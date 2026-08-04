/বিজেপিতে কি মিশে যাবে এনসিপিআই! বড় কথা বলে দিলেন অগ্নিমিত্রা

অয়ন ঘোষাল: এনসিপিআইতে রয়েছি কিন্তু এনডিএতে নেই। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আবু তাহের। মমতা শিবির ত্যাগী সাংসদদের এনডিএতে য়োগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা বাড়ছে তখন এনডিএতে যোগ না দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন তাহের। পাশাপাশি আরও দুই এমপি ইউসুফ পাঠান ও খলিলুর রহমান এনডিএর বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছেন। আজ দিল্লিতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে কি এবার এনডিএতেই মিশে যাচ্ছে এনসিপিআই? আজ এনিয়ে সরব হলেন অগ্নিমিত্রা পাল।
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এনিয়ে কিছু বলতে পারব না। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন। তিনি আমাদের টিম লিডার। সব বিষয় মন্তব্য করার অধিকার আমাদের দলে নেই। হতে পারে আমি বিধায়িকা। আমাকে মন্ত্রী করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে আমি সব বিষয়ে মন্তব্য করব। এই অধিকার বিজেপি কাউকে দেয়নি।
মমতা শিবির ত্যাগী অনেকেই এখন ফিরতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেছেন কুণাল ঘোষ। শশী পাঁজাও বেশ কিছুদিন হলে অন্তরালে রয়েছেন। ফলে এনিয়ে একটা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তাহলে শশী পাঁজাও কি এবার কাকলিদের দলে চলে যাচ্ছেন? অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, কে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় আসছে তা নিয়ে আমি সত্যিই ইন্টারেস্টেড নই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর টিমে রয়েছি। তিনি আমাদের টিম লিডার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, কোথায় কীভাবে উন্নয়ন করা যায়। ২০২৭ সালের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা করতে হবে রাজ্যজুড়ে। কাজের চাপে মাথা তোলা যাচ্ছে না। কে অন্য দলে যাচ্ছে, কে নতুন দল করছে, কে আবার নতুন লোগো ডিজাইন করছে এনিয়ে ভাবার সময় আমাদের নেই।
বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের কাছ থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হয়েছে। তিনি এখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এনিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এটাই কি শেষ নাকি? এরপর দেখবেন আরো বড় বড় টুলু ওরা বেরবে। বীরভূমেই হয়তো হাজার কোটি টাকা রয়েছে। আমি নিশ্চিত। এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আমরা তো মাত্র আড়াই মাস এসেছি। তাতেই এত ধরা পড়ছে। এত সব হালুম করা বাঘ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানতেন না? অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ কোন বাঘেরাই কি জানত না? এই যে আড়াইশো কোটি, সুইজারল্যান্ডে ফ্ল্যাট, উজবেকিস্তানের ফ্ল্যাট, দুবাইয়ে ফ্ল্যাট! আগের সরকার কি জানতো না? সাদা শাড়ি হাওয়াই চটি! দেখানোর চেষ্টা করেছেন আগের সরকার আমাদের ঠকিয়ে দিলেন। বাংলার মানুষ বাজেভাবে ঠকে গেল কারণ এই টাকাগুলোই তো সরকারি ট্রেজারিতে আসত। এটি আমাদের কিছু উন্নয়নের কাজ হত। কিছুই হল না। শুধু তৃণমূলের নেতার বাড়িতে গেছে।
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