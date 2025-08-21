Dilip Ghosh: রিজার্ভ ফোর্সের মতো থাকি; অর্ডার এলে কাজ করি, প্রধানমন্ত্রীর সভায় ডাক না পেয়ে বললেন দিলীপ

Dilip Ghosh: রিজার্ভ ফোর্সের মতো থাকি; অর্ডার এলে কাজ করি, প্রধানমন্ত্রীর সভায় ডাক না পেয়ে বললেন দিলীপ
Dilip Ghosh: শুক্রবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভায় তাঁকে ডাকা হয়নি। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পার্টির কর্মসূচি পার্টি ঠিক করে
অয়ন ঘোষাল: দলের অনুষ্ঠানে ফের ব্রাত্য রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এনিয়ে মোট ৩ বার তাঁকে বড় সভায় এড়িয়ে গেল দল। এনিয়ে আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, কাল যাব কিনা ঠিক করিনি। আমন্ত্রণ পাইনি। নাও যেতে পারি। অন্য কাজে চলে যেতে পারি। আমি কোথায় যাব তা আমি ঠিক করি না। পার্টি ঠিক করে।
উল্লেখ্য, বেশকিছু দিন ধরেই দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না দিলীপ ঘোষকে। দল তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলে একটা গুঞ্জন রয়েছে। দিলীপবাবু অবশ্য তা মানতে নারাজ। প্রধানমন্ত্রীর সভায় তিনি আমন্ত্রণ পাননি। এর আগেই দুটি সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি দল। ফলে দল যে তাঁর থেকে একটা দূরত্ব তৈরি করছে তা একরকম স্পষ্ট।
শুক্রবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভায় তাঁকে ডাকা হয়নি। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পার্টির কর্মসূচি পার্টি ঠিক করে। সেটা আমার হাতে নেই। এর বাইরে কোনও কর্মসূচি থাকলে সেটা আমি ঠিক করি। কাল সরকারি প্রোগ্রাম সেখানে আমন্ত্রণ পাওয়া দরকার। কেউ আমাকে আমন্ত্রণ করেনি। তাই ওটায় যাচ্ছি না। বাকি দেখছি কী করা যায়।
অমিত শাহ একসময় বলেছিলেন দিলীপ ঘোষকে নানাভাবে সাংগঠিনক কাজে লাগানো হবে। কিন্তু তার পরেও তার কোনও প্রতিফল দেখা যায়নি। এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা তো পুরোপুরি পার্টির হাতে। যেরকম বলা হবে সরকম করব। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।
আরও পড়ুন-দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত! 'আর পারছি না', শেষে কিডনিই.. চরম সিদ্ধান্ত দম্পতির..
আরও পড়ুন-দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আজ থেকে ভারী বৃষ্টি, কাল আরও বাড়বে, দুর্যোগ চলবে টানা...
আপনি কি অভিমানী? বিজেপি নেতা বলেন, না, না। আমরা পার্টির সাধারণ কর্মী। আমি রিজার্ভ ফোর্সের মতো থাকি। অর্ডার এলে কাজ কাজে লাগি।
আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির গ্রেফতার নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ওঁরা চাইছেন না সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হোক। ভোটের আগে বিরোধীরা বেশি লাফালাফি করুক এটা সরকার চায় না। এটা যে কোনো ভাবে বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হয় দেশে অমুক জায়গায় গণতন্ত্র নেই। অমুক জায়গায় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। এখানে তো একজন বিধায়কের কোনো স্বাধীনতা নেই। প্রতিবাদ করলে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বুঝে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)