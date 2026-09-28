'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়'! SRFTI-তে বহিরাগত তাণ্ডব নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের সাম্প্রতিক নানা ইস্যুতে ফের সুর চড়ালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। কুণাল ঘোষের আক্রান্ত হওয়া থেকে শুরু করে এসআরএফটিআই বিতর্ক—সবক্ষেত্রেই বিরোধীদের চাঁচাছোলা জবাব দেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হিংসা নিয়েও কড়া প্রতিক্রিয়া জানান এই বিজেপি নেতা।
১) কুণালের বারবার আক্রান্ত হওয়া
কুণাল ঘোষ যত ভাষণ দেবেন মানুষের রাগ তত বাড়বে। বাকি নেতারা তো ডিম খাচ্ছে না। উনিই বারবার খাচ্ছেন কেন? একটু সাবধানে থাকুন। মানুষ যে রায় দিয়েছে সেটা মেনে নিন। আপনি বেলেঘাটায় জিতেছেন। সেখানেই যদি পাবলিক আপনাকে ডিম মারে তাহলে আপনি যাবেন কোথায়? যখন মানুষ অস্তিত্ব সংকটে ভোগে তখন এইসব উল্টোপাল্টা কথা বলে। আপনারা মিডিয়া ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।
২) SRFTI কাণ্ড
বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং দেশবিরোধী শক্তি এতদিন ধরে বাংলায় সক্রিয় ছিল। প্রাক্তন সরকারের ছত্রছায়ায় বেঁচে ছিল। তারা একে একে এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে। দেশের সংস্কৃতি এবং পরম্পরা বিরোধী এইসব কার্যকলাপ মানুষ আর মানবে না। নকশাল আমলে মহাপুরুষদের ছবিতে কালি লাগিয়ে দেওয়া হত। মূর্তি ভেঙে দেওয়া হত। সেইসব দিন চলে গেছে। তাদের কিছু উত্তরসূরি এখনও বেঁচে আছে।
৩) SRFTI-তে বহিরাগত!
যারা করেছে সেটা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। এটা বরদাস্ত করা হবে না।
৪) বোলপুরে উদ্ধার বিজেপি বুথ সভাপতির দেহ
চিন্তার বিষয়। এখনও বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটছে। এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। স্বরাষ্ট্র দফতর বিষয়টি দেখছে। এর শেষ করে ছাড়ব আমরা।
৫) কোণঠাসা মমতার নতুন ভরসা সিপিএম
মমতার ওপরেই কেউ ভরসা করেনা। উনি মাসে মাসে ভরসা পাল্টান। উনি কার হাত ধরে বাঁচবেন সেটাই দেখার। ওঁর এখন খুরকুটো সম্বল।
৬) হরিদেবপুরের অজেয় সংহতি ক্লাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতী হামলা। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে।
এখন একটা সহজ পন্থা বিজেপির দিকে দায় ঠেলে দেওয়া। বিজেপির এইসব কাজে কোনও রুচি নেই। যারা ৫০ বছর ধরে বাংলায় হিংসার রাজনীতি চালিয়ে এসেছে, তাদের খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে।
৭) ব্যাংক ধর্মঘট স্থগিত
কথায় কথায় ধর্মঘট করা একটা ফ্যাশন। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতেই পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে সমস্যা মেটাবেন বলে আশা। কিছু লোক চমকে ধমকে সরকারকে বাধ্য করতে চাইছেন।
৮) নীতিন নবীনের বঙ্গ সফর
উনি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। কাল সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত মিটিং করেছেন। আজও করবেন। বাংলায় পরিবর্তন এসেছে। দলে পরিবর্তন আসবে। কর্মীদের মানসিকতা কীরকম হবে কীভাবে দায়িত্ব বণ্টন হবে, উনি বলে দেবেন। সবার জন্য আলাদা নির্দেশিকা এসেছে। এটা একটা চলন্ত প্রসেস।
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