/নন্দীগ্রামে গিয়ে লড়ুন যান, লড়াইটা জমুক! মমতাকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তোপ দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়া থেকে শুরু করে উপনির্বাচন, পুরভোট এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো একাধিক ইস্যুতে স্বভাবসিদ্ধ চাঁচাছোলা মেজাজে বিরোধীদের তোপ দাগলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে কটাক্ষের পাশাপাশি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মূল্যবৃদ্ধির সমীক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনগুলিতে গেরুয়া শিবিরের সাফল্যের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন দিলীপ। পাশাপাশি শিক্ষক নিগ্রহের মতো সামাজিক সমস্যা নিয়েও নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এই বিজেপি নেতা।
১) নন্দীগ্রামে প্রার্থী হতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে প্রার্থী নাও দিতে পারে ঋতব্রত শিবির।
উনি নন্দীগ্রামে হেরেছেন। ভবানীপুরে হেরেছেন। আবার কি নন্দীগ্রাম গিয়ে হারবেন? কিছু লোক ওঁকে পালে হওয়া দিচ্ছে। উনি আর কোথায় কোথায় গিয়ে হারতে চান সেটা ওঁর ব্যাপার। লোকজন ওঁকে উল্টো বুদ্ধি দিচ্ছেন। যান। গিয়ে লড়ুন। লড়াইটা জমুক।
২) রেজিনগরে কি বিজেপি হুমায়ুন কবির কে টেক্কা দিতে পারবে? বাবরি মসজিদ কি ফ্যাক্টর হবে?
বাবরি মসজিদ রাজনৈতিক মসজিদ ছিল। ওখানে মানুষ ঠিক করবেন তারা উন্নয়ন চান কিনা।
৩) সামনেই উপ নির্বাচন। তৃণমূলে প্রতীক যুদ্ধ অব্যাহত।
তৃণমূল মাথায় যুদ্ধের পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। প্রতীক কার? লোকজন কার? এইসব করতে করতে লোকসভা ভোট পেরিয়ে যাবে।
৪) ২০৯ আসনের কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে কি গেরুয়া ঝড় বইবে?
অবশ্যই। বাংলায় যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোটের মধ্যে দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করবে। কলকাতা গতানুগতিকতা ছড়িয়ে বদল ঘটাবে।
৫) ক্রিসিলের রিপোর্টে মূল্যবৃদ্ধির উদ্বেগজনক তথ্য।
বছরের এই সময়টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে। পরে আবার কমেও যায়। এই সময় প্রতি বছর নানারকম সমীক্ষা হয়। তার রিপোর্ট আসে। সরকার প্রতিনিয়ত চিনির দাম নিয়ে বৈঠক করছে। আলুর দাম বাড়েনি এবার। কিন্তু কোথাও হেডলাইন হয়নি। পেঁয়াজের দাম বেড়েছিল। আবার কমবে। এই ধরনের সমীক্ষাকারী সংস্থা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিয়ে সমীক্ষা করে। বিরোধীরা অনেক সময় এই ধরনের সমীক্ষা করায়।
৬) বাড়ছে অসহিষ্ণুতা। দিকে দিকে শিক্ষক প্রহারের ঘটনা সামনে আসছে।
শিক্ষকদের সম্মান সিপিএম আমলে শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন একটা সার্বিক সমস্যা। এটা শুধু সরকারের কাজ নয়। অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
৭) নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেসুরো শেখ সুফিয়ান।
এগুলো রাজনীতির ড্রামা। দেখা যাক কোথায় গিয়ে থামে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)