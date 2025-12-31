English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Kolkata Traffic Police Warning: আজ পেটে দুপাত্তর পড়ার আগে সাবধান! সকাল লকআপের ওপারে হতে পারে... কলকাতা পুলিসের ভয়ংকর সতর্কবার্তা...

Kolkata Traffic Police Warning: আজ পেটে দুপাত্তর পড়ার আগে সাবধান! সকাল লকআপের ওপারে হতে পারে... কলকাতা পুলিসের ভয়ংকর সতর্কবার্তা...

 কলকাতা পুলিস বারবার সতর্ক করেছে বর্ষশেষের দিন আইন উলঙ্ঘণ করা চলবে না। বারংবার নিষেধ করা হয়েছে মদ্যপান করে গাড়ি না চালাতে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 31, 2025, 05:02 PM IST
Kolkata Traffic Police Warning: আজ পেটে দুপাত্তর পড়ার আগে সাবধান! সকাল লকআপের ওপারে হতে পারে... কলকাতা পুলিসের ভয়ংকর সতর্কবার্তা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছুটির মুডে বাঙালি। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে চলছে দেদার উল্লাস। বর্ষশেষে চুটিয়ে উৎসবে মেতেছে তিলোত্তমা। ৩১ ডিসেম্বর সকাল থেকেই চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে শহরের রেস্তোরাঁ ও চার্চগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু এই উৎসবের আবহেও একাংশ শহরবাসীর আইন অমান্য করার প্রবণতা ভাবিয়ে তুলেছে প্রশাসনকে। কলকাতা পুলিসের বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও মদ্যপান করে গাড়ি চালানো এবং ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে শহর জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হয়েছে।

গ্রেফতার ও মামলার খতিয়ান

Add Zee News as a Preferred Source

কলকাতা পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষবরণের রাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৪৫৭ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কলকাতা ট্রাফিক পুলিস অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সারা রাতে মোট ১ হাজার ৫৭০ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার বিস্তারিত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

  • বিনা হেলমেটে বাইক চালানো: ৫৫৭টি মামলা।

  • হেলমেটবিহীন সওয়ারি: ২১৬টি মামলা।

  • বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো: ৩১১টি মামলা।

  • মদ্যপ অবস্থায় বিপজ্জনক ড্রাইভিং: ২৮৭টি মামলা।

  • অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন: ১৯৯টি মামলা।

পুলিসের নজরদারি ও 'সারপ্রাইজ চেকিং'

শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে এবং দুর্ঘটনা রুখতে সারা রাত পুলিসের বিশেষ নজরদারি চলেছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে 'সারপ্রাইজ চেকিং পয়েন্ট' তৈরি করে মোটরসাইকেল ও চারচাকার গাড়ির ওপর তল্লাশি চালানো হয়েছে। বিশেষ করে মদ্যপ চালকদের চিহ্নিত করতে ব্রেথ অ্যানালাইজার নিয়ে পুলিশ কর্মীরা মোতায়েন ছিলেন। পুলিশের এই অতি-সক্রিয়তার ফলে ক্লাব বা হোটেল থেকে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরার পথে অনেকেই বিপাকে পড়েছেন।

আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেও কড়াকড়ি

কলকাতার পাশাপাশি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসিপি দেবরাজ দাস জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে কমিশনারেট এলাকায় আগামী এক মাস ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই বিশেষ অভিযান চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

উৎসবের আনন্দ যেন অন্যের বা নিজের বিপদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকেই নজর দিচ্ছে প্রশাসন। পুলিশের স্পষ্ট বার্তা— আনন্দ হোক বাঁধনহারা, কিন্তু আইন মেনে চলাই হবে সুস্থ বর্ষবরণের আসল চাবিকাঠি।

এই ছবিটি কলকাতা ট্রাফিক পুলিসের একটি সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন। ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে (৩১শে ডিসেম্বর রাতে) মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো প্রতিরোধের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রধান বার্তা: ছবির একদম ওপরে বড় অক্ষরে লেখা আছে— "DRINK & DRIVE = PARTY CANCELLED"। অর্থাৎ, কেউ যদি মদ্যপান করে গাড়ি চালায়, তবে তার উৎসব বা আনন্দ সেখানেই শেষ হয়ে যাবে (আইনি ব্যবস্থা বা দুর্ঘটনার কারণে)।

সতর্কবাণী: মাঝখানে একটি নিমন্ত্রণপত্রের ওপর বড় করে "CANCELLED" স্ট্যাম্প মারা আছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, একটি ভুল সিদ্ধান্ত (মদ্যপান করে গাড়ি চালানো) আপনার সারারাত বা পুরো বছরের আনন্দ মাটি করে দিতে পারে।

বিশেষ অভিযান: ছবির নিচের দিকে হলুদ-কালো স্ট্রাইপের ওপর লেখা আছে যে, ৩১শে ডিসেম্বর রাতে কলকাতা পুলিশ রাস্তায় বিশেষ অভিযান (Special Drive) চালাবে যাতে কেউ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালায়।

উদ্দেশ্য: "Safe Drive Save Life" স্লোগানের মাধ্যমে মানুষকে নিরাপদ থাকতে এবং অন্যকে নিরাপদ রাখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ছবির নিচে পুলিশের ট্যাগলাইনও দেওয়া আছে: "faster safer friendlier"

সহজ কথায়, কলকাতা পুলিস সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করছে যেন তারা বর্ষবরণের রাতে মদ্যপান করে গাড়ি না চালায়, অন্যথায় পুলিশ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে যা আপনার আনন্দঘন রাতটিকে বিষাদময় করে তুলতে পারে।

আরও পড়ুন: Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

আরও পড়ুন: Begum Khaleda Zia: '৩১ বছর আগে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন খালেদা জিয়া! ওঁর মৃত্যুতে এবার আমার নির্বাসন কি ঘুচবে?' :তসলিমা

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন)

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Kolkata policeKolkata Police warningKolkata police social media postKolkata Police AdvertiseDrinkand drive warningKolkata Police warning on Drink and DriveNew Year CelebrationYear End Celebration
পরবর্তী
খবর

Park Street Murder: মল্লিকবাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় বচসা থেকে হাতাহাতি! দাদাকে ধাক্কা মেরে ‘খুন’ ভাইয়ের...
.

পরবর্তী খবর

AP Dhillon-Tara Sutaria: আদরে চুমুর স্রোত! বীরের সামনেই কনসার্টে চরম ঘনিষ্ঠ তারা-এপি ঢিল্লো...