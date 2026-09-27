/তৃণমূলের থেকে লোক আনার দুরবস্থা নেই বিজেপির! পৌরভোট নিয়ে চাঁচাছোলা দিলীপ ঘোষ

নান্টু হাজরা: দলীয় সাংগঠনিক পর্যালোচনা থেকে শুরু করে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। নীতীন নবীনের সফর ও রাজ্য বিজেপির রদবদলকে সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনারের সাংবিধানিক পদের গরিমা বজায় রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি কুণাল ঘোষের আচরণকে নিছক নাটক বলে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ।
নীতীন নবীন
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পর সংগঠনে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সরকার নতুন এসেছে, তাই সবকিছু ঠিকমতো চলছে কি না, কর্মকর্তাদের কাজের ধরন ও চিন্তাভাবনা কোন পর্যায়ে রয়েছে এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা এবং গাইড করার জন্যই নীতি নবীন আসছেন।
কুণাল ঘোষ
উনি কোথায় যাচ্ছিলেন? যে এমপির এলাকা তার সঙ্গে অনবদ্য সম্পর্ক। কল্যাণবাবুর লোকেরা ইট ছুঁড়ে দিত, কে মেরেছে, কারা মেরেছে। ড্রামা করতে গিয়ে ছিলেন। ওঁর অভিযোগ থাকলে হুগলিতে যেতে পারতেন এখানে কেন এলেন।
জ্ঞানেশ কুমার প্রসঙ্গে
আলোচনা বেশি হচ্ছে, রাজনীতি অনেক বেশি হচ্ছে। তথ্যপ্রমাণ নেই সাংবিধানিক পদে আছে, কোনও পার্টি টার্গেট করতেই পারে নির্বাচন হেরে গেলে। এটা মনে রাখতে হবে নির্বাচন কমিশনার একটা সাংবিধানিক পদ সেই পদের গরিমা যাতে থাকে।
পৌরসভা ভোটে টিকিট
বিজেপির অত দুর্বস্থায় নেই যে তৃণমূলের থেকে লোক নিয়ে আসতে হবে। এই করতে করতে পাঁচ বছর কেটে যাবে আবার।
পর্যটনে গতি
বহু দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দফতরের না কোনও তথ্য ছিল না কোনও চিন্তাভাবনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এত সুযোগ এরকম জায়গা থাকা সত্ত্বেও কোনও উন্নয়ন হয়নি সরকার এবারে মন দিয়েছে।
রাজ্য বিজেপির রদবদল
রদবদল হওয়ার ছিলই কারণ অনেক নেতারা যারা সরকারের পদে চলে গেছেন সংগঠনের পদ শূন্য হয়েছে এই কারণেই রদবদল। সংগঠনের অদল বদল হয়েছে এটা স্বাভাবিক। এতদিন বিরোধী হিসেবে লড়াই করেছি, সরকারি দল হিসেবে দায়িত্ব অনেক বেশি। এই কারণে সংগঠনের মধ্যেও প্রশিক্ষণ দরকার পরিবর্তন দরকার।
SIR
এসআইআরে বহু লোকের নাম এখনও ওঠেনি। যারা যোগ্য আছে তাদের নাম আসা উচিত। যাদের ডকুমেন্ট আছে।
গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য
হকারদের পয়সা নিয়ে তৃণমূল, সিপিএমের লোকেরা বসিয়েছেন। এমনিতেই রাস্তাঘাট কম তার মধ্যে যদি হকারদের দ্বারা ফুটপাথ দখল হয়ে যায় লোকে চলবে কীভাবে। রাস্তা থেকে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, রাস্তা বন্ধ করে ব্যবসা হবে না। তার জন্য অন্য জায়গায় আছে সেখানে গিয়ে ব্যবসা করুন।
কোতোয়ালির ঘটনা
ঘটনায় যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি বিজেপির কেউ নন মণ্ডল প্রেসিডেন্ট বলছেন। এটা মূলত দুষ্কৃতীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে বলে আমার মনে হয় না।
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