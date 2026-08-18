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'কমিউনিস্টরাই আরশোলা-ছারপোকা তৈরি করে দুনিয়ায় উৎপাত চালায়'! চরম কটাক্ষ দিলীপের

Dilip Ghosh: রাজ্যের দুর্নীতি দমন, জমা জল ও জীর্ণ বাড়ির মতো একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন দিলীপ ঘোষ। ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রশাসনের ঘুষ কালচার বন্ধ এবং বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:42 AM IST
'কমিউনিস্টরাই আরশোলা-ছারপোকা তৈরি করে দুনিয়ায় উৎপাত চালায়'! চরম কটাক্ষ দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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