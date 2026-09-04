/NCPI-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কি প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে? দিলীপ জানালেন...; মমতা নিয়ে বলে দিলেন বিরাট কথা

অয়ন ঘোষাল: প্রতিদিনের মতোই ইকো পার্কে দিলীপ ঘোষ স্বমেজাজে। নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন তিনি। দিলেন উত্তরও। বিদেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উঠল সেই প্রসঙ্গ। উঠল এনসিপিআই-এর প্রসঙ্গও। এবার কি এনসিপিআই-এর ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন? দিলীপ জানান, এগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরের ব্যাপার। কে কোন পার্টিতে যাবেন, কী করবেন, তা আইনের ব্যাপার। পার্লামেন্টে স্পিকার আছেন, বিধানসভাতেও স্পিকার আছেন-- তাঁরা ডিসিশন নেবেন, কোনটা ঠিক। এছাড়াও উঠল ডেঙ্গি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্যা ও ট্রেন বাতিলের প্রসঙ্গ। কী কী বললেন তিনি?
১) বিদেশে অভিষেক
অবশেষে বিদেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! কী বলবেন দিলীপ? দিলীপ জানান, এইসব আলোচনা-চর্চা-- কে কোথায় যাচ্ছে? কে আসবে? ফিরবে-- এর তো কোনও শেষ নেই! আদালতের অনুমতিতে তিনি গিয়েছেন, আদালত ব্যাপারটা দেখছে। আদালতের উপর ভরসা রাখা উচিত। নিশ্চয়ই সমস্ত দিক চিন্তাভাবনা করেই তাঁরা অনুমতি দিয়েছেন। এই নিয়ে আলোচনা-চর্চা চলতে পারে। এই আলোচনা-জল্পনা ভুল হতে পারে, আবার ঠিকও হতে পারে।
২) ক্যামাক স্ট্রিট কান্ড
ক্যামাক স্ট্রিট অফিসের ঘটনায় গ্রেফতার ৬। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এটা বিজেপি করেছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ জানান, উনি তো স্বপ্নে সব দেখতে পান! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোখ-মুখ দেখে মাওবাদী বলে দিতেন। আর উনি স্বপ্নে দেখে বুঝে যান, কে কী করেছে? দেখুন, আইনকানুনের ব্যাপার, আইন সবকিছু দেখবে, সেজন্য আইনের আশ্রয়ে যাওয়া উচিত। কমপ্লেন করা উচিত কারও কোনও প্রপার্টি ধ্বংস হয়ে থাকলে, আইন ব্যবস্থা নেবে। যাঁরা আইনকে শেষ করেছেন, আইনের উপর ভরসা রাখেন না, তাঁরা স্টেটমেন্ট দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন।
৩) এনসিপিআই-এর ভবিষ্যৎ
উঠল এনসিপিআই-এর প্রসঙ্গ। এনসিপিআই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কি প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে? প্রশ্ন করা হলে দিলীপ জানান, এগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরের ব্যাপার-- কে কোন পার্টিতে যাবেন, কী করবেন-- আইনের ব্যাপার। পার্লামেন্টে স্পিকার আছেন বিধানসভাতেও স্পিকার আছেন-- তাঁরা ডিসিশন নেবেন-- কোনটা ঠিক।
৪) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য বিজেপি নিয়ে বার্তা দিয়েছেন। এ নিয়ে কী বলবেন দিলীপ? দিলীপ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তাই বিজেপি নিয়ে বেশি চিন্তা করছেন। বিজেপি নিয়ে দেখার জন্য আমাদের লোক আছে, সেই সিস্টেমে চলে সারা ভারতে। তাই আপনি চিন্তা করবেন না, আর মোদীজি-অমিত শাহ কিছু ভাবছেন না-- তা ভাববেন না। তাঁরা অভিভাবক আছেন, আমাদের জন্য ভাববেন। আপনি আপনার দল নিয়ে ভাবুন।
৫) উত্তরবঙ্গে ট্রেন বাতিল
উত্তরবঙ্গে একাধিক ট্রেন বাতিল! চাপ বাড়ছে বাসে। বাসের টিকিটের কালোবাজারির অভিযোগ। এ নিয়ে কী বলছেন দিলীপ? দিলীপ জানান, এ ধরনের কমপ্লেন এলে নিশ্চয়ই সরকার ব্যবস্থা নেবে। এই দুর্যোগের জন্য ট্রেন-বাসে সমস্যা তো হচ্ছেই। রাস্তাও খারাপ হয়ে গিয়েছে বহু জায়গায়। কলকাতাতেই বহু রাস্তায় গাড়িতে বসে থাকা যাচ্ছে না। কিছু সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি অপব্যবহার করে, তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে।
৬) ম্যানমেড বন্যা
যেখানে সমস্যা তাকে জিইয়ে রেখে রাজনীতি করার অভ্যাস ৫০ বছরের। এই বাংলায় এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। মানুষ এবং মিডিয়াও সেই বিষয়টা হাইলাইট করে। এর পিছনে কারণটা কী? জল বেশি হলে তো আটকে রাখতে পারবে না। বৃষ্টি হলে জল ছাড়তে হবে, নদী দিয়ে জল যাবে। নদীর আশেপাশের নিচু জায়গা প্লাবিত হয়। কিন্তু সেখানে এক মাস ধরে জল আটকে থাকবে কেন? এখান থেকে জল সরানোর কোনও ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের সরকার এসে দিঘা মাস্টার প্ল্যান ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবে। হাওড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে। তার সমাধানে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।। এগুলি ধীরে ধীরে হবে। আমরা শুরু করেছি, সমাধান করবই। যারা কিছু করেনি, তারাই বেশি চিৎকার করে।
৭) ঘাটাল আছে ঘাটালেই!
