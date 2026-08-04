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বিজেপিতে কি মিশে যাবে এনসিপিআই! বড় কথা বলে দিলেন অগ্নিমিত্রা

Agnimitra Paul on NCPI: টুলু মণ্ডলের কাছ থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হয়েছে। তিনি এখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এনিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এটাই কি শেষ নাকি?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:03 PM IST
বিজেপিতে কি মিশে যাবে এনসিপিআই! বড় কথা বলে দিলেন অগ্নিমিত্রা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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