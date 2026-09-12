'তৃণমূল কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলে একটা দল ছিল'! তীব্র কটাক্ষ দিলীপের

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূলের প্রতীক বিতর্ক ও অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উপ-নির্বাচন, কংগ্রেসের ভূমিকা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সংক্রান্ত বিতর্কে বিরোধীদের একহাত নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে সেন্সাস প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগেও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে উৎসাহের বার্তাও তুলে ধরেন দিলীপ ঘোষ।
১) তৃণমূল প্রতীক যুদ্ধের ক্লাইম্যাক্স আজ!
তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট কার? প্রতীক কার? অফিস কার? দেখা গেল কেউই প্রতীক পেল না। এটা কোর্টের এবং নির্বাচন কমিশনের বিষয়। আমরা চাই দলটা আজীবনের জন্য উঠে যাক। ওই দলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। রাজনীতি কলুষিত হয়েছে।
২) জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
তৃণমূল কোথায়? তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কুণাল ঘোষ তাই বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলে তৃণমূল একটা দল ছিল।
৩) নন্দীগ্রাম রেজিনগরে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়ে দিল। বিজেপি কবে দেবে? হুমায়ুন কবির নিজের ছেলেকে প্রার্থী করলেন। সেটা কি বিজেপির অ্যাডভান্টেজ হয়ে গেল?
বিজেপির কোনও অ্যাডভান্টেজ লাগবে না। ২০৮ টা আসন জিতেছে কোনও অ্যাডভান্টেজ ছাড়াই। উপ নির্বাচনেও মানুষ বিজেপির ওপরেই আস্থা রাখবে।
৪) বাগেশ্বর কাণ্ডে গ্রেফতার কংগ্রেস কর্মী অতনু দাস
প্রতিবাদের একটা ভাষা থাকে। একটা নিয়ম থাকে। আপনি ছবি পোড়াবেন কুশ পুতুল জ্বালাবেন সেগুলো তো বেআইনি। বেআইনি কাজ যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা তো হবেই। মতামত উনি দিয়েছেন। খাওয়া দাওয়া মানুষের রুচির ওপর নির্ভরশীল। এতে রাস্তায় নেমে নাটক করার কি আছে? কংগ্রেস টা এই করে পুরোপুরি উঠে যাবে।
৫) প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের অভূতপূর্ব তোড়জোড়
একটা সরকারি প্রোগ্রাম। বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মদিন সরকার পালন করে। ঠিক তেমন প্রধানমন্ত্রীর কর্মজীবনের ২৫ বছর এবং তাঁর জন্মদিনে সবাইকে আহ্বান করছি প্রদীপ জ্বালিয়ে পালন করুন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ গেছে। বাকি সাধারণ কোটি কোটি মানুষও পালন করবেন। মানুষ তাকে আশীর্বাদ করবেন। কারুর ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে না।
৬) সেন্সাস করতে যাওয়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের তথ্য চেপে যাওয়ার জন্য ওপর মহল থেকে চাপ দেওয়ার অভিযোগ (JBSB)
সেনসাস বাকি দেশে ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। এখানে প্রাক্তন সরকার শুরু করতে দেয়নি। বাংলাদেশিদের এখানে নাগরিক করার চেষ্টা চলেছে। আমাদের সরকার জুন মাস থেকে এখানে সেনসাস শুরুর অনুমতি দিয়েছে। তথ্য চাপা দিলে সরকারি সুবিধা পাওয়া যাবে না। কে যোগ্য কে অযোগ্য সেটা বিবেচনা হবে। এই কাজে যে বা যারা ডিস্টার্ব করবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা তথ্য দিলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হবে।
শৌচালয় পানীয় জলের পাইপ বসানো হয়েছে দেখিয়ে তৃণমূল জমানায় টাকা খাওয়া হয়েছে। পাইপের টাকা না পেয়ে একটা পানীয় জলের পাইপের কোম্পানি লাটে উঠে গেছে। দুর্নীতি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কেউ পার পাবেন না। কেউ পরিষেবা না পেলেও এন্ট্রি করার জন্য কেউ জোর করতে পারেন না। শিক্ষকরা যদি ভুল এন্ট্রি করেন তারাও শাস্তিযোগ্য। কারুর চাপে পড়ে কোনোকিছু করার দরকার নেই। ভারতের জন্য কাজ করছি এটা ভেবে কাজ করুন।
৭) সুমিত রায় সম্পর্কে মদন মিত্র বলেছেন গঙ্গা তোমার উৎস কোথায়? শিবের জটায়
মদন মিত্রের স্ট্যান্ড কি? রোজ পাল্টায়। তোলাবাজ ভাইপোর তোলাবাজ পিএ। এটাই এখন চর্চিত বিষয়। আইন বিষয়টা দেখছে। অভিষেকের বিদেশ যাওয়া নিয়ে অনেক নাটক হয়েছে। দেশে ফেরা নিয়েও প্রচুর নাটক হবে দেখবেন। শেষ কোথায় আমি জানিনা।
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