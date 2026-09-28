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'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়'! SRFTI-তে বহিরাগত তাণ্ডব নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলীপের

Dilip Ghosh: পাশাপাশি হরিদেবপুরের হামলা ও দলীয় কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। একই সঙ্গে ধর্মঘটের রাজনীতির সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের বঙ্গ সফর নিয়ে সাংগঠনিক বার্তা দেন তিনি।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 28, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:03 AM IST
'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়'! SRFTI-তে বহিরাগত তাণ্ডব নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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