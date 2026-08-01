"ভগবান যতদিন আমার আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলাও", ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক। বর্ধমানের রেনেসাঁ থেকে ধৃত পাক জঙ্গি হামিম। ঝাড়খণ্ড থেকে ধৃত জঙ্গি নেটওয়ার্কের আরেক সদস্য 'হানিকুইন' অর্পিতা সরকার। আর এসবের মধ্যেই সন্ত্রাসীদের যেন বুক চিতিয়ে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
মুখ্যমন্ত্রীকে টার্গেট করে বর্ধমানে পাক জঙ্গির স্লিপার সেল
৫০ বছর ধরে দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। বারবার দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কেন্দ্রে আগের সরকার বারবার সন্ত্রাসবাদী দেশের সঙ্গে সমঝোতা করেছে। পাকিস্তান স্পন্সর সন্ত্রাস অথচ পাকিস্তানের সঙ্গে চিঠিচাপাটি চলত। প্রেম পত্র যেত। অ্যাকশন হয়নি। আমরা জঙ্গিদের আঁতুড় ঘরে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি। দেশের একাধিক শীর্ষ নেতার নামে থ্রেট এসেছে। ওরা ভুলে গেছে কেন্দ্রে মোদীর সরকার চলছে। রাজ্যে বিজেপির সরকার চলছে। যেখানে পাবো মূলশুদ্ধু উপড়ে ফেলব।
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আমরা ভয়ে বাড়িতে ঢুকে গেলে সাধারণ মানুষ রাস্তায় বেরোবে কীভাবে? আমি নিজে তৃণমূলের সন্ত্রাসের শিকার হয়েছি বহুবার। আমাকে কেউ আটকাতে পারেনি। ভগবান যতদিন আমার আয়ু লিখে দিয়েছে তার থেকে ১ সেকেন্ড কম কেউ করতে পারবে না।
পাশাপাশি, এদিন দিলীপ ঘোষ আজ থেকে রাজ্যে শুরু হওয়া জনগণনা ও সেল্ফ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ নিয়েও বড় কথা বলেন। দিলীপ ঘোষ বলেন, "গত বছর জুন থেকে সারাদেশে জনগণনা শুরু হয়েছে। এই রাজ্যে সেটা করতে দেওয়া হয়নি। সংশোধিত ভোটার তালিকায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ গেছে। শেষ জনগণনা ২০১১ সালে হয়েছিল। গত ১৫ বছরে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। তার তথ্য সরকারের কাছে নেই। এইভাবে চলতে পারে না। সমস্ত সরকারি যোজনা ব্যর্থ হয়ে যাবে এরকম চললে। তাই নতুন সরকার এই রাজ্যে জনগণনা শুরুর ছাড়পত্র দিয়েছে।"
নিশানায় জেন-জি আন্দোলন
দিলীপ ঘোষের নিশানায় এদিন ছিল জেন-জি আন্দোলনও। দিলীপ ঘোষ বলেন, "গালিগালাজ দিয়েছে কিছু অর্বাচীন। একটা শক্তি তাদের পিছন থেকে পরিচালনা করেছে। টিন এজার পড়ুয়ারা ইনোসেন্ট। এরাও একটু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার লোভে সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। এটা যদি জেন-জি হয় এবং এরাই যদি দেশের ভবিষ্যত হয়, তাহলে দেশ কোন পথে এগোবে?"
তাঁর স্পষ্ট কথা, "আমরা এই পোকা (আরশোলা) উপড়ে ফেলব। এরা অনেকেই ভুল বুঝে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইছে। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আন্দোলনের নামে উৎপাত হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কলুষিত করা হয়েছে। পিছন থেকে যারা করিয়েছে তাদের টেনে আইনের পথে আনব।"
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