Dilip Ghosh: 'মাসির কান কাটা বাকি আছে... টেরোরিস্ট সংগঠন তৃণমূল, পাবলিক পালিশ করে দেবে,' বিস্ফোরক দিলীপের বেনজির আক্রমণ

অয়ন ঘোষাল: রাজ্য়ের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, নতুন ৩৫ মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের দিনই, সোমবার, অন্য মাত্রা পেয়েছে বিধানসভা সই জালকাণ্ড। সইকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঋতব্রত ব্যানার্জি ও সন্দীপন সাহার নাম করতেই, দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দুজনকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপরই শোনা যায়, ৫০ জন বিধায়ককে নিয়ে 'নতুন তৃণমূল' গঠন করছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়! যার নেতৃত্বে সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়! নিজেদের প্রধান বিরোধী দল দাবি করে তাঁরা স্পিকারের কাছে চিঠি দেবেন বলেও জানা যায়। সবমিলিয়ে সোমবার রাজ্য-রাজনীতি এক নাটকীয় মোড় নেয়। প্রসঙ্গত, সই জালকাণ্ডের জেরে বিধানসভায় তৃণমূল আদৌ বিরোধী আসন ধরে রাখতে পারবে কিনা, তাই নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ, বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা ধরে রাখতে ৩০ জন বিধায়ক দরকার। নতুন করে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও, আদৌ ৩০ জন বিধায়কের সই তৃণমূল জোগাড় করতে পারবে কিনা! সেটাই এখন প্রশ্ন! মঙ্গলবার সকালে তৃণমূলের এই 'হতশ্রী অবস্থা' প্রসঙ্গে মুখ খুলেই একের পর এক তীব্র কটাক্ষে চাঁছাছোলা আক্রমণে বিঁধলেন দিলীপ ঘোষ।
রাজ্যের বিরোধী দলের এই হতশ্রী অবস্থা কেন?
যেমন যেখান যেখান থেকে লোকজন একসময় তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিল, এখন তেমন তেমন সেখানে চলে যাচ্ছে। প্রয়াত সুব্রত মুখার্জি একবার আমাকে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, তৃণমূল আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। যার যেমন ট্রেন আসছে সে তেমন চলে যাচ্ছে। আজ উনি বেঁচে নেই। ওনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। শুধু পয়সা কমানোর জন্য লোকগুলো এসেছিল। দুনিয়ার ক্রিমিনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল এসেছিল। এখন যার যার মতো পালিয়ে যাচ্ছে। দলটা বিধানসভায় ঢুকলই না, তার আগেই দুজন সাসপেন্ড হয়ে গেল। আমার অবাক লাগে এই দলকে বাংলার মানুষ ১৫ বছর ধরে বরদাস্ত করেছে!
বিরোধী দলনেতা রেজোলিউশন সই জালকাণ্ড
পুরো পার্টিটাই জালি। আর কী আশা করা যায়! মুষলপর্ব শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি দলটা উঠে যায় বাংলার পক্ষে ততই মঙ্গল।
অভিষেকের সই চুরি কাণ্ড
নেত্রী সবাইকে চুরি করতে শিখিয়েছেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে। ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম। রাখাল স্কুলে সবার খাতা, বই, পেনসিল চুরি করত। যেদিন ধরা পড়ল সেদিন মাসির কানে কথা বলার বাহানায় মাসির কান কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। বলল মাসি তুমিই আমাকে চুরি করতে শিখিয়েছ। এই মাসির কান কাটা এখনও বাকি আছে।
