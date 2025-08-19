English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dog Trafficking: ডগ স্যান্ডউইচ, চিলি ক্যাট! পর্ণশ্রীর শেলটারে টুকরো টুকরো করে কাটা বেড়াল-কুকুরের দে*হ... পাচারের জন্যই...

Parnasree: দরজা খুলতেই হাড়হিম দৃশ্য। চারিদিকে রক্ত, কুকুর বাচ্চাদের বডি পার্টস কাটা, অনেক জায়গায় প্যাকেটবন্দি বাচ্চাদের দেহ। পর্ণশ্রী শেলটারে ভয়ংকর কাণ্ড।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 19, 2025, 03:38 PM IST
সন্দীপ প্রামাণিক: কুকুর বিড়ালের মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত সাগর মান্না রোডে।

এলাকার মানুষের অভিযোগ পর্ণশ্রী সাগর মান্না রোডের একটি বাড়িতে দেড় মাস ধরে কুকুর এবং বিড়ালের আশ্রয় কেন্দ্র চালাচ্ছিল বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। বেশ কয়েকদিন ধরেই এই সেল্টারের ভিতর থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন জিজ্ঞাসা করলে কোন রকম উত্তর দিচ্ছিল না শেলটারের লোকজন। শেলটারের কর্মচারীরা গতকাল রাতে এলাকায় মানুষজন যখন জোরজবস্তি শেলটারের ভিতরে ঢুকে যায়।

তখন দেখে শেলটারের ভিতরে একাধিক মৃত কুকুর এবং বিড়ালের বাচ্চা পড়ে রয়েছে। চারিদিকে রক্ত পড়ে রয়েছে। আরও অভিযোগ বিভিন্ন কুকুরের বাচ্চাদের বডি পার্টস কাটা অবস্থায় রয়েছে। এমনকী অনেক জায়গায় বাচ্চাগুলি প্লাস্টিকের মধ্যে ঢোকানো এবং তার মধ্যে পোকা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, এই সেন্টার চালানোর পিছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে। যারা সেন্টার চালাচ্ছিল এলাকাবাসী তাদেরকে ধরে মারধর করে এলাকাবাসীরা। 

পরবর্তীকালে পর্ণশ্রী থানার পুলিস এসে তাদেরকে নিয়ে যায়। যদিও খবর পেয়ে বেশ কিছু পশুপ্রেমী সংগঠন ঘটনাস্থলে আসে। তাদের বক্তব্য তারা পর্ণশ্রী থানায় লিখিত অভিযোগ করতে চাইলেও কোনরকম অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না এমনকি যারা এই শেলটার চালাতো তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন চায় শেলটারের পিছনে কি কি কাজ হত, কেন কুকুরের বডি পার্টস আলাদা থাকবে কেন বা একটা শেলটারের মধ্যে রক্ত পড়ে থাকবে সেটা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ইতিমধ্যে পর্ণশ্রী  থানার তরফ থেকে একটি সুয়োমোটো কেস করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পর্ণশ্রী থানার পুলিস।

অন্যদিকে, স্থানীয় কাউন্সিলরের সন্দেহ, এখান থেকে কুকুর-বিড়ালের মাংস পাচার হত। 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Dog Trafficking BengalZee 24 GhantaParnashree Shelter HorrorCat Dog TraffickingAnimal Cruelty News
