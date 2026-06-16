Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Dilip Ghosh: ‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

Dilip Ghosh: ‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

Minister Dilip Ghosh: একের পর এক ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, দুর্নীতির তদন্তে ভাইপোর জেরা কেবল শুরু। পার্থ-কেষ্টর পর অরূপ বিশ্বাসের ভাগ্যও জেলের দিকেই যাচ্ছে। এমনকী কুণাল ঘোষকে ডিম ছোঁড়ার ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, জনগণ এখন হাত পাকিয়ে ডিম মারছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:00 AM IST
Dilip Ghosh: ‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের
dilip ghosh11 min ago
2
TMC Leader Kunal Ghosh52 min ago
3
west bengal weather update today1 hr ago
4
Breaking news in bangla1 hr ago
5
Sourav Ganguly FIRJun 15