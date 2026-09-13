/যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি দেবে না সরকার: তোপ দিলীপের

নান্টু হাজরা: রাজ্যের মাদ্রাসা যাচাই, পুজোর রাজনীতি এবং তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে রবিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ইকোপার্কে একযোগে তোপ দাগলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বেআইনি মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে তিনি যেমন সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন জানান, তেমনই মদন মিত্রের সাম্প্রতিক মন্তব্য ও দলের প্রতীক বিতর্ককে স্রেফ ‘নাটক’ বলে কটাক্ষ করেন।
১) রাজ্যে মাদ্রাসা যাচাইয়ে বড় পদক্ষেপ। ২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস ও ১০০ মাদ্রাসাকে শোকজ নোটিস
মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি। এর আগে অনেক উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে যারা মাদ্রাসার টিচার ছিল। মাদ্রাসায় থেকে এখানে অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি চালাত। বউ মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল। বহুবার মাদ্রাসার ওপরে কমপ্লেইন এসেছে। তার তদন্ত চলছে। যারা সরকারের অনুমতি নিয়ে মাথা চালাচ্ছে, সেই মাদ্রাসা চলবেই। যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি দেবে না সরকার। সেই কাজ শুরু হয়েছে।
২) মদন মিত্র বলছেন তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে
জানিনা তৃণমূলের ব্যাপারটা উনিই বলতে পারবেন। ওঁকে লিখিতভাবে বলতে বলুন। রাস্তায় যা তা বলে দিলে সরকার মানবে না কেউ তো মানবে না।
৩) তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে দুই পক্ষের বক্তব্য শুনেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দুই পক্ষই বলছি আমরা প্রতীক পাব
এখন এসব ড্রামা চলবে। টিএমসি ভাঙছে গড়ছে। এসবই হবে আর কিছু হবে না।
৪) শমীক ভট্টাচার্য বলছেন গণেশ পুজোর উদ্বোধনে গুণীজনদের ডাকুন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ডাকবেন না
ঠিকই বলেছেন। আমি তো কোনও নেতাদের পুজোতে যাচ্ছি না। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব আছেন যারা পদ্মভূষণ, পদ্ম বিভূষণ পেয়েছেন তাদেরকে ডাকা উচিত। সাধু সন্ত বিভিন্ন সমাজসেবক তাদেরকে দেখা যেতে পারে। যারা সমাজের জন্য বড় বড় কাজ করছেন তাদেরকে লাইফ লাইনে আনা উচিত। খেলোয়ার থেকে বিনোদনের লোকজনকে ডাকা উচিত। রাজনৈতিক নেতাদের ডাকবেন না কেন যাদের ভালো ইমেজ আছে সমাজে তাদের ডাকুন।
৫) তৃণমূল জমানায় দূর্গা পুজো নেতার পুজো হয়ে গেছিল সুজিত বোসের পুজো অরূপ বিশ্বাসের পুজো
পুজোর লোকেরাই নেতাকে ধরেন। আর্থিক সুবিধার জন্য। নিউটনের সবথেকে বড় পুজো হচ্ছে যেটা তারা আমাকে সভাপতি করবেন বলেছিলেন। আমি হবো না বলেছিলাম। আমি আপনাদের সমর্থন করব। সাধারণ মানুষ যারা পুজোর উদ্যোগ নিচ্ছেন, পয়সা খরচা করছেন তারাই পুজোর আয়োজক হওয়ার বাকি সবাই সঙ্গে থাকুন।
৬) পুজোর আগে মদ ব্যবসায়ীদের পুরনো রেজিস্ট্রেশন হবে না নতুন করে রিনিউ করতে হবে
কী কী সমস্যা আছে কথাবার্তা বলে করতে হবে।
৭) মদন মিত্র বলছেন তৃণমূলের এই অবস্থার জন্য শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় দায়ী
মদন মিত্রের প্রবচন এখন আর কেউ শুনবেন না।
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