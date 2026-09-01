/মানুষকে ভুল বোঝালে আদালতে যান! অভিষেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে হুংকার দিলীপের

নান্টু হাজরা: ক্যামাক স্ট্রিটে দমকল হানা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্ক এবং পুরসভার জরিমানা সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মতো একাধিক বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি স্পষ্ট জানান, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম না মানার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, তার বদল হওয়া প্রয়োজন। এবং যে কোনও সংশয়ে আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।
১)ক্যামাক স্ট্রিটের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে এবার দমকলের হানা।
এটা নতুন কিছু নয়। গোটা রাজ্যজুড়ে একটা পরিবারের জমিদারি চলেছে। কোনও নিয়ম-নীতি নেই। কোর্ট কাছারি পুলিস কিছুই মানা হত না। এখন যদি কেউ হিসাব চায়, তাকে হিসাব দিতে হবে। তারা নিজেরা কিছু নিয়ম মানতেন না পশ্চিমবঙ্গের লোকজনকেও সেভাবে তৈরি করা হয়েছে। নিয়ম নীতি মানার কোনও বালাই নেই! সেই কারণে এই ধরনের ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটছে।
২)অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টুয়েলভ পাস! মন্তব্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
এই ধরনের অনেক কথাই চলে সমাজ মাধ্যমে, সত্য মিথ্যা জানি না। এরকম যদি হয় কোনও একজন প্রতিনিধি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে থাকেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে অভিযোগ করতে পারেন। অনেক লোকের বিরুদ্ধেই এরকম হয়। প্রধানমন্ত্রীর নামে এরকম কেস করেছেন লোকে। তো আদালতে মামলা করা উচিত।
৩) শহর পরিষ্কার রাখতে আজ পুরআইনে ফাইন চালু হচ্ছে
এটা তো অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। শহর পরিষ্কার রাখাটা আমাদের দায়িত্ব। এতে আমাদের রাজ্যের ইমেজ তৈরি হয়। সম্প্রতি চারজন আধিকারিককে নিয়ে আমি ইন্দোরে গিয়েছিলাম। ইন্দোর ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে পরিচ্ছন্ন শহর। দেখতে গিয়েছিলাম তারা কী সিস্টেমে শহরকে পরিষ্কার রাখে। আবর্জনা সংগ্রহ করে তার প্রসেসিং কীভাবে করে গ্যাস, সার তৈরি হয়। আমরা তো শুরুই করলাম না। সরকার সেই কাজ শুরু করেছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। কারণ আমাদের মানার অভ্যাস নেই কারোই। শেখানো হয়েছে না মানা টাই নিয়ম। পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে। সরকার যে স্টেপ নিয়েছে সাধারণ মানুষ যেন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে।
৪)পঞ্চায়েত এলাকায় পরিচ্ছন্নতার কি উদ্যোগ!
প্রতিটি পঞ্চায়েতকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য। কিন্তু কোথাও সফলভাবে হয়নি। কারণ কেউ দেখাশোনা করার নেই, কেউ খোঁজ খবর নেয় না। আমি জেলায় জেলায় যাচ্ছি এবং এই জন্য আলাদা করে খোঁজ খবর করছি। কিছু প্ল্যান্ট চলে ছিল বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু প্ল্যান্ট চলেইনি টাকা নষ্ট হয়েছে। ই-ভেইকেল কেনা হয়েছিল সেগুলো পড়ে আছে, ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলোকে আমরা মডেল হিসেবে কয়েকটা শুরু করছি। কিছু কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে। এরপর সমস্ত পঞ্চায়েতে নোংরা আবর্জনা নিয়ে এসে বিভিন্নভাবে ভাগ করা এবং সাত আটটা ভাগে ফেলা এবং তার প্রসেসিং সবটাই শুরু হবে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। দুর্নীতি তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত আছে। সেগুলোও আমরা দেখছি খোঁজ খবর নিচ্ছি। যে টাকাগুলো এখনও পড়ে আছে, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। যেন আগামী দিনে দুর্নীতি না হয় টাকার সদ্ব্যবহার হয়।
৫)বাংলার রাজনীতিতে নেতা বড় না নীতি বড়?
রাজনীতিতে সবসময়ই নীতি বড়। নেতা চলে যায় নীতি থেকে যায়। এখানে নীতি বলে কিছু নেই। একটাই নীতি আছে দুর্নীতি! নেতারা যা ইচ্ছে করতে পারে এই ধারণাটা মানুষের পাল্টাতে হবে। আর যারা এর বিরুদ্ধে গিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। সবকিছুই সাধারণ মানুষের হাতে আছে। তারা সরকার পরিবর্তন করেছেন। এই পরম্পরাও পাল্টানোর দায়িত্ব তাদের আছে। কিছু লোক মানে না, কি ভাগ লোক নিয়ম নীতি মেনে চলেন চলবেন ও, সেই জন্যই সমাজটা আছে। তাদেরকে সম্মান করা পুরস্কৃত করা। আর যারা মানতে চান না, যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়া, তার বিরুদ্ধে।
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