ঘাটাল কি আছে ঘাটালেই? সরকার বদলেছে। দিলীপ কী বলছেন? তিনি জানান, ঘাটালের জীবনযাত্রার মধ্যে নৌকো এবং তিন মাস ধরে জলবন্দী থাকা-- এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তারাও সেইভাবে প্ল্যান করে নেয়। কিন্তু মানুষের এই দুর্বিষহ অবস্থা সারা জীবন ধরে চলতে পারে না। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিছু, আগামী বছরে এর ফল পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়।
৮) মমতার ম্যানমেড তত্ত্ব
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যানমেড বন্যার অভিযোগ করেন! কী বলবেন? দিলীপ জানান, এই বলে তিনি কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো কোনও সমস্যার সমাধান করেন না। তিনি নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করেন, আর কারো না কারো ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেন। ১৫ বছরের সব সমস্যা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা সমাধান করব, কিছুটা সময় লাগবে।
৯) ভাঙন
বর্ষা এলেই ভাঙনের সমস্যা বাড়ে। এর কি সমাধান হবে এবার? দিলীপ জোর দিয়ে বলেন, সব হবে। প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙ্গনের জন্য টাকা আসে আর এই বর্ষার সময় বোল্ডার এবং বালির বস্তা ফেলে দেওয়া হয়, যা জলে চলে যায়। আমি নিজে বিএসএফের বোট নিয়ে নিমতিতা ধুলিয়ান -হ বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় আর কিছু এজেন্সি আছে তারা প্রতিবছর বালির বস্তা ফেলে দায়িত্ব শেষ করে। এবার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেখিয়ে স্থায়ী সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।
১০) ডেঙ্গি
ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ফুলশার্ট ও ফুলপ্যান্ট পরার নিদান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। এ নিয়ে দিলীপের কী মত? দিলীপ বলেন, দেখুন, কিছু তো প্রিকশন নিতে হবে। সরকার তাদের পোশাক-আশাক দেয়, সেটাকে ঠিকঠাক করা উচিত। এতদিন স্কুলের যে পোশাক দেওয়া হত, তাতে পোশাকের মান এবং মাপ নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল। একটা স্কুলে জামা কাপড় ছিঁড়ে প্রতিবাদও জানিয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। যাকে-তাকে কন্ট্রাক্ট দিত, মাপ এবং সেলাই পর্যন্ত ঠিক থাকত না। আমরা এইসব বিষয় দেখছি। টাকা পয়সা লুট হত-- তো সেগুলো বন্ধ হবে আস্তে আস্তে। ডেঙ্গু বন্ধের জন্য যদি এক্সপার্টরা কিছু বলেন, তাহলে সেটা গ্রহণ করা উচিত এবং সেটাকে সাহায্য করা উচিত।
১১) নেতাদের দলবদল
নেতাদের দলবদল-- এটাই কি এখন রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড? দিলীপ জানান, রাজনীতিতে দলবদল হয়। কিন্তু তার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থেকে অনেক সময় হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও দেখানোর দরকার আছে যে, এই ধরনের লোককে আমরা রাজনীতিতে অ্যালাউ করব না। দলবদলটা রাজনীতির এখন অঙ্গ হয়ে গেছে। সেই জন্য ক্ষমতা পাল্টে গেলে রাজনৈতিক নেতারাও পাল্টে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ যেটা চাইছে-- ক্ষমতার পরিবর্তনে সমাজের কিছু পরিবর্তন হোক-- সেটা হতে পারছে না। নীতি আদর্শ অনেক কারণেই দলবদল করতে পারে-- কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সেই লোকটা কেমন-- সেটা দেখেই তাঁকে ভোট দেওয়া উচিত।
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