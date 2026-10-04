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ভোট মিটতেই হাঁটা শুরু! মমতার পা ভাঙা নিয়ে চরম কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, বাম-তৃণমূল সমীকরণকে বললেন 'জিরো'

Dilip Ghosh: ইকোপার্কে মর্নিং ওয়াকে নেমে একের পর এক বোমা ফাটালেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মেসি কাণ্ডে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন তিনি। পাশাপাশি তৃণমূলের রাজনীতি নিয়ে তুললেন তীব্র আক্রমণ করলেন দিলীপ ঘোষ।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 04, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 09:10 AM IST
ভোট মিটতেই হাঁটা শুরু! মমতার পা ভাঙা নিয়ে চরম কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, বাম-তৃণমূল সমীকরণকে বললেন 'জিরো'

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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