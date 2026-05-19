/Dilip Ghosh: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অভিষেক-সহ ৩ জনের সম্পত্তির উৎস খুঁজতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর: দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh in Eco Park: দিলীপ ঘোষ বললেন, অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই মানুষের কষ্টের কারণ ছিল। হাজার-হাজার সোনা পাপ্পু আছে এরকম। রামমোহন কলেজ সম্পর্কে দিলীপ বললেন, আমি নিজে গিয়ে দেখেছি। সব হিসেব হবে। রাম রাজ্য হবে, পরিবর্তন হচ্ছে।
অয়ন ঘোষাল: ইকো পার্কে আজ বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ (dilip ghosh)। কী কী বলেছেন তিনি? সোনা পাপ্পু গ্রেফতার, অভিষেকের (Abhishek Banerjee) বাড়িতে নোটিস, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা-- ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা নিয়েছেন তিনি!
সোনা পাপ্পু গ্রেফতার
অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই মানুষের কষ্টের কারণ ছিল। হাজার-হাজার সোনা পাপ্পু আছে এরকম।
রামমোহন কলেজে রাম নেই
আমি নিজে গিয়ে দেখেছি। সব হিসেব হবে। রাম রাজ্য হবে, পরিবর্তন হচ্ছে।
শতদ্রু দত্ত
মেসিকাণ্ডে এরকম অনেক কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের বলব-- থানায় আসুন, অভিযোগ করুন।
অভিষেকের বাড়িতে নোটিস
এরকম ভাবে টাকা নিয়ে বাড়ি তো হয়েছে। আইনি ভাবে সব কাজ হবে। অভিষেক ব্যানার্জী-সহ তিনজনের সম্পত্তির উৎস খুঁজতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। এটা শুরু হয়েছে মাত্র। এদের সম্পর্কে লোকে জানে। সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নিয়ে তারা বাড়ি করেছে।
দময়ন্তী সেন
যত নারী অত্যাচার শিশু অত্যাচার হয়েছে, তার হিসেব হচ্ছে। এফিসিয়েন্ট অফিসারদের আবারও নিয়ে আসা হচ্ছে।
সন্দীপ ঘোষ
সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা। আরজিকর-এর তদন্তকে বিপথগামী করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নিয়েছেন।
বুলেট ট্রেন
পূর্ব ভারতে এবার বুলেট ট্রেন। লম্বা সফর। এটা চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ জানাই।
জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি
12-15 বছরে কত গুণ বেড়েছিল তেলের দাম। মানুষের উপরে চাপ আসছে ঠিকই, কিন্তু কিছুটা তাঁদেরও স্যাক্রিফাইস করতে হবে। কারণ তেলের ক্রাইসিস আছে।
বুলডোজার
হাওড়ায় বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার। পুরো রাস্তা দখল করে সরকারি জায়গায় বিনা অনুমতিতে গজিয়েছে একের পর এক ফ্ল্যাট। ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান-- যাঁরা এতদিন ধরে তোলাবাজি করেছেন তাঁদের সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে আরও হবে। দেখতে থাকুন।
মহিলাদের জন্য
সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি টিকিট প্রসঙ্গে। মহিলাদের জন্য এটা সুখবর নিশ্চয়ই। আমরা আরও বাস কিনছি। ৫০০০ বাস কিনব আমরা, লোন নিয়ে। সরকারি বাস তো এতদিন ছিলই না। এবার হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)