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তৃণমূলে ভাঙন, পাশে নেই কংগ্রেস! উপনির্বাচনের জয় নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী মন্ত্রী দিলীপ

Dilip Ghosh: তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ প্রতীক বণ্টন বা শক্তি নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নেই বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এর পাশাপাশি বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের বর্তমান সমীকরণকে উপনির্বাচনে বিজেপির জন্য বাধা নয় বলে মনে করেছেন তিনি।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 15, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:49 AM IST
তৃণমূলে ভাঙন, পাশে নেই কংগ্রেস! উপনির্বাচনের জয় নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী মন্ত্রী দিলীপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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