Dilip Ghosh: হুমায়ুন-মিম জোট: ভোটে সুবিধা হবে বিজেপির? বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh on AIMIM AJUP Alliance: হুমায়ুন-মিম জোটে রাজ্যে মেরুকরণ ও কট্টরপন্থী রাজনীতির আমদানি?  মুখ খুললেন ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেও।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 25, 2026, 12:46 PM IST
দিলীপ ঘোষ

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গ রাজনীতিতে এবার নতুন সমীকরণ। একদিকে একদম এক নতুন দলের আত্মপ্রকাশ বাংলার বুকে। হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। অন্যদিকে এবারই বাংলার ভোটে প্রথমবার লড়তে চলেছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম। শুধু বাংলার ভোটে লড়াই-ই নয়, হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে ভোটে লড়বে মিম। আর সেই প্রসঙ্গে এদিন মুখ খুললেন ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে তাঁর নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও।

হুমায়ুন-মিম জোট

ভোটে নতুন দল বা নতুন জোট এগুলো কোনও বড় ব্যাপার না। গতবার বামেদের সঙ্গে আইএসএফ জোট হয়েছিল। কী করতে পেরেছিল তারা? এগুলো কোনও ফ্যাক্টর হয়না। কেউ না কেউ পিছন থেকে হওয়া দিচ্ছে। তাই করছে। মানুষ এখানে একবার বিজেপিকে চাইছে। মানুষ নিজের জীবনের পরিবর্তন চাইছে। 

হুমায়ুন একদা বিজেপির প্রার্থী ছিলেন, আবার ওয়াইসি যতবার যেই রাজ্যে ভোটে লড়েছেন সেখানে বিজেপি সুবিধা পেয়েছে

হুমায়ূন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি সবার প্রার্থী ছিলেন। এবার নিজের দলের প্রার্থী। উনি কোন দলে গিয়ে কী এমন করেছেন? এবার করে দেখান না। উনি মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতি করছেন। এখানে মুসলমান সমাজ সবথেকে গরিব এবং পিছিয়ে পড়া। আপনার অধিকার আছে দল করার। করুন। কিন্তু দেশের যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি আছে সেখানকার মুসলমানদের জীবন যাত্রা দেখুন। এখানে কিছু কেনা মুসলমান নেতা নিজেরাই ক্ষমতা দখলের জন্য মারামারি করছেন। তৃণমূলকে জেতানোর জন্য আর বিজেপিকে হারানোর জন্য। আমি হুমায়ুনকে বলব, আপনার মতো পোড়খাওয়া সিনিয়র লোক, আপনি নেতৃত্ব দিয়ে নিজের সমাজকে ঠিক করুন। মিম অনেক রাজ্যে লড়েছে। এবার এখানে লড়ে দেখুন এখানকার মাটি কেমন। 

রাজ্যে মেরুকরণ ও কট্টরপন্থী রাজনীতির আমদানি?

তৃণমূল তো বলেছে সমস্ত মুসলমান ওদের সঙ্গে। রেড রোডে ঈদের নামাজে মুখ্যমন্ত্রী একটাও বাংলা কথা বলেননি। উর্দু বলেছেন। বুঝিয়েছেন ওদের ভাষা, খাওয়া-দাওয়া আলাদা। জীবনযাপন আলাদা। মুসলমানরা আলাদা থাকুন তাহলে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝুন তাহলে কী হবে তাদের। 

কাউন্সিলরদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লিড দাও, টিকিট নাও'

শুধু লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে আর হচ্ছে না। যুব সাথী দিয়েও হচ্ছে না। ক্লাব কে টাকা দিয়েও হচ্ছে না। এবার তাই টিকিটের লোভ দেখানো হচ্ছে। উনি এই করে অলিগলিতে ঘুরবেন। ভোট পার হয়ে যাবে। 

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে ঘরে কেউটে সাপ ঢোকানো"

এইসব ডায়লগ পুরোনো হয়ে গেছে। আগে নিজের ঘর সামলা। দেখবেন ঝাড়ু মেরে সব সাফ হয়ে গেছে। 

নির্বাচন কমিশন ঘিরে চূড়ান্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ রাজ্যবাসী

মানুষের জন্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সেটা পাওয়া উচিৎ। টেকনিক্যাল বিষয়গুলি ঠিক করা উচিৎ। কোনো ভোটার যেন বঞ্চিত না হয়। রাজ্যের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর দিকে তাকিয়ে দেখুন। কার ওয়েবসাইট ঠিক আছে? তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দের বলার কিছু নেই। নাগরিকদের অধিকার হল যারা যোগ্য তাদের নাম যেন তালিকায় থাকে। এতে বিজেপির কোনো ভূমিকা নেই। দেড় কোটি মানুষকে নোটিশ দেওয়াতেও বিজেপির কোনো ভূমিকা নেই। মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা আছে। নাহলে বিজেপির এতো লোকের নাম বাদ গেল কীভাবে? আমরা চাই বিষয়টা পরিষ্কার হোক।

আরও পড়ুন, AIMIM AJUP Alliance in Bengal Election 2026: আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাব এবার, মুসলিমদের আসল উন্নয়ন করব- বাংলায় পা দিয়েই ওয়াইসির হুংকার

আরও পড়ুন, Dilip Ghosh: খড়গপুরে রেকর্ড ভাঙব, পুরনো আসন ফিরে পেয়েই দিলীপের হুংকার

 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

dilip ghoshAIMIM AJUP AllianceAsaduddin OwaisiHumayun KabirWest Bengal Assembly Election 2026
AIMIM AJUP Alliance in Bengal Election 2026: আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাব এবার, মুসলিমদের আসল উন্নয়ন করব- বাংলায় পা দিয়েই ওয়াইসির হুংকার
SIR Supplimentary List: বাংলার ভোটে বড় ধাক্কা: সাপলিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর আগেই বাদ চলে গেল...