Shovon Chattopadhyay-Ratna Chattopadhyay divorce case: শোভন পেলেন না বিচ্ছেদ, রত্নাও পেলেন না থাকার অধিকার! কোর্টেই ঝুলে রইল মামলা...

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 29, 2025, 02:44 PM IST
সন্দীপ প্রামাণিক:  ২০১৭ সালে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের করা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা খারিজ করলো আদালত। অন্যদিকে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের করা একসঙ্গে থাকার আবেদন তাও আদালত খারিজ করে দিল।
আইনি ভাবে বিচ্ছেদ হল না বহু চর্চিত শোভন-রত্নার বিবাহ।

শোভন চট্টোপাধ্যায় যে অ্যাপিল করেছিলেন সেগুলো একটিও প্রমাণ করতে পারিনি কোর্টে। শোভন বাবু ক্রুয়েলটি গ্রাউন্ডে যে মামলাটি করেছিল, যেমন রত্না চট্টোপাধ্যায় নিজের বাচ্চাদের দেখে না, টাকা পয়সা নয়ছয় করে- এইগুলো কোনটাই কোর্টে প্রমাণ করতে পারেনি। তার জন্য জজ সাহেব আইনি ভাবে ডিভোর্স হবে না এমনটাই জানালেন কিন্তু দুজনে সেপারেট থাকবেন। পাশাপাশি রত্না চট্টোপাধ্যায় চেয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘর করতে সেটাও খারিজ করে দিল আদালত। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে ঋষি মায়ের জয়ে খুশি প্রকাশ করলেন এবং তিনি বাবাকে আমন্ত্রণ করলেন আবার একসঙ্গে থাকবার জন্য সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে।

Shovon ChattopadhyayRatna ChattopadhyayBaisjakhi BanerjeeDivorce CaseHigh courtShovon-Ranta divorce case
