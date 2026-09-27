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তৃণমূলের থেকে লোক আনার দুরবস্থা নেই বিজেপির! পৌরভোট নিয়ে চাঁচাছোলা দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: পৌরসভা নির্বাচনে দলবদলুদের টিকিটের সম্ভাবনা খারিজ করে পর্যটন ও হকার উচ্ছেদে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। একই সঙ্গে এসআইআর তালিকা এবং কোতোয়ালি সংঘর্ষ নিয়েও স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:21 AM IST
তৃণমূলের থেকে লোক আনার দুরবস্থা নেই বিজেপির! পৌরভোট নিয়ে চাঁচাছোলা দিলীপ ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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