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বাঁচতে বাইরে না ছুটে ভেতরেই ঢুকে যান! কলকাতার হোটেল অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক পরিণতি ১৯ বছরের সন্দীপের

Kolkata Hotel Fire: কলকাতার নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'শিখা ইন' হোটেলে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশী নাগরিক এবং একজন ঝাড়খণ্ডের ১৯ বছর বয়সী হোটেলকর্মী সন্দীপ পাসওয়ান।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:50 AM IST
বাঁচতে বাইরে না ছুটে ভেতরেই ঢুকে যান! কলকাতার হোটেল অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক পরিণতি ১৯ বছরের সন্দীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বাঁচতে বাইরে না ছুটে ভেতরেই ঢুকে যান! কলকাতার হোটেল অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১৯-এর সন্দীপ
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