোটেলের গেটের কাছে ফ্রিজ রাখা ছিল। ওর পাশেই ঘুমত ভাইপো। আর ওই ফ্রিজটা ব্লাস্ট করেছে পড়ে শুনেছি। ও বাইরে পালানোর বদলে আরও ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল।' ঘটনাস্থলে ইতোমধ্যেই পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পৌঁছেছেন। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত বাংলাদেশীদের পরিচয় জানার জন্য শনাক্তকরণ এখনও পর্যন্ত পুলিস শুরু করেনি।
অন্যদিকে, হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র এখনও অধরা। শিখা হোটেল থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে জাপন হোটেল এরও মালিক এই বীরেশ্বর মিত্র। আগুন লাগার পর জাপন হোটেলের ম্যানেজার বার বার ফোন করেছিলেন মালিককে কিন্তু মালিক ফোন ধরেনি। এখন মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তার ফোন সুইচড অফ বলছে।
ঠিক কী ঘটেছিল?
মঙ্গলবার রাত দুটে থেকে আড়াইটে নাগাদ আগুন লাগে শিখা ইন নামে ওই হোটেলে। আগুন টের পেয়েই হোটেলের এক কর্মী আবাসিকদের ঘুম থেকে তোলেন। তার পরই গেটের দিকে দৌড়। বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুর থেকে কলকাতায় চিকিত্সা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি জি ২৪ ঘণ্টাকে বলেন, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠেছিলাম। বাচ্চার অপারেশন হয়েছে। রাতে হোটেলের বয় জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা খোলার পর উনি বললেন আগুন লেগে গিয়েছে। এক্ষুনি নেমে আসুন। বাচ্চা নিয়ে কোনওক্রমে নেমে পড়েছি। ব্যাগ ভিতরে রয়ে গিয়েছে। তাইবা হোটলের ৪ নম্বর রুমে ছিলাম, ফাস্ট ফ্লোরে।
ঢাকার গাজিপুর থেকে আসা অন্য এক ব্যক্তি বলেন, রাত দুটোর দিকে শুনতে পেলাম মানুষজন চিত্কার করেছে আগুন আগুন বলে। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখি উপরে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল এসে গিয়েছিল। কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পারছি না।
দমকল সূত্রে খবর, রাত দুটো নাগাদ আগুন লাগে। আগুনের কথা জানার পর আবাসিকরা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু মূল গেটে তালা দেওয়া ছিল। ফলে অনেকেই চেষ্টা করলেওঅনেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যায় তাদের। অনেকেই আবার একজিট গেট খুঁজে পাননি। এখনওপর্যন্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে ১ শিশু সহ মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। জানা যাচ্ছে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বাজেনি।
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