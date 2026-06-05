Dilip Ghosh: 'ও দিদি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা': কেন এ-গান দিলীপের মুখে? শওকত-স্বরূপ নিয়ে কী মন্তব্য?

অয়ন ঘোষাল: আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে (World Environment Day 2026) অঙ্গীকার করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। বললেন আরও নানা কথা। মন্তব্য করলেন তৃণমূল (TMC) ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) নিয়েও। কী কী বিষয়ে কথা বললেন তিনি?
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে
বিজেপির সংকল্পপত্রে বলা ছিল-- দখল হয়ে যাওয়া জলাভূমি এবং ভেড়ি বাঁচাতে হবে। জলাভূমি নিয়ে প্রচুর রাজনীতি হয়েছে। মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সেই অঙ্গীকার আবার করলাম।
৬০০ কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি
প্লাস্টিক বর্জনের কথা বিধাননগরের বিধায়ক তথা ক্যাবিনেট মন্ত্রী গতকাল বলেছেন। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ একটা ৬০০ কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি। হাজার হাজার লোক কাজ করেন। মানুষ যদি মনে করে, এটা বন্ধ করব, তাহলে এটা নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই বলুক-- নো প্লাস্টিক। আমাদের প্লাস্টিক বর্জন করতেই হবে।
শওকত মোল্লা এবং
শওকত মোল্লার মতো অনেকেই বাংলাদেশ চলে যেতে চাইছেন। অসুবিধা নেই, চলে যান। সবাইকে আমরা জেলে বসিয়ে সরকারি পয়সা খরচ করে খাওয়াব কেন? সবাইকে তো আর ফাঁসি দেওয়া যায়না! একটা গান আছে না, 'ও দিদি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা', দিদি যান বা না যান, ভাইয়েরা বাংলাদেশে যেতে চাইছেন।
অরূপ-স্বরূপ
অরূপ-স্বরূপ স্পোর্টস মাফিয়া ফিল্ম মাফিয়া। এইসব নতুন শব্দ আমরা গত সরকারের জমানায় পেয়েছি। মাফিয়া নায়ক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে গিলে খেয়েছে। বাংলার ইজ্জত নষ্ট করেছে। এদের যাওয়া শুরু হয়েছে। আরও যাবে।
এবং কালীঘাট
কালীঘাটে আজ আবার বিধায়ক বৈঠক। উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দেখে নিতে চেষ্টা করছেন-- লাস্ট কতজন বিধায়ক (ওঁর) সঙ্গে আছেন।
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