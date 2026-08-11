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'২০ স্যুটকেস নিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে ভাইপো!' কী এই সুটকেস-রহস্য? বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh: ‘২০টি স্যুটকেসে কী এমন গোপন রহস্য?’ অভিষেকের বিদেশযাত্রা নিয়ে তোপ দিলীপের; এমনকী ঝাড়খণ্ড কাণ্ড থেকে কলকাতার জলছবি— একযোগে সরব মন্ত্রী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:34 AM IST
'২০ স্যুটকেস নিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে ভাইপো!' কী এই সুটকেস-রহস্য? বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'২০ স্যুটকেস নিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে ভাইপো!' কী এই সুটকেস-রহস্য? বিস্ফোরক দিলীপ
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