/সকারের ১০০ দিন পূর্তি! কেমন পারফরম্যান্স মুখ্যমন্ত্রীর? শুভেন্দু অধিকারী কত মার্কস দিলেন দিলীপ ঘোষ?

অয়ন ঘোষাল: ১০০ দিন পূর্তি হল বাংলার বিজেপি সরকারের। কেমন চলল এ রাজ্যের সরকার? কেমন পারফর্ম করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কী বললেন দিলীপ ঘোষ? বললেন, 'অতীতে কোনো সরকার এত কম সময়ে এতগুলি সিদ্ধান্ত নেয়নি। কাজের পথে বাধা দূর করেছি। কাজ করার রাস্তা পরিষ্কার করেছি। সরকারি সিদ্ধান্তের সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন।'
১০০ দিন পূর্তি
আজ সকারের ১০০ দিনের আনুষ্ঠানিক পূর্তি। কেমন পারফরম্যান্স করল শুভেন্দু অধিকারী সরকার? দিলীপ ঘোষ বললেন, 'দুর্দান্ত কাজ করেছে সরকার। রাজ্যের ইতিহাসে সফলতম সরকার। অতীতে কোনো সরকার এত কম সময়ে এতগুলি সিদ্ধান্ত নেয়নি। কাজের পথে বাধা দূর করেছি। কাজ করার রাস্তা পরিষ্কার করেছি। সরকারি সিদ্ধান্তের সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন।'
আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু
'তৃণমূলের ব্ল্যাক মেলিং আর থ্রেট কালচার। দুর্নীতির রাজনীতি। আশীষবাবু যে ধরনের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন, সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বাংলার মানুষ পরিবর্তন এনেছেন।'
বাঁকুড়ায় CJP
এ বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'CJP নেতার বাবার মৃত্যু। বাঁকুড়া যাচ্ছে CJP কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ওদের যে কারা নেতা সেটা মানুষ জানে না। এই সুযোগে কিছু লোক নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে।'
আয়ুষ্মান ভারত
দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত কাজ শুরু করেছে রাজ্যে। আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। কাজ শুরু হল। মৌ সই হয়ে গিয়েছে। অমৃতদৃষ্টি নামের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।'
মণীশ শুক্লা
মণীশ শুক্লা খুনে নির্মলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ বলেন, 'সবে তো বিচারপর্ব শুরু হয়েছে, দেখুন না কী হয়!'
কুণাল ঘোষ
কুণাল ঘোষের দাবি তিনি এখনও মমতা ব্যানার্জির অনুগামী। তাঁকে জোর করে ঋতব্রত তৃণমূলের দিকে টানার চেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'ওঁর কখন ভালোবাসা, কী কারণে ভালোবাসা, কী কারণে অনুরাগ-- আমরা জানি না। বিজেপির এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মানুষ ওঁদের বিদায় দিয়েছে, এটাই শেষ কথা।'
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