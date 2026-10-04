ভোট মিটতেই হাঁটা শুরু! মমতার পা ভাঙা নিয়ে চরম কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, বাম-তৃণমূল সমীকরণকে বললেন 'জিরো'

নান্টু হাজরা: সকালের নিউটাউন ইকোপার্কে মর্নিং ওয়াকে নেমে ফের চেনা মেজাজে ধরা দিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মেসি কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর বিনামূল্যে টিকিট দেওয়ার ঘোষণাকে সাধুবাদ জানান তিনি। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানে মমতাকে একহাত নিতে ছাড়লেন না দিলীপ ঘোষ। বাম-তৃণমূল সমীকরণকে সরাসরি ‘শূন্য প্লাস শূন্য’ বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি তোপ দাগলেন নন্দীগ্রামের ভোট নিয়েও। অন্যদিকে ফুটবলের উন্নয়ন থেকে মমতার চোট- একগুচ্ছ ইস্যুতে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর চাঁচাছোলা বয়ানে রাজ্য রাজনীতিতে তুঙ্গে চর্চা।
১) মেসি কাণ্ডে ২২ হাজার দর্শককে মুখ্যমন্ত্রী টিকিট ফ্রি দেবে ইন্ডিয়া-উরুগুয়ে ম্যাচে
খুব ভালো সিদ্ধান্ত। যারা দুর্নীতি করেছিল তাদের সাজা দেওয়া হবে, এটা আগেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফুটবল প্রেমীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। তারা মনে করবে সরকার আমাদের সঙ্গে জাস্টিস করেছে।
২) কালকের ম্যাচ কেমন লাগল?
ব্রাজিল আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এটা কমপক্ষে বোঝা যায় মূল স্ট্রিম থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। একটা লম্বা যোজনা বানাতে হবে যাতে ফুটবল বিশ্বে সেরা হতে পারি। বর্তমান প্রজন্ম করে ট্রেনিং দিয়ে বিশ্বস্তরের জন্য তৈরি করতে হবে।
৪) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পা ভাঙা প্রসঙ্গে
আমি বলেছিলাম ট্রোল হয়েছিল। আমি জানি ড্রামা করেছিলেন। যেদিন নির্বাচন শেষ সেদিন সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম ইলেকশন শেষ হলে হাঁটবেন।
৫) বামেদের সঙ্গে হাঁটবেন মমতা
জিরো জিরো মিলে গেলে কী হয়? জিরোই হয়।
৬) বাংলার সরকার বাংলার ফুটবলকে প্রোমোট করতে পারবে?
ফুটবল, টেবিল টেনিস থেকে বাংলার ছেলেরা ভালো ফল করেছে আগে৷ গতকাল আমি খড়গপুরে যে প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে গিয়েছিলাম। সবাই কিছু না কিছু করছে। সরকার চেষ্টা করছে সুদূরপ্রসারী প্ল্যানিং করতে হবে। খেলা বোঝে তেমন লোকেদের লেখাতে আনা উচিত। পাড়া কমিটি, ক্লাব কমিটি আবার খেলার কমিটিতেও থাকবে এমন হবে না। মোদি জি ক্ষমতায় আসার পর অলিম্পিকে ভালো ফল পাচ্ছি আমরা। খেলোয়ারদের তৈরি করতে হবে।
৭) নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের আজ শেষ দিন
রেজিনগর মুসলিম প্রধান এলাকা। বাংলার মুসলিমরা এখনও বিজেপিকে ভোট দেননি। ওরা বুঝতে পারছেন না তাদের উন্নতি বিজেপির হাতে। এবার তারা ভাবুন তারা দুর্নীতি থাকবে না কী করবে?
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