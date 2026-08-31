'প্রথমবার অ্যান্টি ন্যাশনাল স্লোগান মোছার প্রয়োজন হল যাদবপুরে': মার্ক্স নিয়ে কী বললেন বিস্ফোরক দিলীপ

নান্টু হাজরা: ইকোপার্কে দিলীপ ঘোষ। নানা প্রশ্নের মুখোমুখি তিনি। দিলেন উত্তর। সেখানে উঠে এল এ রাজ্যের বিরোধীদল এবং সেই সূত্রে ঋতব্রত তৃণমূল নিয়ে প্রশ্ন। অবশ্যই উঠে এল যাদবপুর। এল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ, ডেরেক ও'ব্রায়েনের বিষয়। উঠল নেপালের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা। তাদের সাহায্য ফেরানোর সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। উঠল ২৬ হাজার চাকরিহারার প্রসঙ্গও।
বঙ্গে বিরোধী
ঋতব্রত তৃণমূল জোর গলায় রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করে না। মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলও কার্যত হারিয়ে যাওয়ার পথে। সিপিএম-এর সেভাবে কোনও বড় নেতা নেই। কংগ্রেসেরও কার্যত একই অবস্থা। তাহলে কী রাজ্য এখন বিরোধীশূন্য?
পশ্চিম বাংলার মানুষ নির্বাচনে তাঁদের রায় দিয়েছেন, নতুন সরকার বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন। আমরা সরকারে এসে সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন বিরোধী কেউ থাকবে কি থাকবে না, বিরোধীরা কোথায় যাবে-- সেই দায়িত্ব আমাদেরও নয়, জনতারও নয়। যাঁদের রিজেক্ট করেছে, তাঁরা নিজেদের ঠিকঠাক শুধরে নিক, নিজেদের বিরোধী দায়িত্ব পালন করুক। আমাদের সরকার চালিয়ে উন্নয়ন করার দায়িত্বে, সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেসব স্লোগান দেওয়ালে রেখেছিল সেগুলো মুছে ফেলা হয়েছিল। রবিবার রাতে ফের একটি দেয়ালে কে বা কারা নতুন করে স্লোগান লিখে গেল?
প্রথমবার এরকম হল ওখানে। অ্যান্টি ন্যাশনাল স্লোগান মোছার প্রয়োজন ছিল, এটা সরকার মনে করেছে, করেছে। এর আগে তো কেউ করার চেষ্টা করেনি। যাঁরা এই ক্যাম্পাসটাকে দখল করে এতদিন এখানে আর একটা ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্টের কেন্দ্র তৈরি করেছিল, তারা একটা মেসেজ পেয়েছেন যে, এটা চলবে না। দেওয়াললিখন ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশে সবাই করতে পারে, আর কাল মার্ক্সের নীতি এখানে ব্যানড হয়ে যায়নি-- এটা লিখতেই পারে! কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা, ভারতের ঐক্য, ভারতের অখন্ডতা নিয়ে (প্রশ্ন তোলা)-- এটা ভারত সরকার বরদাস্ত করবে না!
নেপাল বিভীষিকা
নেপাল ত্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে
নেপাল যদি মনে করে, নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারবে, ভালো কথা।
ভারতের বা অন্যান্য দেশের তরফ থেকে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছিল। সেই উদ্ধারকারী দলকে ফেরানোর কথা তারা বলছে। তারা বলছে, তারা নিজেরাই উদ্ধারকাজ করবে, তবে ত্রাণ নিতে তারা এখনও অসম্মত হয়নি।
আমরা জানি, আন্দোলন করে নতুন একটা সরকার হয়েছে নেপালে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বহু মানুষ নেপাল থেকে বাইরে গিয়ে চাকরি করছেন। সবসময় পড়শি হিসেবে সুখেদুঃখে আমরা থেকেছি। কোনও সমস্যা হলে এর আগেও ভারত সাহায্য করেছে, এখনও সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। তারা ডিসিশন নেবেন, কী করা উচিত না করা উচিত। এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে-- ছয় ফুট আট ফুট মাটির তলায় মানুষ চাপা পড়ে গেছেন। বহু মানুষের খোঁজ নেই। আমাদের মনে হয়েছে, সহযোগিতা করা উচিত, পাশে দাঁড়ানো উচিত। সেজন্যই আমাদের সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, লোকও পাঠিয়েছে। তবে নেপাল যদি মনে করে, তারা সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, ভালো কথা।
জেন জি
সুকান্ত মজুমদার 'জেন জি ফেস্টে'র আয়োজন করেছেন
ভালো কথা। এগুলো এক একটা নাম দিয়ে এক একটা মুভমেন্ট তৈরি করা। ভারতে কি আগে জেন জি ছিল না? জেন জি নামটাই আমরা শুনিনি কখনও, কেউ শুনিনি। এখন ফ্যাশন হয়েছে। নতুন করে বিভিন্ন দেশে এই ধরনের আন্দোলন ইত্যাদি হচ্ছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাচ্ছে। সরকার ডোল দিতে দিতে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম সমস্যা। ভারতে কী আছে? এখানে গণতন্ত্র যুগ যুগ ধরে চলছে। নিশ্চয়ই মানুষের অধিকার আছে-- অসুবিধার কথা বলবে, আন্দোলন করবে। সে চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ এসে তাদের প্রোভোক করবে, ভারতের সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে, উৎপাত করবে-- এটা সরকার কড়া হাতে দমন করবে। বাকি আন্দোলনে আপত্তি নেই।
মমতা তৃণমূল
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএস সুমিত রায়কে আবারও নোটিস পুলিসের
প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলবে, কাকে চিঠি দেবে, কাকে ডাকবে-- এটা চলতেই থাকবে।
ডেরেক ও'ব্রায়েনকে আজকে তলব করা হয়েছে
অনেক নেতাদের থানায় ডাকা হচ্ছিল। সিবিআই ডাকছিল। ডেরেককে ডাকছিল না। ওঁর মনে কষ্ট হচ্ছিল। এবার সেই কষ্ট থাকবে না। উনিও ডাক পেয়েছেন, উনি একটা পাবলিসিটির মধ্যে আসছেন।
২৬ হাজার চাকরি
২৬ হাজার চাকরি হারাদের আজ শুনানি রয়েছে
হিয়ারিং হচ্ছে, চলতে থাকবে। আমরা আশা করব, ২৬ হাজার চাকরি নিয়ে যে ঘোটালা, তার সমাধান হোক, দোষীরা সাজা পাক, আর যাঁরা যোগ্য, তাঁরা চাকরি পান।
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