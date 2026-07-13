'ডিম-ভাতে'র প্রসঙ্গ টেনে ২১ জুলাই নিয়ে বড় কথা কী বলে দিলেন দিলীপ? কী বললেন বারুইপুর সেবাশ্রয় গুন্ডাদমন নিয়ে?

অয়ন ঘোষাল: আজ, সোমবার সকালে ইকোপার্কে মর্নিং ওয়াকে এসে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন দিলীপ ঘোষ। যেমন তিনি করেই থাকেন। বিভিন্ন রকম প্রশ্ন যায় তাঁর কাছে। তিনি একে-একে বিষয়গুলির উত্তর দেন। কথা বলেন সূর্যপুর থেকে বিমানবন্দরের মসজিদ, সেবাশ্রয় থেকে ২১ জুলাই নিয়ে।
সূর্যপুর
সূর্যপুরের অশান্তিতে গ্রেফতার এক সিপিএম নেতা। উসকানির অভিযোগে গ্রেফতার লাহেক আলি। সূর্যপুরে অশান্তি ও গণপিটুনিতে উসকানির অভিযোগ তার। বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিগত বিধানসভা নির্বাচনের বাম প্রার্থী গ্রেফতার। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের উত্তর-- ঘটনা যা ঘটেছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই সুযোগ কাজে লগিয়ে অসামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে যারা তারাও সমান অপরাধী৷ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।
'খেলা হবে' বনাম 'আয়ুষ্মান দিবস'
১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট, 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। হিংসায় রক্তাক্ত হয়েছিল কলকাতার রাজপথ। তৃণমূল আমলে ১৬ অগাস্টে খেলা হবে দিবস পালন করা হত। এবার সেই দিনেই আয়ুষ্মান দিবস পালনের ঘোষণা। এই সিদ্ধান্ত কতটা তাৎপর্যপূর্ণ?এই প্রশ্নে দিলীপ জানান, খেলা হবে দিবস-- এসব হয় না। পজিটিভ রাস্তায় হাঁটা উচিত।
গুন্ডাদমন বিল
বদলের বাংলায় আইনের শাসন। আজ থেকে রাজ্যে গুন্ডাদমন আইন চালু। আগেই বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পাস। গুন্ডামিতে আর জেল খেটে ছাড় নয়। গুন্ডাদের ভিটে-মাটি বেচে ক্ষতিপূরণ। গুন্ডাদমন আইন চালু হচ্ছে। বেশ কিছু বছর ধরে রাজনীতিতে যুক্ত ব্যক্তিরাই গুন্ডামি করেছে। তাই আমাদের আইন আনতে হয়েছে। কড়া ভাবে আইন লাগু হবে। অনেক ডিপার্টমেন্টে লোক লুকিয়ে আছে, তারাও অপরাধী।
'পার্টির সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে'
আজ রাজ্য সভায় বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের নাম নিয়ে আপনাদের দলের নীচু থেকে উপর তলার কর্মীদের একটা ক্ষোভ আছে। এ বিষয়ে দিলীপের উত্তর: সব ব্যাপারে সবার মতামত থাকতে পারে। প্রতিটি কর্মীর মতামত আছে। পার্টি বৃহত্তর স্তরে ডিসিশন নেয়। পার্টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সবাইকে মানতে হবে। এখন সরকার মনে করেছিল, অন্য কাউকে নেব না। এবার চেঞ্জ হচ্ছে।
বাংলায় ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ
ডাবল ইঞ্জিনে জাতীয় সুরক্ষায় জোর। অরুণাচল মডেলে এবার বাংলার বর্ডারেও ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ। প্রথম উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদায়। সীমান্তবর্তী পাঁচটি গ্রাম চিহ্নিত। এ বিষয়ে দিলীপ বলেন, এটা আগেও ছিল কেন্দ্রের প্রকল্প ৷ শহরের মানুষ বঞ্চিত ছিল। ৩০ হাজার কোটি টাকা জলজীবন মিশন কোথায় গেল কেউ জানে না। এটা জনকল্যাণে তৈরি।
মসজিদ প্রসঙ্গ
কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণে মসজিদ সরানোর প্রক্রিয়া শুরু। এয়ারপোর্টের নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার। বিমানবন্দরের ভিতরে বাঁকড়া মসজিদে নমাজ বন্ধ। এ বিষয়ে দিলীপ জানান, অবশ্যই হবে। কলকাতা এয়ারপোর্টের উপর অনেক চাপ। একটা রানওয়ে দিয়ে কাজ হবে না। এয়ারপোর্টের মধ্যে পুজো বা নামাজ সম্ভব না। বৃহত্তর স্বার্থে সরছে। আমার মনে হয় ওরা বুঝেছে। বাংলা এগোবে।
সেবাশ্রয়
সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসায় পা বাদের অভিযোগ। এবার অভিষেক-সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে এফআইআর। মহেশতলার মালতী বিশ্বাসের পরিবারকে স্বাস্থ্যভবনে ডাকলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কী বলবেন? দিলীপের উত্তর: পশ্চিমবঙ্গে ভেজাল আইপিএস, আইএএস, মন্ত্রী দেখেছি। এবার ভেজাল ডাক্তার৷ জুনিয়র ডাক্তার, এমনকি ডক্টর নয় যারা তাদের দিয়েও চিকিৎসা করানো হয়েছে। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরা পুলিসকে জানান। ব্যবস্থা হবে।
২১ জুলাই
২১ জুলাইয়ে কী হবে? তৃণমূল ভবনে কে বসবে তা নিয়ে দড়ি টানাটানি। দিলীপের উত্তর: আমরা চাই তারা বিরোধী হিসেবে বিধানসভায় আসুন। সরকারের কাজে সমালোচনা করুন৷ সহযোগিতাও করুন৷ সহযোগিতা করবেন না, লড়াই করবেন-- এই জন্য তো আপনাদের ভোট দেয়নি মানুষ! তাহলে ২১ জুলাই কে করবে? সরাসরি কিছু না বলে দিলীপ একটু ঘুরিয়ে উত্তর দেন: একটা জিনিস বন্ধ হবে-- 'ডিম ভাত'! এবার শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হবে।
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