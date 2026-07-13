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'ডিম-ভাতে'র প্রসঙ্গ টেনে ২১ জুলাই নিয়ে বড় কথা কী বলে দিলেন দিলীপ? কী বললেন বারুইপুর সেবাশ্রয় গুন্ডাদমন নিয়ে?

Dilip Ghosh in Eco Park: ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট, দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। হিংসায় রক্তাক্ত হয়েছিল কলকাতার রাজপথ। তৃণমূল আমলে ১৬ অগাস্টে 'খেলা হবে' দিবস পালন করা হত। এবার সেই দিনেই 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের ঘোষণা। এই সিদ্ধান্ত কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? এই প্রশ্নে দিলীপ জানান, এসব হয় না। পজিটিভ রাস্তায় হাঁটা উচিত। আর কী বললেন তিনি?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:13 AM IST
'ডিম-ভাতে'র প্রসঙ্গ টেনে ২১ জুলাই নিয়ে বড় কথা কী বলে দিলেন দিলীপ? কী বললেন বারুইপুর সেবাশ্রয় গুন্ডাদমন নিয়ে?
Image Credit: কেন উঠে এল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের প্রসঙ্গ? (ফাইল ছবি) Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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