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সুন্দরবন-জঙ্গলমহল-কলকাতার বস্তি এলাকায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে, এসব বন্ধ করা হবে: দিলীপ

Dilip Ghosh: পাকিস্তানে এক হিন্দু মন্দির ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। লাহোরের অদূরের ওই মন্দির নিয়ে এবার মুখ খুলেলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:40 AM IST
সুন্দরবন-জঙ্গলমহল-কলকাতার বস্তি এলাকায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে, এসব বন্ধ করা হবে: দিলীপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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