Messi in Kolkata: সল্টলেকে মেসিকাণ্ডে বিরাট পদক্ষেপ, ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ রাজ্যের

Messi in Kolkata: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে যে কেন সেই দিন স্টেডিয়ামে অব্যবস্থা হয়েছিল, কেন ইভেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে  যথাযথ সমন্বয় করা হয়নি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 16, 2025, 03:03 PM IST
Messi in Kolkata: সল্টলেকে মেসিকাণ্ডে বিরাট পদক্ষেপ, ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ রাজ্যের

সঞ্জয় ভদ্র ও প্রবীর চক্রবর্তী: সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির ইভেন্টে চরম অব্যবস্থার জন্য ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ করল রাজ্য সরকার। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য পুলিসের ডিজি রাজীব কুমারকে ওই শোকজ নোটিসের জবাব দিতে হবে। পাশাপাশি ওই শোকজের তালিকায় রয়েছেন আরও ৩ আধিকারিক।

ঘটনার দিন অর্থাত্ ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে অব্যবস্থার জেরে ওই অনুষ্ঠানে আসতেও পারেনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই ঘটনার জেরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় গোটা দেশে। তার পরই ঘটনার তদন্তে মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে রেখে এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গড়ে দেন। সেই তদন্ত কমিটি রাজ্যে উচ্চপদস্থ ৪ আধিকারিককে শোকজ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগরের সিপি, রাজ্যের স্পোর্টস সেক্রেটারি। পাশাপাশি, আরও ২-৩ জন বিসিএস অফিসারকে শোকজ করা হয়েছে। ঘটনার দিন ওই সব আধিকারিকদের কী ভূমিকা ছিল তা খতিয়ে দেখতে ৪ আইপিএসকে নিয়ে একটি সিট গঠন করে দেওয়া হয়েছে। ওই কমিটিতে রয়েছেন পীয়ূস পাণ্ডে, জাভেদ শামিম, সুপ্রতীম সরকার ও মূরলীধর শর্মা। ফলে গোটা ঘটনায় সরকার যে একেবারে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলেছে তা একেবারে স্পষ্ট।

আরও পড়ুন-ভয়ংকর ঝড়ে ভেঙে পড়ল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি! নেটপাড়ায় ঝড়ের বেগে ভাইরাল ভিডিয়ো...

আরও পড়ুন-অক্ষয়ের 'ধুরন্ধর'-এর রিয়েল 'রহমান ডাকেইত' ১৫ বছর বয়সেই খুন করে মাকে! হাড়হিম সত্য ঘটনা...

সল্টলেক কাণ্ডে রাজ্য সরকারের তরফে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে-

শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে রাজীব কুমার, ডিজি এবং আইজিপি। তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে যে কেন সেই দিন স্টেডিয়ামে অব্যবস্থা হয়েছিল, কেন ইভেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে  যথাযথ সমন্বয় করা হয়নি।

মুকেশ কুমার, সিপি, বিধাননগর-কেও বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন (VYBK), সল্ট লেকে ইভেন্টের ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

ইভেন্টের দিন কর্তব্যে অবহেলার জন্য অনীশ সরকার (আইপিএস), ডিসিপি, হেড কোয়ার্টার্স-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং তাঁকে এনকোয়ারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে।

রাজেশ কুমার সিনহা, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া বিভাগ-কে শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ইভেন্টের দিন বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (VYBK) ঘটা অব্যবস্থা ও ত্রুটিগুলির বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও দেব কুমার নন্দন, ডাব্লিউবিসিএস (কার্যনির্বাহী) (অবসরপ্রাপ্ত)-এর পরিষেবা অব্যবস্থা এবং ইভেন্টের যথাযথ পরিচালনায় ত্রুটির কারণে অবিলম্বে তুলে নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (Special Investigation Team - SIT) গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিতে রয়েছেন পীয়ূষ পান্ডে, আইপিএস জাভেদ শামীম, আইপিএস সুপ্রতীম সরকার, আইপিএস মুরলীধর, আইপিএস।

উল্লেখ্য, গত ৯ ডিসেম্বর এডিজি 'ল অ্যান্ড অর্ডার জাভেদ শামিম একটি মেমো ইস্যু করেছিলেন। সেখানে যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে কার কী দায়িত্ব থাকবে তা জানিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতীম সরকার ও আইজি ট্রাফিক ওয়ান সুকেশ জৈনকে ট্রাফিকের সামগ্রিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার দুদিন পরে আরও একচি মেমো ইস্যু করা হয়েছিল সেখানে পুরো ভেন্যুর দায়িত্ব দেওয়া হয় সিপি বিধাননগর ও তার কনসার্ন ডিসিকে। এরপরও রাজ্য সরকার মনে করছে অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একটা গাফিলতি ছিল। ফলে রাজ্য পুলিসের ডিজি ও সল্টলেকের পুলিস কমিশনারকে শোকজ করা হয়েছে।   

