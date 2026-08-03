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'কে, কার সঙ্গে কেন ঘুরছে আমরা জানি, ২৫০ জন সাসপেন্ড, কাউকে...', পার্টির শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া দাওয়াই দিলীপের

Dilip Ghosh: মমতার 'প্ল্যান বি' ও অস্তিত্ব রক্ষা থেকে শুরু করে অভিষেকের বিদেশ যাত্রা— একাধিক ইস্যুতে সরব বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে টাকা উদ্ধার নিয়ে শাসকদলকে বিঁধেছেন তিনি। পাশাপাশি, কবি জয় গোস্বামীর ভূমিকা, ঝাড়খণ্ডে প্রশ্ন ফাঁস বিতর্ক এবং বিজেপির দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:06 PM IST
'কে, কার সঙ্গে কেন ঘুরছে আমরা জানি, ২৫০ জন সাসপেন্ড, কাউকে...', পার্টির শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া দাওয়াই দিলীপের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'কে, কার সঙ্গে কেন ঘুরছে আমরা জানি, ২৫০ জন সাসপেন্ড, কাউকে...', কড়া দাওয়াই দিলীপের
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