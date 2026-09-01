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মানুষকে ভুল বোঝালে আদালতে যান! অভিষেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে হুংকার দিলীপের

Dilip Ghosh: সর্বশেষে দিলীপ ঘোষ জানান, রাজনীতিতে ব্যক্তির চেয়ে 'নীতি' সবচেয়ে বড়। সমাজ বদলাতে হলে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:25 AM IST
মানুষকে ভুল বোঝালে আদালতে যান! অভিষেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে হুংকার দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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