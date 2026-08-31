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'প্রথমবার অ্যান্টি ন্যাশনাল স্লোগান মোছার প্রয়োজন হল যাদবপুরে': মার্ক্স নিয়ে কী বললেন বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh in Morning Walk: 'পশ্চিমবাংলার মানুষ নির্বাচনে রায় দিয়েছেন, বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন। আমরা সরকারে এসে সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন, বিরোধী কেউ থাকবে কি থাকবে না, বিরোধীরা কোথায় যাবে-- সেই দায়িত্ব আমাদেরও নয়, জনতারও নয়।'

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:11 AM IST
'প্রথমবার অ্যান্টি ন্যাশনাল স্লোগান মোছার প্রয়োজন হল যাদবপুরে': মার্ক্স নিয়ে কী বললেন বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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