Rare Disease: বিরল জিনঘটিত রোগে ছোট্ট সাম্য নিঃশ্বাস নিতে লড়ছে! প্লিজ, একপ্লেট বিরিয়ানির অর্ডার বাদ দিন, পাশে দাঁড়ান...

Rare Disease: বিরল জিনঘটিত রোগে ছোট্ট সাম্য নিঃশ্বাস নিতে লড়ছে! প্লিজ, একপ্লেট বিরিয়ানির অর্ডার বাদ দিন, পাশে দাঁড়ান...
Spinal Muscular Atrophy: অসুস্থ শিশু সাম্য, বিরল রোগ Spinal Muscular Atrophy (SMA)-তে ভুগছে এবং তার বাঁচার একমাত্র উপায় মহামূল্যবান জিন থেরাপি জলজেন্সমা (Zolgensma)। তাঁর মা প্রমা দেব, সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন একটু সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্যে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমরা প্রায়ই রোজই অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা খাবার অনলাইনে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করে থাকি। কিন্তু আজ যদি সেই টাকার সামান্য অংশ দিয়েই যদি এখানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একটি শিশুর জীবন বাঁচতে পারে।
প্রমা দেব, এক অসহায় মা, লড়ছেন তাঁর ১০ মাস বয়সী শিশু সাম্যর জন্য। হঠ্যাত্ একদিন প্রবল জ্বরের কারণে ৬ মাসের লাড্ডু (সাম্যর আদরের নাম)- কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ২০ দিন হাসপাতালে থেকে, বেশ কিছু পরীক্ষা করার পর ডাক্তার জানান যে সাম্য স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ-১ (Spinal Muscular Atrophy), এক বিরল ও প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। এই রোগ ধীরে ধীরে শিশুর শরীরের সমস্ত পেশী দুর্বল করে দেয়। যার ফলে সে ঠিকমতো চলতে, খেতে, এমনকি নিঃশ্বাস নিতেও পর্যন্ত পারে না।
কিন্তু আশার আলো এখনও নিভে যায়নি। সাম্যর বাঁচার একমাত্র পথ হল একবারেই দেওয়া যায় জলজেন্সমা (Zolgensma) নামক জিন থেরাপি। এই চিকিৎসা SMA-এর অগ্রগতি থামিয়ে দিতে পারে এবং সাম্ম্যাকে স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দিতে পারে।
কিন্তু এই চিকিৎসার খরচ আনুমানিক ১৬ কোটি টাকা। সৌভাগ্যক্রমে Novartis সংস্থার সহায়তা প্রোগ্রাম ও বর্তমান ডলারের বিনিময় হারে, এখন প্রয়োজন ৯ কোটি টাকা। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মা-বাবার পক্ষে এই টাকা জোগাড় করা অকল্পনীয়। তাই আজ তাঁরা সমাজের কাছে, আমাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছেন একটু সহানুভূতি, একটু সাহায্য।
যদিও সাম্যর বর্তমান শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তবে যত দিন যাচ্ছে, তাঁর পেশী গুলি দূর্বল হয়ে পড়ছে। তাই সাম্যর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যেও প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাম্যকে সাহায্য কীভাবে করবেন জেনে নিন -
- Bank Details-
Account Holder Name : PRAMA DEB
Account number : 915010022572480
Bank name- Axis Bank
IFSC Code : UTIB0001148
- Impact Guru Link: https://www.impactguru.com/fundraiser/please-help-sammya-deb
- Milaap Link: https://milaap.org/fundraisers/support-child-of-prama-deb
- Becons AI Link: https://beacons.ai/sammyabattlessma
সোশাল মিডিয়া অ্য়াকাউন্ট -
- Instagram: sammyabattlessma
- Facebook: Sammy Battles Sma
