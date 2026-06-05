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Dilip Ghosh: 'ও দিদি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা': কেন এ-গান দিলীপের মুখে? শওকত-স্বরূপ নিয়ে কী মন্তব্য?

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee Move: প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ একটা ৬০০ কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি। হাজার হাজার লোক কাজ করেন। মানুষ যদি মনে করে, এটা বন্ধ করব, তাহলে এটা নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই বলুক-- নো প্লাস্টিক।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:24 PM IST
Dilip Ghosh: 'ও দিদি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা': কেন এ-গান দিলীপের মুখে? শওকত-স্বরূপ নিয়ে কী মন্তব্য?
Image Credit: &#039;মাফিয়া নায়ক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে গিলে খেয়েছে। বাংলার ইজ্জত নষ্ট করেছে। এদের যাওয়া শুরু হয়েছে। আরও যাবে।&#039; দিলীপ ঘোষ।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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