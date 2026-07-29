/টানা ১৫ বছর বয়ে বেড়াচ্ছিলেন ‘৪ কেজির দানব’, কলকাতা মেডিক্যালে বিরল অস্ত্রোপচারে মিলল নতুন জীবন

অয়ন শর্মা: ভয়, অনিশ্চয়তা আর অবহেলায় কেটে গিয়েছিল দীর্ঘ ১৫ বছর। সেই সময়ে ঘাড়ের বাম পাশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এক বিশালাকার টিউমার। শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় মাস আগে চিকিৎসার আশায় মেডিক্যাল কলেজ কলকাতার বহির্বিভাগে (ওপিডি) পৌঁছন রোগী। চিকিৎসকদের পরীক্ষায় সামনে আসে এক বিস্ময়কর তথ্য—টিউমারটির ওজন প্রায় ৪ কেজি, আকার প্রায় ৩০ × ৩০ সেন্টিমিটার। এমন বিরল আকারের ঘাড়ের টিউমার চিকিৎসকদের কাছেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক।
রোগীকে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজ কলকাতার ইএনটি বিভাগে ভর্তি করা হয়। অধ্যাপক ডা. সুদীপ কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় চিকিৎসা। একাধিক উন্নত ইমেজিং, বায়োপসি এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইএনটি, সার্জিক্যাল অনকোলজি ও অ্যানেস্থেসিয়োলজি বিভাগের সমন্বয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
অবশেষে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সুচিন্তিত প্রস্তুতির পর সফলভাবে সম্পন্ন হয় এই জটিল অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচারকারী দলের নেতৃত্ব দেন ইএনটি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সুদীপ কুমার দাস এবং সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সৌরভ কুমার ঘোষ। দলে ছিলেন ইএনটি বিভাগের ডা. নয়না দাস, ডা. রাজকুমার মণ্ডল, ডা. মৌমিতা পাল এবং ডা. আয়ুব খান। অ্যানেস্থেসিয়োলজি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান ডা. অভিনব ভার্মা ও ডা. অর্ণব সাহা।
চিকিৎসকদের মতে, টিউমারটির অস্বাভাবিক আকার ও ওজনের পাশাপাশি ঘাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী, স্নায়ু এবং শ্বাসনালীর অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান অস্ত্রোপচারটিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছিল। প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সূক্ষ্ম ডিসেকশনের মাধ্যমে সফলভাবে টিউমারটি অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।
বর্তমানে রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী চিকিৎসা চলছে।
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