Bengali New Year controversy:ভোটবাজারে আজ পেলেন হিন্দু নববর্ষের শুভেচ্ছা? বাঙালি কিন্তু পয়লা বৈশাখই উত্সব করবে
Bengali New Year controversy: আসলে এটা দুই নববর্ষের গল্প। বিক্রম সংবৎ আর পয়লা বৈশাখ —তা মিল কোথায়, ফারাকই বা কোথায়?
রজত মণ্ডল
ভোটের মরসুম এলে বাংলায় অনেক কিছু হয়। রাস্তা মুখ ঢাকে হোর্ডিঙে, মাইক চমকায় তারস্বরে ভাষণ, আর সোশ্যাল মিডিয়া ছেয়ে যায় নানা রাজনৈতিক বার্তা আর মিমে। কিন্তু এ বছর একটু ভিন্ন কিছু দেখা গেল। ১৯ মার্চ, ২০২৬ — চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ, বিক্রম সংবৎ ২০৮৩-এর সূচনা — সেই উপলক্ষে বহু রাজনৈতিক পোস্ট ও শুভেচ্ছাবার্তায় উঠে এল "হিন্দু নববর্ষ" বা "নব সংবৎসর" কথাটি। যারা পাঠাচ্ছেন, তাদের একটা বড় অংশ বাঙালি। আর যারা পাচ্ছেন, তাদের একটা বড় অংশ ভুরু কুঁচকে ভাবছেন — এটা কি আমাদের নববর্ষ?
উত্তরটা সরল: না। বাঙালির নববর্ষ আসে আরও প্রায় মাসখানেক পরে — পয়লা বৈশাখে। এবং সেটা শুধু তারিখের পার্থক্য নয়। পঞ্জিকার পদ্ধতি আলাদা, উৎস আলাদা, চরিত্র আলাদা। কিন্তু ভোটের আগে যখন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা হয়, তখন এই গুলিয়ে ফেলাটা নিছক ভুল থাকে না — সেটা হয়ে ওঠে একটি কৌশল।
বাঙালি সেই কৌশলে পা দেয় না। কারণ বাঙালি ভারতের অন্য অংশের থেকে আলাদা। তার জাতিসত্তা ধর্ম দিয়ে তৈরি নয়। তার নববর্ষ মন্দিরে জন্ম নেয়নি। আজ সেই গল্পটাই বিস্তারে বলা দরকার।
বিক্রম সংবৎ — কোথা থেকে এল এই গণনা?
খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দ। ভারতবর্ষে তখন রাজত্ব করছেন উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য। কিংবদন্তি বলে, তিনি শকদের পরাজিত করে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। সেই বিজয়ের স্মারক হিসেবে চালু হয় নতুন সন — বিক্রম সংবৎ।
এই পঞ্জিকা চলে চান্দ্র-সৌর বা লুনিসোলার গণনায়। অর্থাৎ মাসগুলো নির্ধারিত হয় চাঁদের হিসেবে। আর নতুন বছর শুরু হয় চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম তিথিতে — যাকে বলে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ। এটা প্রতি বছর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে মার্চ বা এপ্রিলের কোনো একটি তারিখে পড়ে — কিন্তু তারিখটা প্রতি বছর বদলায়।
হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনেই ব্রহ্মা সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। তাই দিনটির গভীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই দিনটি বিভিন্ন নামে পালিত হয় — মহারাষ্ট্রে গুড়ি পড়ওয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় উগাদি, কর্নাটকে যুগাদি।
"বিক্রম সংবৎ একটি ধর্মীয় পঞ্জিকা — তার জন্ম ধর্মবিশ্বাসে, তার নববর্ষের উদযাপন পূজার্চনায়। বাংলা সনের জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে — খাজনার হিসেবে, মাঠের ফসলে।"
বঙ্গাব্দের জন্মকথা — এক মুঘল সম্রাটের উদ্ভাবন
