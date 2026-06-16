/Dilip Ghosh: ‘পাবলিক দারুণ টিপ করে কাঁচা ডিম ছুড়ছে!’ কুণাল-মহুয়াকে বেনজির কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতি এবং একাধিক ইস্যুতে ফের একবার তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ভাইপোর জেরা থেকে শুরু করে রেড রোডের নামাজ বিতর্ক কিংবা তৃণমূলের দলীয় কাউন্সিলরদের সম্পত্তি—প্রতিটি বিষয়েই ওনার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তোপ দাগলেন তিনি।
সবে তো শুরু, সবাইকে জেলের ভাত খেতে হবে
তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, 'ভাইপো আপাতত রাতের ঘুম বাদ দিয়ে রোজ সারাদিন জেরার মুখে। কিন্তু এটা তো সবে শুরু।' ওনার দাবি, দুর্নীতির রাস্তা ধরে তদন্তকারীরা এগোচ্ছেন এবং একে একে সব অপরাধীকেই ধরা হবে। কেউ আগে ঢুকবে, কেউ পরে—কিন্তু রেহাই কেউ পাবে না। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা কেষ্ট মণ্ডলের ক্ষেত্রে। হাজিরার ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো নেতাদেরও শেষ পর্যন্ত জেলের ভাতই খেতে হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।
অনন্যার হাতি বাড়ি এবং মেকআপ রুম
তৃণমূলের কাউন্সিলর ও নেতাদের সম্পত্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলীপ বাবু বলেন, "একজন কাউন্সিলর মাসে মাত্র ১০ হাজার টাকা ভাতা পান। সেই টাকায় এত বড় বিলাসবহুল বাড়ি আর মেকআপ রুম কীভাবে হয়?" ওনার অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে শোষণ ও লুঠ করেই এই সম্পত্তি বানানো হয়েছে।
পার্টি অফিস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সবই সমাজবিরোধীদের আখড়া
একই সঙ্গে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পার্টি অফিসগুলোর ওপর। শেখ শাহজাহানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সরকারি ফেরিঘাট দখল করে তোলাবাজির জন্য পার্টি অফিস বানানো হয়েছিল। দিলীপ ঘোষ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুঁড়ি খানা তৈরি হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিল পাস করিয়ে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় করে গিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি- কলেজগুলো সমাজবিরোধীদের দখলে চলে গেছিল। তারাই নেতা। তারাই ভর্তি করবে। তারাই কলেজে আসা মেয়েদের ভোগ করবে। এদের ফাঁসি দেওয়া উচিৎ।
‘জনতার ডিম প্র্যাকটিস’ ও সাংসদকে চ্যালেঞ্জ
সম্প্রতি তৃণমূল নেতাদের ওপর ডিম ছোঁড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ রসিকতা করে বলেন, 'পাবলিক দারুণ প্র্যাকটিস করে ডিম ছুঁড়ছে, একদম টিপ মতো গায়ে লাগছে।' কুণাল ঘোষকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, উনি জানতেন ডিম খাবেন, কিন্তু কাঁচা ডিম খাবেন সেটা ভাবেননি। পাশাপাশি বিদেশ থেকে যে সাংসদ (মহুয়া মৈত্র) ডিম মারলে আইনি ব্যবস্থার হুমকি দিচ্ছেন, তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলীপ বাবু বলেন, 'উনি একবার দেশে এসে দেখুন, ওনার ভাগ্যে কাঁচা নাকি পাকা—কোন ডিম অপেক্ষা করছে!'
রেড রোডের তুষ্টিকরণ বনাম প্রধানমন্ত্রীর যোগা দিবস
রেড রোডে প্রধানমন্ত্রীর যোগা দিবস ও ঈদের নামাজ নিয়ে চলা বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য রাস্তা বন্ধ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাও উনি ছুটির দিনে আসছেন। কিন্তু নামাজের নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটকে রাখার দিন এবার শেষ। কড়া সুরে তিনি বলেন, "ওরা কোন হরিদাস পাল যে ওদের জন্য রাস্তা আটকে নামাজ পড়তে দিতে হবে? আপত্তি থাকলে বাংলাদেশে চলে যান। সরকার আর লোকজন দুটোই বদলে গিয়েছে, এইসব পক্ষপাতিত্ব আর চলবে না।"
সৌজন্যের রাজনীতি ও আসল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ও সৌজন্যের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে নিয়ে চলছেন। এটাই আসল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'।" ওনার দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর মানুষের কোনও ভরসা নেই বলেই ওনার ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। কিন্তু বিজেপি সরকার সবাইকে সম্মান দিয়ে কাজ করায় এক নতুন রাজনৈতিক পরম্পরা তৈরি হচ্ছে, যা আগামী দিনে বাংলার প্রকৃত উন্নতি ঘটাবে।
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