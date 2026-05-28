Dilip Ghosh: 'ঘোলা জল থিতিয়ে গেলে...' তৃণমূলীদের বিজেপি যোগদান নিয়ে সোজাসাপ্টা বড় কথা বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh on TMC leaders BJP joining: বিজেপি রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের 'ভালো তৃণমূল- খারাপ তৃণমূল' তত্ত্বে দলের অন্দরেই প্রশ্ন।দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট কথা, "আমার মনে হয় তৃণমূলকে নেওয়া যাবে না এটাই ভালো।"
অয়ন ঘোষাল: খোলামেলা দিলীপ ঘোষ। ইদের দিনে ইদে রাস্তায় যানজট ইস্যু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'গিরগিটি', তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গ, অন্নপূর্ণা ভান্ডার সব কিছু নিয়েই মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বাদুড়িয়ায় তৃণমূল নেতার 'গুপ্তধন' উদ্ধারেও কড়া কটাক্ষ করলেন তিনি। কোন প্রসঙ্গে কী বললেন দিলীপ ঘোষ? চলুন জেনে নেওয়া যাক-
এই প্রথম ইদে রাস্তায় কোনও যানযট নেই
দিলীপ ঘোষ: আমাদের দেশে সারা বছর আমাদের উৎসব চলে। তাতে রাস্তা আটকালে জীবনযাত্রা আটকে যাবে। তাই সবটা ঠিক রাখতে হবে। সরকার সেটাই ব্যবস্থা করছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলবদলের হিড়িকের পর কাল 'গিরিগটি' লিখেছেন!
দিলীপ ঘোষ: আমি আগেই বলেছি বাড়িতে বসে কবিতা লেখার কথা। প্রতিভাকে শান দিন। পার্টি উঠে যাবে। আরও সুযোগ পাবেন কবিতা লেখার
ভালো তৃণমূল আর খারাপ তৃণমূল- শমীকবাবুর এই কথা নিয়ে দলের অন্দরেই একটা আলোচনা হচ্ছে?
দিলীপ ঘোষ: প্রেসিডেন্ট কোনও পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। তবে আমার মনে হয় তৃণমূলকে নেওয়া যাবে না এটাই ভালো। আমাদের লোক দেখা যেত না, আগে ভয়ে অনেকেই বিজেপিকে সাপোর্ট করলেও পথে নেমে রাজনীতি করতে পারেননি। তাঁদের দেখতে হবে। তবে ওদের নিতে থাকলে একই হবে। ঘোলা জল থিতিয়ে গেলে ডিসিশন নিলে ভালো হয়।
অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম আসলে না দেওয়ার কৌশল বলছেন অনেকেই!
দিলীপ ঘোষ: সবই সরলীকরণ হবে। যাকে ইচ্ছে দিয়ে দিল, বাংলাদেশীরা নিয়ে গেল, এমন হবে না। আগে জিএসটি নিয়ে জটিলতা ছিল। এখন ভালো হয়েছে।
বাদুড়িয়ায় 'গুপ্তধন'!
দিলীপ ঘোষ: এত টাকা রাখার জায়গা নেই। সবাই তো আর পার্থবাবুর মতো ফ্ল্যাট কিনে টাকা রাখতে পারেননি। যদিও পরে আটকাতে পারেননি। সবার ব্যবস্থা হবে।
