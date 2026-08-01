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  • /ভগবান যতদিন আমার আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলাও, ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলীপের

"ভগবান যতদিন আমার আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলাও", ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলীপের

Dilip Ghosh: এদিন দিলীপ ঘোষ আজ থেকে রাজ্যে শুরু হওয়া জনগণনা ও সেল্ফ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ নিয়েও বড় কথা বলেন। দিলীপ ঘোষের নিশানায় এদিন ছিল জেন-জি আন্দোলনও। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:22 PM IST
"ভগবান যতদিন আমার আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলাও", ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলীপের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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"ভগবান যতদিন আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলা"
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