শরীর খারাপের অছিলায় সিআইডি হাজিরা এড়ালেন অভিষেক
ওদের দুজন সাংসদ পাবলিকের কাছে অলরেডি পালিশ খেয়েছেন। অথচ দুজনের কারুর গায়ে কোনও দাগ নেই। এরমধ্যে একজন কল্যাণ ব্যানার্জি। তাঁর নাটক আমরা পার্লামেন্টে বহুবার দেখেছি। ওকে সেদিন কেউ একটা চাঁটি মেরেছিল। রুমাল দিয়ে রগড়ে একফোঁটা রক্ত বের করতে পারলেন না। আমি এখন বুঝতে পারছি, আমার হরিণঘাটা ডিমের দাম এত বাড়ল কেন। এদিক ওদিক ডিম ছোঁড়া হচ্ছে। অভিষেক কোনও হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেননি। বেলভিউ হাসপাতালের ডাক্তাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মেরুদণ্ড শক্ত। এটা খুব জঘন্য একটা আচরণ। সরকার কাজ করছে। মানুষ দেখছে। কয়েকদিন আপনারা ঘরের ভিতর থাকুন। আন্দোলনের নামে ব্লকে বা থানায় ঘেরাও-ফেরাও করবেন না। দেখছেন তো চারিদিকে কী অবস্থা! হুজ্জুতি করতে যাবেন পাবলিক আবার ধরে পালিশ করে দেবে। আবার হাসপাতালে যেতে হবে। শান্তিতে থাকুন। বাড়িতে থাকুন।
ডিমের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন
আমরা বলেছি ডিমের ক্রাইসিস আছে। ডিম এর তাঁর গায়ে ছুঁড়ে নষ্ট করবেন না। ডিম খান। শক্তি বাড়ান। ফালতু লোককে ডিম মেরে লাভ নেই।
আজ মমতার ধরনা
গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আমরা বন্ধ করতে চাই না। আন্দোলন করার জন্য কারুর কোর্টে যাওয়ার দরকার হবে না। কিন্তু পুলিসের অনুমতি নিয়ে করতে হবে। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীকে ১০৪ বার আন্দোলন করার অনুমতির জন্য কোর্টে যেতে হয়েছিল। রেড রোডের নামাজ শান্তিতে ব্রিগেডে হয়ে গেল। মানুষকে এতো উৎপাত করেছেন। আমি বলব কয়েকটা মাস শান্তিতে ঘরে থাকুন।
কালনার প্রাক্তন বিধায়কের অফিস থেকে চাকরির জাল নথি উদ্ধার
তৃণমূল পঞ্চায়েত, মণ্ডল সভাপতি, প্রাক্তন বিধায়কদের অফিস সার্চ হচ্ছে। আর আজব আজব জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। ডাব, নারকেল, তেল, হাঁড়ি-কলসি-খুন্তি। আমি জানি না এগুলো কারখানা ছিল, গুদাম ছিল, নাকি অফিস ছিল! পার্টি অফিসে যাঁরা পিঠে বানাতে যেতেন, সেখানকার লোক তার বদলা নিয়েছে। তৃণমূল পার্টি ব্যান করে দেওয়া উচিৎ। এদের প্রতীক চিহ্ন ব্যান করে দেওয়া উচিৎ। এরা একটা টেরোরিস্ট সংগঠনের মতো কাজ করে গিয়েছে। গোপন সংগঠনের মতো টানা কাজ করে গিয়েছে।
মেসি মূর্তি কাণ্ড
স্যাঁকরা নিজের মায়ের গয়না থেকেও সোনা চুরি করে। তৃণমূল নেতারা আবাস যোজনায় নিজের মা ঘর পেলে, তার থেকেও কাটমানি নিয়েছে। মেসি রক্ষা পেল না। তার মূর্তি থেকেও কাট মানি নেওয়া হল। লোকটা ওখানে ৬ মাস দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ফেলে দিল তৃণমূল।
পদত্যাগ করতে চলেছেন তারক সিং
এতদিন কী করেছেন? নেতাদের বাড়িতে রেইড হলেই বোঝা যাচ্ছে কে কী কাজ করেছেন! পিঠ বাঁচানোর জন্য এখন অনেকে পদত্যাগ করছেন। বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে কে? তার ফল এখন সবাইকে ভুগতে হবে।
আমুলের সঙ্গে চুক্তি
আমূলের কলকাতা প্রধান দেখা করার সময় চেয়েছেন। আজই হয়তো দেখা হবে। কথা হবে। অনেকে ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন। অনেক ফোন আসছে।
