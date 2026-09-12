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'তৃণমূল কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলে একটা দল ছিল'! তীব্র কটাক্ষ দিলীপের

Dilip Ghosh: উপ-নির্বাচনে বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশের পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ সেন্সাসে তথ্য গোপনের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের আহ্বানও জানান তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:52 AM IST
'তৃণমূল কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলে একটা দল ছিল'! তীব্র কটাক্ষ দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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