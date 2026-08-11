'২০ স্যুটকেস নিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে ভাইপো!' কী এই সুটকেস-রহস্য? বিস্ফোরক দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: সুপ্রিম কোর্ট থেকে বড়সড় স্বস্তি পেয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তবে এই বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অভিষেকের বিদেশে পাড়ি নিয়েই এবার তোপ দাগলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষফ। এমনকী কলকাতার বানভাসি অবস্থা থেকে ঝাড়খণ্ডে ছাত্রদের আন্দোলন— একাধিক সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখেছেন তিনি।
‘২০টি স্যুটকেস কী রহস্য?’ অভিষেকের বিদেশযাত্রা ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বিদেশযাত্রা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। জল্পনা, বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার পর তিনি নাকি ঠিক করেছেন ২০ টি স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এই বিষয়েই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে দিলীপ ঘোষ বলেন, "২০টি সুটকেস নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন 'ভাইপো'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো স্যুটকেস কী এমন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে? আমাদের দেশে একসময় এক ‘আম্মা’ ছিলেন, যিনি ২৮টি স্যুটকেস নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। সেই ঘটনার রহস্য যেমন আজ পর্যন্ত ভেদ করা যায়নি, তেমনই এই ২০টি স্যুটকেসের ভেতরে আসলে কী আছে, সেই রহস্যও হয়তো সহজে সামনে আসবে না।" সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেন, "আদালত ওঁদের বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ২০টি করে স্যুটকেস নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কি? সাধারণ মানুষের বিদেশযাত্রার আড়ালে স্যুটকেসের এই পাহাড় পার করা অত্যন্ত সন্দেহজনক।"
"কোর্ট কতদিন আড়াল করবে?" আইনি রক্ষাকবচ ও জেরা এড়ানোর কৌশল
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আপ্ত সহায়কের বারবার আইনি রক্ষাকবচ চাওয়ার প্রবণতা নিয়ে সোচ্চার হন দিলীপ বাবু। তিনি বলেন, 'অভিষেক ও তাঁর সহকারী প্রায় সমস্ত মামলাতেই আদালতে গিয়ে রক্ষাকবচ চাইছেন। শুধু ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকেই আগামীদিনে অজস্র দুর্নীতি ও অনিয়মের মামলা উঠে আসবে। কারণ সেখানে যা কিছু অঘটন ঘটেছে, সবই ওঁর ‘অনুপ্রেরণায়’ হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "যাঁরা একসময় আদালতকে মানতেন না, বিচারব্যবস্থাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, তাঁরা আজ কথায় কথায় সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্টে ছুটছেন কেন? মনে রাখা দরকার, এই আইনি আইওয়াশ ও রক্ষাকবচ সাময়িক। তদন্তকারী সংস্থার জেরা এড়ানোর জন্য এটা একটা মরিয়া চেষ্টা মাত্র। তদন্তে সত্য উদঘাটিত হলেই কারও আর কোনো রক্ষাকবচ থাকবে না।"
সিদ্দিকুল্লাহকে তীব্র কটাক্ষ: "উটকো লোক হঠাৎ ভেসে উঠে খেপাচ্ছে"
মসজিদে মাইক বাজানো ইস্যুতেও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সাম্প্রতিক পথসভাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, "রাজনীতিতে কিছু উটকো লোক থাকে, যারা হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এরা নির্বাচনে হেরে ভূত হয়ে গেছে। একসময় এরা দাবি করত যে পুরো মুসলিম সমাজের ঠিকা নাকি এদেরই হাতে রয়েছে! অথচ এদের রাজনীতির কারণেই আজ মুসলিমদের এই দুরবস্থা।" শাসকদলকে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের টাকায় এদের ভাতা বা ঘুরপথে ঘুষ দেওয়া হত। একেকটা স্টাইপেন্ডের টাকা ৩ জন করে পেয়ে অভ্যস্ত হয়েছিল! এতদিন অন্যের পতাকার ছায়ায় হেঁটে এখন এরা চূড়ান্ত বিভ্রান্ত। কোন পতাকার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বুঝে উঠতে পারছে না।"
ঝাড়খণ্ডে নীরব ‘ইন্ডি’ জোট, রাহুলকে তোপ ও ‘বিদেশি গডফাদার’ তত্ত্ব
ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও স্টাফ সিলেকশন কমিশনের প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে পড়ুয়াদের ক্ষোভ নিয়ে বিরোধী ‘ইন্ডি’ জোটকে কাঠগড়ায় তোলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, "প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পূর্ণ নৈতিক অধিকার দেশের ছাত্রদের রয়েছে। কিন্তু দিল্লিতে যারা নাটক করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল, সেই দালালদের আজ ঝাড়খণ্ডের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না কেন? ইন্ডি জোটের বাকি নেতারাই বা কেন চুপ?" রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করে তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধী ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছেন না কেন? তাঁকেও এর জবাব দিতে হবে। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে টার্গেট করার জন্য কোনো ‘বিদেশি গডফাদার’-এর নির্দেশ ও অঙ্গুলিহেলনে কৃত্রিম আন্দোলন তৈরি করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে যাঁরা ক্ষতবংশত করতে চান, ভারতের সাধারণ মানুষ তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেবে।"
"আসল নেতার মঞ্চ লাগে না": নেহা বোরা কর্মসূচি ও সিপিএমকে কটাক্ষ
কলকাতা শহরে নেহা বোরার কর্মসূচি এবং তাঁর মঞ্চ না পাওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ বাবু বলেন, "যাঁরা প্রকৃত অর্থে জনগণের নেতা এবং যাঁদের পাশে সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে, তাঁদের আন্দোলন বা কর্মসূচির জন্য কোনো ঢাকঢোল বা মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। ‘তৈরি করা’ কৃত্রিম নেতাদেরই কেবল বড় বড় মঞ্চের দরকার পড়ে।" সিপিএম-কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "বামপন্থীদের আমলে দেখতাম— জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথাকথিত চেনা মুখদের উড়িয়ে এনে এখানে ভোটে দাঁড় করানো হত। প্রচারের আলোয় সাময়িক নেতা তৈরি করা হত। কিন্তু আজ তারা কোথায় হারালো?"
অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও জলাশয় ভরাট: কলকাতার জলযন্ত্রণার মূল কারণ
সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হওয়া ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে নিকাশি পরিকাঠামোকে দায়ী করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি মন্তব্য করেন, "কলকাতা হঠাৎ বানভাসি হচ্ছে তা নয়, এর কোনও ম্যাজিক বা তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। শুধু কলকাতা শহর বলে কথা নয়, বেআইনি নির্মাণের ফলে ছোট-বড় সব শহরেরই আজ একই করুণ দশা। বছরের পর বছর ধরে শহরের নিকাশি পথ বন্ধ করে বেআইনি বহুতল তৈরি হয়েছে এবং জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা পঞ্চায়েত স্তরে এই নিয়মবহির্ভূত নির্মাণ বন্ধ করতে কঠোর আইন তৈরি করছি। শহরাঞ্চলেও এমন আইন বলবৎ করা দরকার, তবে এই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা মেটাতে কিছুটা সময় লাগবেই।"
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