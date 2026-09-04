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NCPI-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কি প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে? দিলীপ জানালেন...; মমতা নিয়ে বলে দিলেন বিরাট কথা

Dilip Ghosh in Morning Walk: প্রতিদিনের মতোই আজও ইকো পার্কে দিলীপ ঘোষ। তিনি নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন সেখানে। উত্তরও দিলেন। বিদেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-- উঠল সেই প্রসঙ্গ। উঠল এনসিপিআই-এর কথা। উঠল ডেঙ্গি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্যা ও ট্রেন বাতিলের প্রসঙ্গও। কোন প্রশ্নে কী উত্তর দিলেন তিনি?

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:17 PM IST
NCPI-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কি প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে? দিলীপ জানালেন...; মমতা নিয়ে বলে দিলেন বিরাট কথা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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