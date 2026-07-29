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টানা ১৫ বছর বয়ে বেড়াচ্ছিলেন ‘৪ কেজির দানব’, কলকাতা মেডিক্যালে বিরল অস্ত্রোপচারে মিলল নতুন জীবন

Calcutta Medical College: এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সুচিন্তিত প্রস্তুতির পর সফলভাবে সম্পন্ন হয় এই জটিল অস্ত্রোপচার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:13 AM IST
টানা ১৫ বছর বয়ে বেড়াচ্ছিলেন ‘৪ কেজির দানব’, কলকাতা মেডিক্যালে বিরল অস্ত্রোপচারে মিলল নতুন জীবন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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