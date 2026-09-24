Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মমতার ডুপ্লিসিটির জন্য বেঙ্গল সামিটে এলেও বিনিয়োগ করতে পারেননি আদানি, বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

'মমতার ডুপ্লিসিটির জন্য বেঙ্গল সামিটে এলেও বিনিয়োগ করতে পারেননি আদানি', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh attacks Mamata Banerjee: "কারণ যে সরকার ছিল তার উপরে ভরসা ছিল না। এই যে ডুপ্লিসিটি ছিল, এর জন্য কেউ বিশ্বাস করতেন না। আজকে আমাদের দেশের সমস্ত বড় শিল্পপতিরা তাঁরা বাংলায় ইনভেস্ট করতে চান। আর সরকার জমিও দেবে। অন্যান্য সুবিধাও দেবে।" ঘোষণা দিলীপ ঘোষের।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:02 PM IST
'মমতার ডুপ্লিসিটির জন্য বেঙ্গল সামিটে এলেও বিনিয়োগ করতে পারেননি আদানি', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SSKM-এ নতুন কায়দায় দালালচক্র! এবার জাল OPD টিকিট বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগ
2
3
4
5