এবার চলে আসি বাংলা সনের কথায়। এই গল্পটা শুরু হয় মুঘল দরবারে, ষোড়শ শতাব্দীতে।
সম্রাট আকবরের সময়কাল। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের একটা বড় সমস্যা ছিল — হিজরি সন চলে চাঁদের হিসেবে, কিন্তু কৃষি মৌসুম নির্ভর করে সূর্যের উপর। ফলে প্রতি বছর কর আদায়ের সময় বদলে যেত, কৃষকরা বিভ্রান্ত হতেন। সম্রাট আকবর তাঁর অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমলকে দিয়ে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করালেন।
সেই পঞ্জিকাই হল বাংলা সন — যার আরেক নাম ফসলি সন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হয়। এটা সৌর গণনায় চলে — তাই প্রতি বছর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে পয়লা বৈশাখ একই সময়ে আসে (বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গে ১৪ বা ১৫ এপ্রিল)।
বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন একজন মুসলিম সম্রাট — কৃষিকাজ ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য। এতে কোনো হিন্দু ধর্মীয় আচার ছিল না, কোনো মন্দির ছিল না, কোনো পূজা ছিল না। এটা ছিল নিছক একটি প্রশাসনিক সংস্কার।
ভোটের বাংলায় পরিচয়ের রাজনীতি
এখন প্রশ্নটা পরিষ্কার করা দরকার — বিক্রম সংবৎ-এর নববর্ষ পালন করা খারাপ কিছু নয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে যখন নব সংবৎসর উদযাপন করেন, সেটা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার। গুড়ি পড়ওয়া, উগাদি — এই উৎসবগুলো সুন্দর, সজীব, এবং ভারতের বৈচিত্র্যের অংশ।
সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হয় তখন, যখন এই উৎসবের লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয় বাংলার ভিন্ন একটি উৎসবে — এবং সেটা করা হয় ভোটের মরসুমে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন মানেই একটা সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন। একদিকে থাকে হিন্দুত্বের রাজনীতি — বাঙালিকে প্রথমে হিন্দু, তারপর বাঙালি বানানোর চেষ্টা। অন্যদিকে থাকে বাঙালির নিজস্ব আত্মসচেতনতা — যা বারবার মনে করিয়ে দেয় যে বাঙালিত্ব কোনো ধর্মের মুখাপেক্ষী নয়।
"বাঙালিকে প্রথমে হিন্দু বানানোর রাজনীতি নতুন নয়। কিন্তু বাঙালি প্রতিবারই তার নিজের সাংস্কৃতিক স্মৃতি দিয়ে সেই চেষ্টার জবাব দিয়েছে।"
"হিন্দু নববর্ষের শুভেচ্ছা" পোস্টের মধ্যে দিয়ে আসলে একটা বার্তা পাঠানো হচ্ছে — বাঙালির উৎসবকে হিন্দুর উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা। এতে মুসলমান বাঙালি বাদ পড়ে যান স্বভাবতই। আর সংখ্যালঘু বাঙালির কাছে এই মেসেজটা পৌঁছায় যে এই উৎসব তাদের নয়। কিন্তু ইতিহাস ঠিক বিপরীত কথা বলছে।
আরও পড়ুন: Eid 2026: সৌদি দুবাই কাতার ওমানের একদিন পরে কেন ভারত-পাকিস্তানে ইদ আসে, জানেন? আশ্চর্য হবেন
আরও পড়ুন: Eid 2026: ইদের নমাজ পড়তে হবে মসজিদেই, অন্যত্র নয়; উৎসবের প্রাক্কালেই কোথায় কোথায় জারি এই কড়া নির্দেশ?
