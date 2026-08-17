Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /সকারের ১০০ দিন পূর্তি! কেমন পারফরম্যান্স মুখ্যমন্ত্রীর? শুভেন্দু অধিকারী কত মার্কস দিলেন দিলীপ ঘোষ?

সকারের ১০০ দিন পূর্তি! কেমন পারফরম্যান্স মুখ্যমন্ত্রীর? শুভেন্দু অধিকারী কত মার্কস দিলেন দিলীপ ঘোষ?

Dilip Ghosh on Suvendu Adhikari: 'দুর্দান্ত কাজ করেছে সরকার। রাজ্যের ইতিহাসে সফলতম সরকার। অতীতে কোনো সরকার এত কম সময়ে এতগুলি সিদ্ধান্ত নেয়নি। সরকারি সিদ্ধান্তের সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন।' বললেন দিলীপ ঘোষ।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:03 PM IST
সকারের ১০০ দিন পূর্তি! কেমন পারফরম্যান্স মুখ্যমন্ত্রীর? শুভেন্দু অধিকারী কত মার্কস দিলেন দিলীপ ঘোষ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘পুলিসের হাত বাঁধা নেই...’৩ বিধায়কের স্বাক্ষর জাল প্রমাণিত!অভিষেককে নিয়ে বড় নির্দেশ
2
3
4
5