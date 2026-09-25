আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ! দিলীপ ঘোষ বললেন, 'আমার তো মনে হয়...'

নান্টু হাজরা: ইকো পার্কে মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। কী কী প্রশ্ন? তাঁর কথায় উঠে এল আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ; এল রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রসঙ্গ; এল উল্টোডাঙা থেকে সেক্টর ফাইভ যানজট; নন্দীগ্রামের প্রার্থীর স্ত্রীর মমতা-সহ বিরোধীদের আহ্বান নিয়ে কী বললেন দিলীপ ঘোষ? জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধীরা পথে নামছে, জ্ঞানেশের পদত্যাগের সময়সীমা বেঁধে দিল ককরোচ পার্টি-- দুটি বিষয় নিয়েই প্রসঙ্গক্রমে কী বললেন দিলীপ?
আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ
ওঁরা যেটা বলছেন, আমার তো মনে হয়, ওঁদের লিখিতভাবে দেওয়া উচিত। তাহলে ওটা রেকর্ড হবে। আর সমস্ত কিছুকে তদন্তর মধ্যে নিয়ে আসা উচিত। টিএমসি আমলে যেটা হয়েছে, থ্রেট কালচার, এমন জায়গায় গিয়েছিল, যার কোনও সীমা ছিল না। সেখানে হসপিটালের ডাক্তাররাও বলেছেন, এমনকি পার্টির ভিতর থেকে এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। যারা পার্টির লোক এমএলএ, এমপি পর্যন্ত থ্রেট কালচারের কথা বলছেন। ওঁরা তো সাধারণ লোক। এই কেস থেকে বাঁচার জন্য সরকার সব কিছু করতে পারে। এই জিনিসগুলিকে তো তদন্তের মধ্যে রাখা উচিত। অভয়ার পরিবার আদালতে জানিয়েছেন, ওটা রেকর্ডে আসবে, কাজে লাগবে।
এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ রাজ্যে
না, দেখুন অসম্ভব কিছু না। আজকে ভারতে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, বিদেশি কোম্পানি আসছে-- আমাদের দেশের কোম্পানিগুলি এত বড় হয়ে গিয়েছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হবে। তাদের কাছেও টাকা আছে। তারা যোগ্য পরিবেশ চায়, ব্যবসা করতে চায়। আগেও পশ্চিমবাংলায় তারা ব্যবসা করতে চাইত। কিন্তু এখানকার পরিবেশ শিল্প-অনুকূল ছিল না। কেবল বেঙ্গল সামিট হত, ফোটো শ্যুট হত। কেউ সরকারকে ভরসা করে টাকা ইনভেস্ট করত না। আর এবার হবেই, তার জন্য প্রচুর জমিও পড়ে আছে। জমি নিয়ে যারা সেখানে শিল্প করেনি সেসব জমি ফেরত নেওয়া হবে। (জমি নিয়ে) যাঁরা (শিল্প) করতে চান, ইমিডিয়েট তিন বছরের মধ্যে করবেন, তাঁদের দেওয়া হবে। এ সমস্ত কিছু তৈরি হচ্ছে এবং আইন কানুন ঠিকঠাক করা হচ্ছে। যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হয়।
উল্টোডাঙা থেকে সেক্টর ফাইভ যানজট
মেট্রো চালু হয়ে যাচ্ছে। নিউটাউন আর সল্টলেকের সঙ্গে সেক্টর ফাইভের সঙ্গে সমস্যা চিংড়িঘাটার জ্যাম এবং এয়ারপোর্ট যাওয়ার চিনার পার্ক-- এই দুটো জায়গা ক্লিয়ার না করলে নিউটাউন আর সেক্টর ফাইভে ঢোকা-বেরনো খুব মুশকিল। আমরা থাকি এখানে, আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হয়। বেরনো যায় না, সকাল-বিকাল এত জ্যাম হয়, এটা বড় সমস্যা। এই যে বিশ্ববাংলা গেটের নিচ দিয়ে সিক্স লেন গিয়েছে, এটা গিয়ে ভেড়িতে ডুবে গিয়েছে! এটা করার কী মানে হয়? সেটা যদি বাইপাসের সঙ্গে যুক্ত করা না হয়? তাহলে সেই জ্যামই হবে, তাহলে লোকে আসতেই পারবে না, ঢুকতে-বের হতে পারবে না! এটাও ইমিডিয়েট ভাবা উচিত। যেরকম কাঁচড়াপাড়ায় দেখলাম, খুব সুন্দর ফ্লাইওভার করা হয়েছে, একদম হরিণঘাটা অব্দি, ইউনিভার্সিটি অব্দি। এখানেও একটা লম্বা ফ্লাইওভার ভেড়ির উপর দিয়ে গিয়ে বর্তমান অফিসের কাছে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে-- তাহলে এটা সুবিধা হবে। না হলে তো এই সিক্স লেনের কোনও মানেই হয় না। ঢুকে গেলে বেরনো যায় না নিউটাউন থেকে। এই বিষয়গুলি ভাবা উচিত। কারণ এখন অফিস যারা করতে চাইবেন, তারা নিউটাউনে জায়গা খুঁজবেন, জায়গা আছেও! তো, তারা যদি ঢুকতে-বেরোতে না পারেন, তাহলে সে বড়-বড় কোম্পানির অফিসগুলি চলবে কী করে? সেখান তো আরো গাড়ি আসবে, আরো লোক আসবে-- এটা এখনই ভাবা উচিত এবং দরকার হলে এ ধরনের আরো কিছু ফ্লাইওভার করা উচিত।
নন্দীগ্রামের প্রার্থীর স্ত্রীর মমতা-সহ বিরোধীদের আহ্বান
ইলেকশনে সবাই আহ্বান করে। বিরোধীরা কোথায় আছেন? বিরোধীদের মধ্যে আবার বিরোধী তারা ঠিক করুন, কী করবেন? জনতা তো এদের বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি যতই বলুন, তাদের কী রোল ছিল? এর আগে সরকারের বিরুদ্ধে কোথায় আন্দোলন করেছেন? আর বর্তমানে তারা কোথায় আছেন? এটাও লোকে দেখবে তো!
জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধীরা পথে নামছে
বিরোধীরা প্রতি দুই-চার মাসে ছ'মাসে একটা করে ইস্যু তোলে। দিয়ে তারা যে বেঁচে আছেন, সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। জেনজি হয়ে গেল যারা, যাদের ক্ষেপানো হয়েছিল, তারা আজ ক্ষমা চাইছে। সবাই উৎপাত করে দেশের বদনাম করার চেষ্টা হল। আর কিছু হয়নি ,আবার নতুন করে একটা ফান্ডা করা হচ্ছে। আমাদের সংস্থাগুলি, যারা দেশকে চালায়, যেটা নিয়ে আমরা গর্ব করি, সেগুলিকে কমজোর করা, বদনাম করা। একটা অপচেষ্টা কংগ্রেসের সবসময় ছিল, আর বাকিরাও ঘটিহারা হয়ে গিয়ে এখন তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।
জ্ঞানেশের পদত্যাগের সময়সীমা বেঁধে দিল ককরোচ পার্টি
ককরোচ পার্টির আসল ব্যাপারটা সবাই জেনে গিয়েছে। আবার হুমকি চমকি চলবে। যে নেতারা এসছিল ইমপোর্টেড, তারা কোথায়? ককরোচ পার্টির খবর করুন!
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