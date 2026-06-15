Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Dilip Ghosh: বাংলায় এখন তৃণমূলের মুষল পর্ব চলছে, এই কুরুবংশ ধ্বংস হবেই!, চাঁচাছোলা আক্রমণে দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: 'বাংলায় এখন তৃণমূলের মুষল পর্ব চলছে, এই কুরুবংশ ধ্বংস হবেই!', চাঁচাছোলা আক্রমণে দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: নাড্ডার কনভয়ে পুরনো হামলার ফাইল পুনরায় খোলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলের মুখ্যমন্ত্রীর উপহার ফেরত দেওয়াকে 'ড্রামা' বলে আখ্যা দেন। সবশেষে, কুণাল-অভিষেক ও দলের ভেতরের অন্যান্য কোন্দলকে মহাভারতের 'মুষল পর্ব'র সঙ্গে তুলনা করে তৃণমূলের চূড়ান্ত ধ্বংস ও রাজনৈতিক বিসর্জনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন দিলীপ ঘোষ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:07 AM IST
Dilip Ghosh: 'বাংলায় এখন তৃণমূলের মুষল পর্ব চলছে, এই কুরুবংশ ধ্বংস হবেই!', চাঁচাছোলা আক্রমণে দিলীপ ঘোষ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'বাংলায় এখন তৃণমূলের মুষল পর্ব চলছে, এই কুরুবংশ ধ্বংস হবে!', চাঁছাছোলা আক্রমণে দিলীপ
dilip ghosh20 min ago
2
JP Nadda1 hr ago
3
Germany vs Curacao1 hr ago
4
Jan kalyan Shivir1 hr ago
5
kolkata weather2 hrs ago