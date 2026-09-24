'মমতার ডুপ্লিসিটির জন্য বেঙ্গল সামিটে এলেও বিনিয়োগ করতে পারেননি আদানি', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

নান্টু হাজরা: ইকোপার্কে দিলীপ ঘোষ। প্রাতঃভ্রমণ শেষে প্রাতঃভ্রমণকারীদের হাতে বাল্ব তুলে দেন তিনি। একইসঙ্গে রাজ্যে শিল্পজোয়ার প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী। দিলীপ ঘোষ বলেন, "গৌতম আদানি এর আগেও এসেছিলেন পশ্চিমবাংলায়। এখানে বেঙ্গল সামিটে থাকতেন কিন্তু কখনও ইনভেস্ট করেননি। কারণ যে সরকার ছিল তার উপরে ভরসা ছিল না। একদিকে আদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন পার্লামেন্টে, আবার গৌতমজি গৌতমজি করে ডেকে নিয়ে আসতেন মমতা ব্যানার্জি। এই যে ডুপ্লিসিটি ছিল, এর জন্য কেউ বিশ্বাস করতেন না। আজকে আমাদের দেশের সমস্ত বড় শিল্পপতিরা তাঁরা বাংলায় ইনভেস্ট করতে চান। আর সরকার জমিও দেবে। অন্যান্য সুবিধাও দেবে। তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতস্তরে কথাবার্তা হচ্ছ। ওনারা আসছেন, ওনাদের প্রতিনিধিরা আসছেন। খুব তাড়াতাড়ি আরও অনেক শিল্পপতিরা এসে এখানে শিল্প শুরু করবেন।"
শুধু আদানি প্রসঙ্গেই নয়, দিলীপ ঘোষ এদিন মুখ খোলেন বুধবার শিল্পনীতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশংসা প্রসঙ্গেও। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে শিল্পনীতি সম্পর্কে বলেন, "তিনি শিল্প চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পার্টির পলিসি ছিল না।" যে প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষও বলেন, "সে তো আছেই। তাদের পার্টির মধ্যে কনফিউশন তো ছিলই। জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, তাঁর পার্টি চাননি। এই করতে করতে অন্তর বিরোধে সিপিএ টা চলে গেল। শেষও হয়ে গেল।"
দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট কথা, "সেই জন্য পিছনে তাকিয়ে লাভ নেই। মুখ্যমন্ত্রী কাল বলেই দিয়েছেন যে ক্যাবিনেটে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। শিল্পপতিরা বা অন্যান্য সংস্থা যেসব জমি নিয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে, যে সময়ের মধ্যে শিল্প করার কথা ছিল করেননি, সকলকে নোটিস দিয়ে সেই জমি ফেরত নেওয়া হবে। আগামী দিনে যাঁরা জমি নেবেন, তাঁদেরকে তিন বছরের মধ্যে শিল্প শেষ করতে হবে। কারখানা তৈরি করার বিষয়ে এটাই ঠিক হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছে।"
পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ ডিএ প্রসঙ্গে বলেন, "শুধু তৃণমূল আমলের নয়। বাম আমলেরও বকেয়া ডিএ এই সরকারও মেটাবে বলে কর্মচারীদের আশ্বাস দিয়েছে। কর্মচারীদের হক আছে। হকের টাকা। সেটা দেওয়া উচিত। তারা কাজ করে বেতন নেন। আমরা চাই ওয়ার্ক কালচারও চেঞ্জ হোক এবং সরকারের সেই ক্ষমতা আছে তাদের বকেয়া পেমেন্ট করার। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন এবং কাজ করাও শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর আগেই সব হয়ে যাবে।"
প্রসঙ্গত অধীর রঞ্জন চৌধুরী তোপ দেগেছেন, "জ্ঞানেশ কুমার বিজেপির হাতের গণেশ হয়ে আছেন।" যে প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের সাফ জবাব, "ওনাদের সময় কী ছিল? কোনও ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে কখনও। আজকে যারা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এখানে ইলেকশন হলে ওদের সমস্যা। ওরা জিততে পারে না। কখনও ইভিএমকে দোষ দেন, কখনও ব্যালটকে দোষ দেন। কখনও অফিসারকে দোষ দেন। কখনও কমিশনকে দোষ দেন। এই করতে করতে ওদের পার্টি শেষ হয়ে গেল। বিজেপি জিতছে কেন? কারোর দয়ায় বিজেপি জেতে না। কর্মীদের পরিশ্রম, তাদের বিচারধারা এবং সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি সরকার গঠন করেছে এবং জনতাকে উন্নয়নের স্বাদ দিচ্ছে।"
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