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নন্দীগ্রামে গিয়ে লড়ুন যান, লড়াইটা জমুক! মমতাকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তোপ দিলীপের

Dilip Ghosh: আসন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের দাবি তোলার পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি ও শিক্ষক নিগ্রহের মতো ঘটনাগুলিকেও নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন দিলীপ ঘোষ। সার্বিকভাবে রাজ্যের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumita Khan
Published: Sep 10, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:04 AM IST
নন্দীগ্রামে গিয়ে লড়ুন যান, লড়াইটা জমুক! মমতাকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তোপ দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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