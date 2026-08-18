'কমিউনিস্টরাই আরশোলা-ছারপোকা তৈরি করে দুনিয়ায় উৎপাত চালায়'! চরম কটাক্ষ দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের একাধিক ইস্যু ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ফের সরব হলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পরীক্ষা বাতিল, প্রশাসনে ঘুষ কালচার বন্ধ করা, শহরের জমা জল সমস্যা এবং জীর্ণ বাড়ি ভেঙে দুর্ঘটনা— প্রতিটি বিষয়েই নিজের স্পষ্ট ও কঠোর বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি।
১) ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহার। পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্রীর তদন্তের আশ্বাস।
ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন আজকে, এটাতো এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ আগে দিতে পারতেন। এত ড্রামা করা! ছাত্রদের উপর অত্যাচার করার কি দরকার ছিল? এটা তো ছাত্রদের অধিকার আছে। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলবে, ছাত্ররা তো চুপ করে থাকবে না। তারা তো শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেছে। যাইহোক সরকার কথা দিয়েছে। সরকারের এবার কথা রাখার দায়িত্ব। যাতে ছাত্রদের আবার আন্দোলন করতে নামতে না হয়।
২) হাতেনাতে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ছে। সরকার বদলের পর ডিরেক্ট অ্যাকশন। বাদ যাচ্ছে না সরকারের লোকও।
ঘুষ আর কাটমানি নেওয়াটা আগের সরকারের আমলে আইনি হয়ে গিয়েছিল। সরকারিভাবে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চাপরাশিরা পর্যন্ত অধিকার পেয়ে গিয়েছিল। এটা যে বেআইনি, সেটাই কেউ ভাবত না। এবং প্রতিকারেরও কোন চেষ্টা হয়নি। এই ধরনের ঘুষ কালচার, কাটমানি কালচার, থ্রেট কালচার বন্ধ করতে হবে; সরকার উদ্যোগী হয়েছে। যদি কেউ না শোধরায় তাহলে তাদের এই ধরনের গ্রেফতারির সম্মুখীন হতে হবে।
কারো অধিকার নেই। পুলিস তো কি? আইনের রক্ষক হওয়া উচিত! সে সব থেকে বেশি আইন ভাঙে। পুলিস আজকে অপরাধকে সঙ্গ দিচ্ছে বলেই অপরাধ আজ এত বেড়েছে। পুলিস টাইট হলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর এটা ছয় মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন।
৩) আজকেও ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে হবে সুমিত রায়কে।
স্বাভাবিক আছে। তার বিরুদ্ধে অনেক কমপ্লেন এসেছে। তদন্ত চলছে, তদন্তে সহযোগিতা করা উচিত ওঁরও।
৪) বিদেশ যাত্রার অনুমতি পাওয়ার পর এবার অ্যাকাউন্ট খোলার দাবি অভিষেকের।
আদালত নাকি বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। উনি তো বলতেন বেতন নেন না, ইনকাম নেই ,তাহলে বিদেশ কি করে যান? এত টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয় টাকা! এটাও একটা প্রশ্নের ব্যাপার।
৫) কীর্তি আজাদের ডিমের বদলে গুলির নিদান।
ডিমের ভয়ে অনেকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া হয়ে গেছে। উনিও ৩-৪ মাস হয়ে গেল ডিমের ভয়ে ওঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র বর্ধমান দুর্গাপুরে আসেননি। উনি তো চুরি করেননি! উনিতো ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়ার! তাহলে উনি কেন ডিমের ভয় করছেন? উনি কেন ভাবছেন বা মনে করছেন যে ওঁকে ডিম ছোঁড়া হবে? উনি কি বন্দুক দিয়ে ডিম আটকাবেন! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এবার তো সত্যি সত্যি লোকে ডিম জোগাড় করে রাখবে তাতে পচা ডিম ও থাকতে পারে।তিন মাস আগে থেকেই লোকে ডিম কিনে রেখেছে। সেগুলো তো পচেই গেছে। সেই পচা ডিম খেতে হবে!
৬)ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে গতকাল সিপিএম পৌঁছেছিল বাঁকুড়া, আজ যাচ্ছে কংগ্রেস।
যেকোনও জায়গাতেই যেতে পারেন ওঁরা। তবে ককরোচ রাতারাতি কোথা থেকে বেরিয়ে আসে? কমিউনিস্টদের মাথাতেই এসব আসে, তারাই আরশোলা তারাই ছারপোকা তৈরি করে, আর সারা দুনিয়ায় উৎপাত করে! তাদেরই হাত ধরে অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যান্টি ন্যাশনাল রা এসে সমাজে আন্দোলনের নামে উৎপাত করে। দিল্লিতে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল দেখা গিয়েছে। যারা আন্দোলন করছে তারা এখন ভুগছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার আছে সতর্ক খেয়াল রাখছে। এখানে অশান্তি পায় শৃঙ্খলার অবনতি কাউকে করতে দেওয়া হবে না।
৭) শহরে জমা জলের দুর্ভোগ অল্প বৃষ্টি হলেই!
এটাতো আর একদিনের সমস্যা নয়, বছর বছরের সমস্যা। সমাধান করতেও সময় লাগবে। আমাদের সরকার কাজ শুরু করতে করতেই বৃষ্টি নেমে গেছে। এগুলো একটা স্থায়ী সমস্যা। কলকাতার মধ্যে অনেক পুকুর ছিল। সেগুলো বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলটা যাবে কোথায়? চারিদিকে সব বাড়ি হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত নিকাশিনালা হয়নি। আশেপাশে গঙ্গা এবং জলা আছে সেখানে হাইট কম বলে যেতে পারে না। এর পার্মানেন্ট সলিউশন করতে কয়েক বছর লাগবে। সরকার দেখে নিচ্ছে এবারে মাপজোক করে, কোথায় কোথায় কি সমস্যা হয়! পরে ধীরে ধীরে তার সমাধান করা হবে।
৮) জোড়া বাগানে বাড়ি ভেঙে মৃত এক।
পুরনো বাড়ি কলকাতার একটা পুরনো সমস্যা। যে বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা উচিত। এগুলো খালি করা উচিত, করা হয়নি। অবৈধভাবে সেখানে লোকজন বাস করে। ভেঙে পড়ার জন্য তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আশেপাশের লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত। আশেপাশের লোকের উপর আশেপাশের বাড়ির ওপরে এইসব ধরনের সমস্যা আসছে। প্রত্যেক বছর বৃষ্টি হলে একাধিক বাড়ি ভেঙে এই ধরনের ঘটনা হয়। বৃষ্টি পাতলা হলে এই ধরনের বাড়িগুলো খালি করা উচিত না হলে দুর্ঘটনা ঘটবেই। যত দ্রুত সম্ভব এই বাড়িগুলো চিহ্নিত করে খালি করে দেওয়া উচিত এবং দ্রুত ভেঙে ফেলা উচিত।
৯) পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে ফের তদন্ত শুরু।
সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গে আগের যে সরকার তারা সর্বোচ্চ দুর্নীতি করেছে আকাশ পাতাল কোথাও বাকি নেই। সেই জন্য কোন দুর্নীতিকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। পুলিশের একটা ক্যাপাসিটি আছে। পুলিসের লোকজন নাই। সেজন্য যেমন সুবিধা হবে যেমন যেমন কমপ্লেন আসবে সেই রকম তদন্ত হবে।
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