বাঙালি কেন আলাদা? ভাষার শিকড়
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির বিরল, যেখানে কোনো জাতি মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। বাঙালি দিয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশের ইতিহাস নয় — এটা মানবজাতির ইতিহাসে মাতৃভাষার প্রতি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেমের প্রকাশ। সেই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিতেই জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।
বাঙালির পরিচয় ধর্মে নয়, ভাষায়। আর সেই ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — এমন একজন মানুষ যিনি একা দুটো দেশের জাতীয় সংগীত লিখেছেন। ভারতের জন গণ মন, বাংলাদেশের আমার সোনার বাংলা। পৃথিবীর অন্য কোনও কবির কপালে এই বিরলতম সম্মান জোটেনি।
প্রতিরোধের ইতিহাস
পয়লা বৈশাখ শুধু আনন্দের উৎসব নয় — এটা প্রতিরোধের ইতিহাস। ১৯৬৭ সালে, যখন পাকিস্তানি সামরিক শাসন বাঙালির সংস্কৃতিকে দমন করার চেষ্টা করছিল, তখন ঢাকার রমনার বটমূলে ছায়ানট গেয়ে উঠেছিল। সেটা শুধু গান ছিল না — সেটা ছিল একটি জাতির অস্তিত্বের ঘোষণা।
১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট শুরু করেছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা। সেটাও ছিল তৎকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদ। ২০১৬ সালে UNESCO সেই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয় — "হিন্দু" নয়, "মানবতার"।
কট্টরবাদ এখানে চলে না
বাংলার মাটিতে ধর্মীয় কট্টরপন্থার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে — কিন্তু বাঙালির সাংস্কৃতিক চরিত্র বারবার সেই কট্টরপন্থাকে প্রতিহত করেছে। বাউলের দর্শন, লালনের গান, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ — এগুলো বাঙালির আত্মার কাছাকাছি। এই মাটিতে জন্ম নিয়েছে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন, এবং ইসলামের সুফি ধারা — সবই এক অসাম্প্রদায়িক মানববাদের দিকে।
হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি ভারতের নানা প্রান্তে যতটা গভীরে শিকড় গেড়েছে, বাংলায় ততটা পারেনি। কারণ বাঙালির সাংস্কৃতিক স্মৃতি অনেক পুরনো এবং অনেক বেশি বহুত্বপ্রেমী। বাংলায় কট্টরবাদ বারবার এসেছে, কিন্তু এই মাটির নিজস্ব প্রতিরোধও বারবার জেগে উঠেছে।
"বাউলের একতারা আর রবীন্দ্রনাথের কলম — এই দুটো যে মাটির সম্পদ, সেই মাটিতে কট্টরপন্থার ফসল বেশিদিন টেকে না।"
বাঙালি ভুলবে না
আজ ১৯ মার্চ, ২০২৬। বিক্রম সংবৎ ২০৮৩ শুরু হচ্ছে। উত্তর ভারত থেকে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র থেকে কর্নাটক — হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নানা নামে আজকের দিনটি পালন করছেন। সেটা তাদের উৎসব, তাদের অধিকার, তাদের আনন্দ।
কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক মহলে আজকের দিনে যে "হিন্দু নববর্ষ" পোস্ট ছড়াচ্ছে, তাতে উৎসবের চেয়ে কৌশল বেশি। বাঙালিকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে তার নববর্ষ ধর্মের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু বাঙালি এই ফাঁদে পা দেবে না। কারণ বাঙালির নববর্ষ আসে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে — সূর্যের হিসেবে, মাঠের ফসলের তালে।
সেদিন ওপার বাংলায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের গলায় উঠবে রবীন্দ্রনাথের সুর, এসো হে বৈশাখ। মঙ্গল শোভাযাত্রার রঙিন মিছিলে হাঁটবেন হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি, একসঙ্গে। চৈত্র সেলের শেষে কলকাতার রাস্তা সাজবে আলপনায়। দুই বাংলার সীমানার এপার-ওপার থেকে উঠবে একটাই ধ্বনি — শুভ নববর্ষ।
সেটা হিন্দু নববর্ষ নয়। সেটা মুসলিম নববর্ষও নয়। সেটা বাঙালির নববর্ষ। এবং এই পার্থক্যটুকু মনে রাখাই সম্ভবত আজকের এই রাজনীতিরঞ্জিত সমসময়ে সবচেয়ে জরুরি কাজ।
