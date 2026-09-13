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যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি দেবে না সরকার: তোপ দিলীপের

Dilip Ghosh: পুজোর উদ্বোধনে রাজনৈতিক নেতাদের বদলে বিশিষ্ট গুণীজন ও সমাজসেবকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষ যারা পুজোর উদ্যোগ নিচ্ছেন পয়সা খরচা করছেন তারাই পুজোর আয়োজক হওয়ার বাকি সবাই সঙ্গে থাকুন।'

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:47 AM IST
যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি দেবে না সরকার: তোপ দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি দেবে না সরকার: তোপ দিলীপের
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