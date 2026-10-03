/মা উড়ালপুলে বসছে বিশেষ বোর্ড, ওঠার আগেই গাড়ি চালকরা জানতে পারবেন এইসব তথ্য

অয়ন ঘোষাল: কলকাতার অন্যতম লাইফলাইন মা উড়ালপুলে এবার নতুন সুবিধে পাবেন গাড়ি চালকরা। ফ্লাইওভারে ওঠার আগেই গাড়ি চালকরা পেয়ে যাবেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আর যাত্রীদের সেই সুবিধে দেওয়ার জন্যই সোমবার থেকে ডিজিট্যাল সাইনেজ ডিসপ্লে বোর্ড বসছে মা ফ্লাইওভারে।
কী সুবিধে মিলবে
ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে বোর্ড বসার ফলে উড়ালপুলে ওঠার আগেই দেখা যাবে সেতুর ওপর কোনও যানজট আছে কিনা। সেই অনুযায়ী গাড়ির চালক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তিনি সেতুতে উঠবেন না কি নিচের বিকল্প রাস্তা ধরে যাবেন।
গাড়ি চালকদের সুবিধের জন্য ওই ডিসপ্লে বোর্ড বসাচ্ছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিস। রোড ক্লোজড অর কনজেস্টেড অ্যাহেড অথবা রোড ক্লিয়ার অপশন সেতুতে ওঠার আগের ডিভাইডার কাটিংয়ে দেখতে পাবেন গাড়ির চালক। প্রয়োজনে তাড়া থাকলে তিনি ওই ডিসপ্লে দেখার পর পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। পাশাপাশি যানজট রুখতে মা উড়ালপুলে মিডিয়ান কাট আউটের সংখ্যা বাড়ছে।
মা উড়ালপুল উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে সল্টলেক এবং বিমানবন্দরের লাইফ লাইন। অথচ সেতুতে ওঠার পর কিছুদূর গিয়েই গাড়ি ফেঁসে যায় জ্যামে। কখনও হঠাৎ বিকল হওয়া গাড়ি, কখনও ছোট বড় দুর্ঘটনা। কিন্তু সেই জ্যামে ফেঁসে যাওয়ার আগে নিচের রাস্তা থেকে ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না সেতুর ওপর গাড়ির কি অবস্থা। যদি সেতুতে ওঠার পরেও এরকম পরিস্থিতি হয়, তাহলে আর গাড়ি উল্টো মুখে ঘুরিয়ে সেতু থেকে নামার উপায় থাকে না। কারণ এত দীর্ঘ উড়ালপুলে মিডিয়ান কাট আউট মাত্র ৩ টি। এবার সেই কাট আউটের সংখ্যা বেড়ে হবে ৬। ফলে প্রয়োজনে সেই কাট আউট ব্যবহার করে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিস ফেঁসে যাওয়া গাড়িকে বিপরীত দিকের লেন দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিচে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন।
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