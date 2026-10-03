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মা উড়ালপুলে বসছে বিশেষ বোর্ড, ওঠার আগেই গাড়ি চালকরা জানতে পারবেন এইসব তথ্য

Maa Flyover: হঠাৎ বিকল হওয়া গাড়ি, কখনও ছোট বড় দুর্ঘটনা। কিন্তু সেই জ্যামে ফেঁসে যাওয়ার আগে নিচের রাস্তা থেকে ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না সেতুর ওপর গাড়ির কি অবস্থা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 09:33 PM IST
মা উড়ালপুলে বসছে বিশেষ বোর্ড, ওঠার আগেই গাড়ি চালকরা জানতে পারবেন এইসব তথ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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