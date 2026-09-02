/সুন্দরবন-জঙ্গলমহল-কলকাতার বস্তি এলাকায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে, এসব বন্ধ করা হবে: দিলীপ

নান্টু হাজরা: ধর্মান্তকরণ নিয়ে এবার সরব মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, এই ধর্মান্তকরণের জন্যই দেশভাগ হয়েছে। সেটা আর হতে দেওয়া হবে না। বুধবার সকালে এমনটাই বললেন দিলীপ ঘোষ।
দিলীপ ঘোষের দাবি, সুন্দরবনের কিছু জায়গা, জঙ্গলমহল এবং কলকাতার বস্তি এলাকায় কিছু জায়গায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চলছে। এই খবর আমাদের কাছেও থাকে। এগুলো ঠিক নয়। আগের সরকার এই সব বিষয়গুলো দেখত না। ভোটের কথা মাথায় রাখত। কিন্তু এতে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পুলিস কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। ধীরে ধীরে এগুলো বন্ধ হবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ধরনের ধর্মান্তকরণের ফলেই দেশভাগ হয়েছে আমাদের। সেটা যাতে দ্বিতীয়বার না হয় সেই জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।
পাকিস্তানে এক হিন্দু মন্দির ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। লাহোরের অদূরের ওই মন্দির নিয়ে এবার মুখ খুলেলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি নিজের দেশকে গড়ার চেষ্টা করত তাহলে এই দুর্দশা তাদের হত না। তারা এটা না করে অন্য ধর্মের লোককে উত্পীড়ন করা, অন্য ধর্মের ধর্মস্থান নষ্ট করাতেই বেশি সময় দিয়েছে। একটা উন্নত দেশ কিভাবে ধ্বংস হয় পাকিস্তানকে দেখলেই তা বোঝা যায়। বাংলাদেশেও এজিনিস শুরু হয়েছে। এসব তাদের নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে। পৃথিবীতে এইভাবে কোন দেশ বড় হতে পারেনি। এটা ওদের নিজেদের দেশের মধ্যে হচ্ছে আমরা বড়জোর বলতে পারি। তবে সংখ্যালঘুদের অত্যাচার এটা ওদের ফ্যাশন। ধর্মস্থান ভেঙে দেওয়া এটাও ওদের ফ্যাশন। জানি না এর মধ্যে কী ধর্ম আছে?
হোটেল থেকে পচা মাংস মেলা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, একদিকে বেআইনি হোটেল-রেস্তোরাঁ ভরে গেছে। অন্যদিকে এই অস্বাস্থ্যকর পচা মাংস খাওয়ানো এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে। সবে সবে আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে অভিযান শুরু হয়েছে। যেখানেই গ্রাহকদের থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অভিযান হচ্ছে। এটা করতে সময় লাগবে, অনেকদিন ধরে এই প্র্যাকটিস হয়ে আসছে। বেআইনিভাবে সরকারি জায়গায় হোটেল হয়েছে, কোন বিধি মানা হয়নি। বেশিরভাগ হোটেল রাস্তার ধারে, সেখানে পরিছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না। সেই রকম হলে তো সবগুলোই বন্ধ করে দিতে হয়, আমরা প্রশাসন থেকে চেষ্টা করছি। যারা নিজের জায়গায় হোটেল করেছেন প্রয়োজনীয় অনুমতি লাইসেন্স নিতে হবে তবে চলবে। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত। নিয়মকানুন মেনেই করা উচিত।
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