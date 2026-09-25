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আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ! দিলীপ ঘোষ বললেন, 'আমার তো মনে হয়...'

Dilip Ghosh in Morning Walk: ইকো পার্কে মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। কী কী প্রশ্ন? তাঁর কথায় উঠে এল আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ; এল রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রসঙ্গ; এল উল্টোডাঙা থেকে সেক্টর ফাইভ যানজট; নন্দীগ্রামের প্রার্থীর স্ত্রীর মমতা-সহ বিরোধীদের আহ্বান নিয়ে কী বললেন দিলীপ ঘোষ? জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধীরা পথে নামছে-- ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েই কথা বললেন দিলীপ ঘোষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:43 PM IST
আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ! দিলীপ ঘোষ বললেন, 'আমার তো মনে হয়...'

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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