CM Suvendu Adhikari: 'এটাই শেষ, আবার হলে আমার থেকে খারাপ পুলিসমন্ত্রী আর কেউ হবে না', পার্ক সার্কাসের হাঙ্গামাকারীদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীরে পাথর ছোড়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ৩৭০ ধারা রদ করার পর থেকেই ওসব কাশ্মীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলার এরকম অভ্যাস বেড়ে গিয়েছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পার্ক সার্কাসে পুলিসের সঙ্গে বিক্ষোভকারী জনতার সংঘর্ষ নিয়ে এবার কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পুলিসের বুলডোজার নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয় পার্ক সার্কাসে। পুলিসের দাবি, তাদের লক্ষ্য় করে ইটপাটকেল ছোড়ে জনতা। এনিয়ে এবার হাঙ্গামকারীদের চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
পুলিসের দক্ষতার প্রশংসা করে সোমবার মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, পুলিস ইতিমধ্যে ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে। সিপি নিজে এক্ষেত্রে দেখভাল করছেন। একটা কথাই বলে গেলাম, জিরো টলারেন্স নিন। পার্ক সার্কাস-সহ যেখানেই যারা এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন তারা শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপর এই ধরনের অ্যাকশন আর আমরা করতে দেব না। যদি করেন তাহলে আমার থেকে খারাপ পুলিসমন্ত্রী আর কেউ হবে না।
কাশ্মীরের পাথর ছোড়ার প্রসঙ্গে তোলেন সাংবাদিকরা। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীরে পাথর ছোড়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ৩৭০ ধারা রদ করার পর থেকেই ওসব কাশ্মীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলার এরকম অভ্যাস বেড়ে গিয়েছিল। পুলিসের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ ছিল। কিন্তু আর সেই আতঙ্কে নেই। পুলিস যা করবে তা আইন অনুযায়ী করবে। পুলিস আক্রান্ত হবে আর পুলিসমন্ত্রী এসি রুমে বসে দেখবে, এসব দিন চলে গিয়েছে। গুন্ডাগিরির দিন বাংলায় শেষ। যারা হাঙ্গামাকারী তাদের কাছেও একটা মেসেজ যাওয়া উচিত, এই সরকার দেখতে হবে, করতে হবে এমন ব্যাপারে আর নেই। এখানে যা হয়েছে তা পরিকল্পনা করেই হয়েছে। কারণ ওই ঘটনার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় এনিয়ে পোস্ট করা হয়েছিল।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের অফিসাররা অত্যন্ত দক্ষ। তাঁরা ঘটনার তদন্ত করছেন। তার দেশভক্ত মানুষ। তাঁরা জানেন কী করতে হবে। আগে পুলিস নিষ্কৃয় ছিল। এখন তারা ফ্রি। মানুষের জন্য যা করার তা পুলিস করবে। কলকাতা পুলিসের শক্তি ৬ মাসের মধ্যে বাড়ানো হবে। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রকে বলছে আধাসেনাকে এখানে কিছু দিন রাখা হোক। তা না হলে এখানে পুলিসের সমস্যা হবে। এতে উপদ্রবীরা সাহস পেয়ে যাবে। মানুষকে বলব পুলিসের সঙ্গে সহায়তা করুন। পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে বলুন। কিন্ত হাতে পাথর তুলে নেওয়া ও ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে গুন্ডাগিরি করা এই বাংলায় আর হবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)