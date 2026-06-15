Dilip Ghosh: 'বাংলায় এখন তৃণমূলের মুষল পর্ব চলছে, এই কুরুবংশ ধ্বংস হবেই!', চাঁচাছোলা আক্রমণে দিলীপ ঘোষ

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল, নিয়োগ দুর্নীতি, সিআইডি-ইডি তদন্ত এবং দলবদলু সাংসদদের নিয়ে আরও একবার নিজের চেনা মেজাজে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা ও মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষ কিংবা কাকলি ঘোষ দস্তিদার—কাউকেই রেয়াত করলেন না তিনি।
'তালা ভেঙে পুলিসকে ঢুকতে হচ্ছে, একে সহযোগিতা বলে না'
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিআইডি তদন্তে না যাওয়া এবং ইডির তলব প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এতদিন কোর্টের কোনও নির্দেশ উনি মানেননি। এখন পিঠ বাঁচাতে কোর্টে ছুটছেন। কোর্ট হয়তো সাময়িক একটু রক্ষাকবচ দিয়েছে, কিন্তু তদন্তে অসহযোগিতা করলে আদালতও আপনাকে রেয়াত করবে না। এর আগেও তো দেখেছি, সিআইডি নোটিস দিলে নিজে না নিয়ে অন্য লোককে দিয়ে গ্রহণ করিয়েছেন। পুলিসকে ওনার বাড়ির তালা ভেঙে ঢুকতে হচ্ছে! এটাকে সহযোগিতা বলে? এগুলো সব আদালত দেখে নেবে। আর নিয়োগ দুর্নীতি? যত দুর্নীতি আছে, সব জায়গায় ওনাদের হাত রয়েছে। বড় বড় নেতারা জেলে গেল, অথচ ওরা দুজন চুপ করে বসে রইল। দল থেকেও চোরদের বহিষ্কার করেনি। যেমন যেমন তথ্য আসবে, আইন নিজের পথে তেমন তেমন ব্যবস্থা নেবে।'
অরূপ বিশ্বাসের হাজিরা ও বাজারের আগুন দাম
মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাজিরা এবং বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে দিলীপবাবু কটাক্ষ করে বলেন,'ওদের এক একটা নেতাকে নিয়ে আলোচনা করতে বসলে গোটা দিন কেটে যাবে। এখন সাধারণ মানুষ সব কিছু নিয়ে কমপ্লেন করতে শুরু করেছে। বাজারে ডিমের দাম বেড়ে গিয়েছে। মানুষ আসলে এই ডিমের দামের মাধ্যমেই সরকারের ওপর নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। মানুষ যদি এবার খেপে গিয়ে ইট-পাটকেল হাতে তুলে নেয়, তাহলে ইমারত নির্মাণ সামগ্রীর দামও বেড়ে যাবে!'
'তৃণমূলে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হত'
বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের এনসিপিআই ব্যাক-আপ নিয়ে দল ছাড়ার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট কথা, 'বাংলায় যারা এতদিন তৃণমূল দলটা করছিল, তারা বাধ্য হয়ে করছিল। দলে বাকিদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হত। ওখানে 'থ্রেট কালচার' সবথেকে বেশি ছিল। তবে যারা এই কালচারকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে, তারা কেউ পার পাবে না। জনগণের রায়ে জিতে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার সবার আছে, ওনারা এখন সেটাই করছেন।'
জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা ও পুষ্পার বিড়ম্বনা
'পুষ্পা'-র কনভয় হামলার ফাইল নতুন করে খোলা নিয়ে তিনি বলেন, 'এরকম বহু কেস এবার রিওপেন হবে। আমি নিজে সেদিন নাড্ডাজির গাড়িতে ছিলাম। গাড়িটা যদি বুলেটপ্রুফ না হত, তাহলে সেদিন আমাদের প্রাণ চলে যেত। প্রায় ২০০০ লোক চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল। বাংলার সাধারণ মানুষের আইনের ওপর থেকে ভরসা উঠে গিয়েছিল। এবার সেই ভরসা ফিরিয়ে আনা হোক।'
উপহার ফেরত দেওয়া নিয়ে 'ড্রামা গ্যাং' ও সুদীপ-নয়না বিতর্ক
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বিয়ের উপহার ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ একে 'নাটক' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'এরা হল প্রাইজ রিভার্স গ্যাং! নেওয়ার সময় ঠিকই নেব, আর পরে ভাবমূর্তি বাঁচাতে ফিরিয়ে দেব। তা বাপু, নেওয়ার সময় নিয়েছিলেন কেন? উপহার ফেরানোর অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মিডিয়ার সামনে এই ধরনের ড্রামা করার কী দরকার? আর সুদীপ বাবুর উইগ আর নয়নাদির মেকআপ নিয়ে আমি কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না। আমার ওপরেও ওরা অনেক পার্সোনাল অ্যাটাক করেছে। এখন দলের মধ্যেই ওদের চুল টানাটানি হচ্ছে। ববি হাকিম আগে আমাদের দলের কর্মী মারা গেলে বলত—বিজেপি হতাশায় সুইসাইড করছে। এখন দেখুন ববিবাবু, আসল হতাশা কাকে বলে!'
কুণাল-অভিষেক ঝগড়া ও তৃণমূলের 'বিসর্জন'
কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে দিলীপ ঘোষের শেষ সংযোজন, 'দুজনেই তো বড় নেতা! এর আগে আমরা পার্থ-কুণাল ঝগড়া দেখেছি, কল্যাণের সঙ্গে বাকিদের ঝগড়া দেখেছি। আমার মনে হয়, এবার এদের সবার রাজনৈতিক বিসর্জন হওয়ার সময় এসে গেছে। লোকে জিজ্ঞেস করছে তৃণমূল কি যদুবংশের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি বলব, এটাকে মহাভারতের 'মুষল পর্ব' বলে। আমরা কেউ চোখে মহাভারত দেখিনি, কিন্তু এখন বাংলায় তৃণমূলের হাল দেখে সেই মুষল পর্ব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই কুরুবংশ এবার নিজেদের পাপেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।'
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