/তৃণমূলে ভাঙন, পাশে নেই কংগ্রেস! উপনির্বাচনের জয় নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী মন্ত্রী দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক বিতর্ক থেকে শুরু করে উপনির্বাচনের রাজনৈতিক সমীকরণ—একাধিক সমসাময়িক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি স্পষ্ট জানান, বিরোধী শিবিরের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন বা জোটের ভাঙন উপনির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না, কারণ মানুষ উন্নয়নের পথেই আস্থা রাখছেন। রাজ্যে তোলাবাজি রুখতে কঠোর আইনের দাবি জানানোর পাশাপাশি তিনি মিড-ডে মিল ও পরিবহন শিল্পের পরিকাঠামো টিকিয়ে রাখার পক্ষেও সওয়াল করেন।
তৃণমূলের প্রতীক সংঘাত নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলে কে কোন প্রতীক পাবে সেটা নিয়ে আমাদের এবং সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। মানুষ ওই প্রতীক রিজেক্ট করেছে।'
তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস তৃণমূলের পাশে নেই। কারণ তৃণমূলের সময় খারাপ চলছে। এমনিতেও সর্বভারতীয় স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো রাজনৈতিক অবদান নেই। মমতা বড়বড় হাকডাক করতেন। ওঁকে কেউই কোনওদিন গুরুত্ব দেয়নি। দেশের মানুষ মাননীয় মোদীজিকে ভরসা করেন।'
তোলাবাজি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'তোলাবাজি রুখতে নয়া আইন দরকার। কারণ তোলাবাজি এই রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে।'
এছাড়াও উপনির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'বাম শরিকের জোট নেই। তৃণমূল দুই ভাগ। কংগ্রেস পাশে নেই। এইগুলো উপ নির্বাচনে বিজেপির কাছে কোনো ফ্যাক্টর নয়। মূল নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা কি চান। এমন এমন আসনে বিজেপিকে জিতিয়ে এনেছেন যেখানে বিজেপির জেতার কথাই নয়। সেই ফলই উপ নির্বাচনে হতে চলেছে। এমনকি রেজিনগর বুঝে গেছে বাবরি মসজিদ হুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক স্টান্ট ছিল। তাদেরও বুঝতে হবে তারা উন্নয়ন চান কিনা। বাংলার পাবলিক আর পিছন ফিরে তাকাতে চায়না। তারা এগোতে চায়।'
'মিড ডে মিল থেকে বাদ অক্ষয় পাত্র। বিষয়টি নিশ্চই কোনও একটি বিশেষ কারণে ঘটেছে। যারা দায়িত্বে আছেন তারা বুঝে নেবেন কার মাধ্যমে মিড ডে মিল পরিচালনা হবে।'
'মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বকর্মা পুজোয় বামেদের আহ্বান জানিয়েছেন। বামেরা যদি মনে করে বুক স্টলের মাধ্যমে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবেন তাহলে শুনে রাখুন ওইভাবে কিছু হবে না।'
বাস ও ট্রেন ভাড়া নিয়ে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'বাস এবং ট্রেনের ভাড়া বহুদিন বাড়েনি। ওই শিল্পগুলো টিকবে কীভাবে? এসি বাসে ঠাসা ভিড়। তার মানে মানুষ পয়সা দিতে রাজি। বিনিময়ে ভালো পরিষেবা চান।' এর পাশাপাশি তিনি বলেন, 'তারাতালা কাণ্ডে চক্রান্ত কোথাও না কোথাও আছে। সেটা ইঞ্জিনিয়ার না অন্য কেউ খুঁজে বির করার চেষ্টা হোক।'
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